45 empresas do ES abrem novas vagas de emprego e estágio

Trabalhadores de todos os níveis de escolaridade que querem um emprego com carteira assinada devem ficar atentos às oportunidades abertas na indústria, no comércio, na tecnologia da informação, na saúde, entre outros ramos da economia. As oportunidades estão disponíveis em 45 empresas instaladas no Espírito Santo e os interessados devem fazer o cadastro nas páginas de carreiras das organizações ou enviar o currículo por e-mail.
Há postos de trabalho para médico do trabalho, soldador, engenheiro, analista fiscal, caldeireiro, mecânico, operador de produção, analista de TI, operador, representante de vendas, analista de marketing, almoxarife, analista de processos, ajudante de produção, repositor, enfermeiro, técnico de enfermagem, entre outras. Também tem chances para estágio.
No setor industrial, a oferta de vagas está disponível em 14 companhias, como Suzano, Imetame, Fortlev, Estaleiro Jurong, Brinox, Biancogrês e Cedisa. Já os postos de trabalho na área da Saúde estão disponíveis na Unimed Sul Capixaba, Hospital Santa Rita, Farmácia Pague Menos e Benevix.
As redes supermercadistas estão com mais de 200 cargos abertos nos mais diversos setores. Confira a lista completa de vagas e como se candidatar logo abaixo.
CONFIRA AS VAGAS
INDÚSTRIA
Suzano
- Vagas:
- Operador(a) produção conversão tissue PCD (Cachoeiro de Itapemirim)
- Consultor de processos (Aracruz)
Imetame
- Vagas: para Aracruz
- Montador de andaime
- Operador de motoniveladora (patrol)
- Coordenador (administrativo/financeiro/operacional)
- Gerente (administrativo/financeiro/operacional)
- Inspetor de pintura (offshore)
- Inspetor de solda escalador LP/PM (offshore)
- Supervisor escalador (pintura offshore)
- Supervisor escalador (caldeiraria 0ffshore)
- Caldeireiro escalador (offshore)
- Analista (planejamento)
- Especialista / coordenação (sonda de perfuração)
- Inspetor de solda LP/PM/US 2 (offshore)
- Analista (psicólogo)
- Coordenador / encarregado (terraplanagem)
- Coordenador (manutenção de equipamentos terraplanagem)
- Gerente (manutenção de equipamentos terraplanagem)
- Mecânico (máquinas pesadas)
- Soldador TIG/MIG/ER
Fortlev
- Vagas: para Serra
- Analista de desenvolvimento comercial
- Analista Fiscal PL
Vale
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
- Vagas: todas para Vitória
- Engenheiro de planejamento pleno - supervisão de planejamento de integridade estrutural - mineração (até 26/07)
- Analista operacional sênior – supervisão de planejamento de integridade estrutural– mineração (até 26/07)
- Analista operacional pleno– supervisão de via permanente – ferrovia (até 24/07)
Estaleiro Jurong
- Vagas: todas para Aracruz
- Tubista - temporário (6 meses)
- Analista de subcontratação
- Assistente de controle de documentos
- Engenheiro de projetos
- Engenheiro de instrumentação naval
- Projetista de estrutura naval
- Especialista de contrato
- Soldador TIG / ER - temporário (6 meses)
- Analista de comunicação
- Médico do trabalho
- Engenheiro de projetos de estrutura naval
- Técnico de comissionamento - Elétrica
Brinox
- Vagas: todas para Linhares
- Abastecedor de linha de produção
- Analista da qualidade Jr
- Analista de métodos e processos pleno
- Assistente de controladoria
- Auxiliar de logística
- Auxiliar de manutenção predial / industrial
- Auxiliar de produção
- Auxiliar de serviços gerais
- Matrizeiro
- Operador de máquinas I
- Técnico de manutenção I
Real Café
- Vagas: todas para Viana
- Almoxarife
- Analista de recebimento fiscal Jr
- Estoquista
- Operador de utilidades
Biancogrês
- Vagas: 35 para Serra
- Analista TI (1)
- Estagiário Engenharia Elétrica (1)
- Operador industrial (20)
- Técnico em segurança do trabalho (1)
- Operador de empilhadeira (3)
- Eletromecânico (3)
- Representante de vendas (6)
BR Distribuidora
- Vaga: para Vitória
- Operador
Adcos
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro na página do Linkedin da empresa.
