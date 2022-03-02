7 empresas contratam recém-formados com salário de até R$ 8 mil

Oportunidade para trainee na Shopee Crédito: CBELLI Divulgação

Grande empresas estão com programas de trainee abertos para a contratação de profissionais recém-formados e até para quem tem o nível médio. As oportunidades estão disponíveis em diversos Estados e o salário inicial pode chegar a R$ 8 mil mensais.

Os interessados devem ficar atentos aos prazos de cada processo seletivo. Há programas com vagas exclusivas para mulheres e pessoas trans.

CONFIRA AS OPORTUNIDADES

DSM

A empresa atua nas áreas da saúde e nutrição animal e humana. Os trainees passam, durante os dois anos do programa, por duas trilhas diferentes na empresa. Na primeira, vivenciam um rico onboarding corporativo, job rotation, integração com áreas parceiras. Tudo isso com o acompanhamento de um buddy (ex-trainee).

Requisitos:

Cursos: Administração, Agronomia, Ciências Contábeis, Economia, Engenharias (Alimentos, Produção, Elétrica, Eletrônica, Industrial, Mecânica, Mecatrônica e Química), Farmácia, Marketing, Veterinária, Zootecnia e áreas correlatas aos cursos;

Formação entre 2018 e 2021;

Disponibilidade para mudança

Inglês e Espanhol serão diferenciais.

Salário: não informado.

Inscrições: até 6 de março, no até 6 de março, no site do programa.

KORA SAÚDE

A Kora Saúde, uma das maiores redes hospitalares do Brasil, vai selecionar cinco profissionais para formar sua futura liderança. O programa tem a duração de dois anos, onde o profissional tem a oportunidade de se desenvolver, criar e ser protagonista, inovando e colaborando com iniciativas estratégicas durante todo o período. No primeiro ano existem ciclos de Job Rotation, passando por setores estratégicos da companhia, com acompanhamento, feedbacks e mentorias contínuas das lideranças, desenvolvendo diversos projetos nas áreas de atuação. A empresa tem 16 unidades nos estados do Espírito Santo , Tocantins, Ceará, Distrito Federal, Goiás e Mato Grosso.

Requisitos:

Cursos: Administração, Contabilidade, Ciências Econômicas/Economia, Direito, Engenharias (todas), Enfermagem, Farmácia, Medicina e cursos da área de tecnologia;

Formação: Bacharelado concluído entre dezembro/2019 e dezembro/2021;

Disponibilidade para viagens e mudança durante todo o programa (a empresa apoia financeiramente a mobilidade).

Salário: não informado.

Inscrições: até 7 de março, no até 7 de março, no site do programa

HYDRO

O Programa Trainee Hydro Viva o Seu Talento é voltado para pessoas que se identificam com o gênero feminino. A empresa está presente em uma ampla gama de segmentos do mercado de alumínio, energia, reciclagem de metal, baterias e energias renováveis. A duração do programa é de até dois anos e as selecionadas vão passar por job rotation, planos de desenvolvimento, acompanhamentos de profissionais de Gestão e RH e muito mais.

Requisitos:

Pessoas que se identificam com o gênero feminino (mulheres cis, mulheres trans, travestis, não-binárias transfemininas) com formação de dezembro/2019 a abril/2022;

Ter conhecimento da língua inglesa a partir do nível intermediário;

Disponibilidade para atuar presencialmente nas localidades das vagas: Belém/PA, Barcarena/PA, Paragominas/PA, Rio de Janeiro/RJ, Itu/SP, Utinga/SP, Tubarão/SC.

Cursos solicitados:

Negócios: Administração De Empresas, Ciências Contábeis, Comércio Exterior, Economia, Psicologia, Relações Internacionais;

Administração De Empresas, Ciências Contábeis, Comércio Exterior, Economia, Psicologia, Relações Internacionais; Biológicas: Geologia, Química;

Geologia, Química; Engenharias: Ambiental, Civil, Controle e Automação, Minas, Produção, Elétrica, Instrumentação, Mecânica, Mecatrônica, Metalúrgica, Química, Sanitária.

Inscrições: até 7 de março, no até 7 de março, no site do programa

STONE

A empresa de tecnologia e serviços financeiros focada no empreendedor, está com as inscrições abertas para seu programa Recruta Stone, que é a porta de entrada para a empresa. O processo seletivo é feito às cegas e os candidatos são contratados em até dois meses.

Requisitos:

Não há.

Salário: não informado.

Inscrições: até 10 de março, no até 10 de março, no site do programa.

SHOPEE BRASIL

A plataforma de comércio eletrônico que conecta vendedores, marcas e consumidores, está com inscrições abertas para o primeiro programa de trainee. A seleção visa preencher 20 vagas e os jovens talentos vão atuar em diversas áreas como Operações, Comercial, Produtos, Business Intelligence, Recursos Humanos, Finanças e Marketing. Os trainees aprovados vão passar por um programa com duração de cerca de um ano e três meses com foco em desenvolvimento.

Requisitos:

Formação em qualquer área entre 2019 e março de 2022

Inglês fluente ou avançado

Disponibilidade para trabalhar em São Paulo (modelo híbrido)

Salário: não informado.

Inscrições: até 14 de março, no até 14 de março, no site do programa.

SANTOS BRASIL

A empresa é responsável por 16% de toda a movimentação de contêineres e cargas do país. Além disso, opera a Recon Santos, que é o maior terminal de contêineres da América Latina e um dos três terminais mais eficientes do Brasil. As oportunidades são para para áreas de logística e portuária.

O programa tem a duração de dois anos, durante os quais vai haver uma rotatividade entre as principais unidades da companhia, além de acompanhamento integrado ao setor de Gente & Gestão e lideranças.

Requisitos:

Ser recém-formado ou ter concluído a graduação até 3 anos, preferencialmente, nos cursos de Administração, Engenharia, Economia e áreas afins;

Ter pelo menos 1 ano de experiência corporativa (pode ser estágio);

Disponibilidade para viagens/ mudanças, já que a empresa atua em todo o Brasil;

Inglês intermediário (fluência e proficiência é um diferencial).

Salário: R$ 8 mil

Inscrições: até 21 de março, no : até 21 de março, no site do programa.

CASA&VÍDEO

O programa é voltado exclusivamente para o público trans e oferece 10 vagas. O programa tem duração de dois anos e os selecionados vão atuar em diversas funções de loja e passarão por uma trilha de treinamentos personalizada.

Requisitos:

Ensino médio

Não precisa ter experiência, pois o Sonhar para Todes é um programa de formação que vai ensinar tudo que o profissional precisa para se tornar um subgerente.

Salário: Os participantes receberão uma bolsa de graduação em gestão comercial, e é esperado que eles concluam o ensino superior ao encerramento do ciclo de dois anos do programa.