- Vagas: para Serra
- Analista de P&D
- Analista de Marketing
Brimetal
- Vagas: para Linhares
- Estágio superior TI
- Ajudante decapagem
- Operador de ponte rolante
- Ajudante de solda
- Almoxarife
- Estágio superior - Produção
- Estágio Técnico
- Ajudante de embalagem
- Ajudante de produção
- Técnico manutenção elétrica
- Soldador
- Operador de equipamentos móveis
- Ajudante PCD
- Comprador
- Analista de processos
- Facilitador de processos
- Estágio superior Administração - controle da qualidade
Coopeavi
- Vagas:
- Consultor técnico de vendas (Santa Maria de Jetibá)
- Auxiliar técnico de irrigação (Castelo)
- Consultor coletivos relacionamento (Nova Venécia)
Cedisa
Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: [email protected].
- Vagas:
- Assistente de RH
- Coordenador comercial
Buaiz Alimentos
Como se candidatar: os interessados devem enviar currículo para o e-mail: [email protected]
- Vaga: para Vitória
- Supervisor contábil
- Ajudante de produção
- Ajudante de produção PCD
SAÚDE
Unimed Sul Capixaba
- Vagas: todas para Cachoeiro de Itapemirim
- Assistente de qualidade
- Assistente de suporte de TI
- Estágio Técnico de Enfermagem
- Enfermeiro
- Enfermeiro atenção primária em saúde
- Estágio Enfermagem
- Técnico em radiologia
- Técnico de enfermagem
Hospital Santa Rita
- Vagas: para Vitória
- Enfermeiro especialista em oncologia
- Auxiliar de limpeza
- Enfermeiro centro cirúrgico
- Auxiliar portaria e estacionamento
- Enfermeiro educação continuada
- Supervisor higienização
- Auxiliar de serviços gerais - obras
- Nutricionista clínica
- Técnico de enfermagem
Farmácia Pague Menos
- Vagas:
- Atendente de farmácia (Linhares e Cachoeiro de Itapemirim)
- Farmacêutico Jr (Vila Velha)
Benevix
- Vagas: para Vitória
- Assistente de cadastro
SUPERMERCADOS
Rede Extrabom
- Vagas: 75
- Operador de frios
- Repositor
- Repositor part time
- Estagiário de vinhos
- Fiscal de loja I
- Analista de gestão de estoque
- Analista de folha de pagamento
- Técnico em segurança do trabalho
- Estagiário de Ensino Médio
- Operador de logística
- Auxiliar de serviços gerais
- Operador de caixa
Rede Casagrande
Como se candidatar: os interessados devem mandar o currículo para o e-mail: [email protected], é importante colocar o nome do cargo e a cidade onde quer trabalhar.
- Vagas:
- Assistente de RH
- Encarregado de mercearia
- Assistente administrativo
- Churrasqueiro (Serra)
- Encarregado administrativo (Linhares)
- Balconista de açougue (Serra)
Carone
Como se candidatar: os interessados podem se cadastrar no site.
- Vagas: 200
- Auxiliar de açougueiro
- Auxiliar de cozinha
- Repositor
- Balconista
- Açougueiro
- Operador de atacarejo
- Auxiliar de cozinha
- Auxiliar de padaria e confeitaria
- Fiscal de controle patrimonial
Grupo Big
- Vagas: para Vitória
- Agente de cartões e serviços
- Aprovisionador
- Líder de perecíveis
- Auxiliar de perecíveis
- Promotor de vendas
- Gerente de loja - Atacado em Vitória
TECNOLOGIA
Picpay
- Vagas: para Vitória
- Coordenador de relacionamento (BIZ) / comercial - PJ
- Frontend engineer - sênior | growth hacking
- Pessoa desenvolvedora frontend- sênior | banking tech
ISH Tecnologia
- Vagas: para Vitória
- Analista de integração e desenvolvimento (service now)
- Analista de planejamento e orçamento
- Analista de segurança da informação
- Analista de sistemas - BI
- Analista de sistemas operacionais
- Analista de suporte - TI Interna
- Analista de T&D
- Arquiteto de soluções
- Assistente de DP
- Backend developer (cyber)
- Backend developer (python)
- Cientista de dados
- Consultor de TI (cibersegurança)
- Consultor de TI (endpoint)
- CSO - gerente de GRC
- Cyber defense analyst (gestão de vulnerabilidade)
- Cyber defense analyst (managed detection)
- Cyber defense analyst (threat intelligence)
- Cyber exploitation analyst
- Desenvolvedor sênior python
- DevOps (Azure)
- Engenheiro de software
- Especialista de redes
- Especialista de service now
- Estagiário de projetos
- Estagiário - TI interna
- Executivo de contas
- Front-end developer (Javascript)
- Front-end developer (React, Angular ou Vue.JS)
- Gerente de contrato de cibersegurança
- IT recruiter
- Service delivery manager
- Technical support specialist
- Técnico de microinformática
- Threat hunting analyst (OSINT)
- UX/UI designer
Wine
- Vagas: para Vitória
- Analista de dados e inteligência comercial Jr.
- Analista de infraestrutura
- Analista importação Sr
- Assistente de planejamento financeiro
- Agente de relacionamento
- Desenvolvedor app
- Desenvolvedor backend
- Desenvolvedor back end
- Desenvolvedor front end júnior
- Designer
- Especialista fiscal
- Estágio - Planejamento de Compras
- QA Tester (Quality Assurance)
Will Bank
- Vagas: para Vitória
- CX business intelligence assistant
- CX systems analyst Jr.
- CX trainning supervisor
Amercianas Delivery (Shipp)
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no perfil do Linkedin.
- Vaga: para Vitória
- Account manager
Wakke
- Vagas: para Guarapari
- Estagiário ensino médio
- Desenvolvedor
- Estágio em relacionamento com o cliente
Spassu Tecnologia
- Vagas: para Vitória
- Analista de processos
- Desenvolvedor java pleno
- Scrum master | Centro de Desenvolvimento de Software
- Técnico de T.I Júnior II
COMÉRCIO
C&A
- Vagas:
- Fiscal de loja (Vila Velha, Vitória, Serra)
- Consultor de vendas (Vila Velha)
Shopping Vitória
- Vagas: para Vitória
- Le Postiche: vendedora
- Ana Capri: vendedor temporário
- Sonho dos Pés: vendedor
- Magia do Mar: estoquista
- Zeffa: vendedora
- Pili’s Secret: vendedora
- Schutz: vendedor
Leroy
- Vagas: para Vitória
- Atendente de loja - caixa | full time
- Operador de logística | full time
- Operador de loja - materiais básicos
- Operador de loja - organização
- Vendedor pj
OUTRAS VAGAS
Vix Logística
- Vagas:
- Soldador (Cariacica)
- Motorista de caminhão (Serra)
- Eletricista (Serra)
- Assistente de RH - PCD (Vitória)
- Analista de RH - atração e seleção (Vitória)
- Instrutor de equipamento (Vitória)
Unilider Distribuidora
- Vagas: para Serra
- Auxiliar administrativo - frota
- Coordenador de vendas farma
- Estagiário de controladoria
- Estoquista
- Operador de empilhadeira
- Técnica (o) de segurança do trabalho
Morar Construtora
- Vagas:
- Estágio obrigatório em Engenharia Civil
- Almoxarife (Serra)
- Assistente de vendas e crédito
- Estagiário em TI - suporte sistemas (Vitória)
- Estágio em TI - suporte service desk (Vitória)
- Analista de projetos (Vitória)
- Encarregado de obra
- Estágio em Engenharia Civil
Timenow Consultoria e Gestão de Projetos
- Vagas: para Vitória
- Analista de dados (inovação)
- Engenheiro de inovação (elétrica e instrumentação)
- Engenheiro de inovação (mecânica)
- Estagiário de Engenharia
Rede Gazeta
- Vagas:
- Analista desenvolvedor
- Assistente administrativo de serviços gerais
- Comunicador (locutor) - Cachoeiro de Itapemirim
- Contínuo
- Estagiário de Administração / Publicidade e Propaganda ou Marketing
- Estagiário de Comunicação Social Jornalismo / Publicidade e Propaganda
- Porteiro (pcd)
- Técnico de sistemas audiovisuais
Madeira Madeira
- Vagas para Vitória:
- Analista de atendimento JR | relacionamento
- Assistente de atendimento
- Consultor de vendas guide shop
- Coordenador de logística
- Gerente operações fulfillment
- Supervisor de atendimento
- Vagas para Serra:
- Técnico de segurança do trabalho
- Analista de abastecimento PL (procurement)
Stone Comercial
- Vagas:
- Agente stone - consultor comercial externo (Aracruz, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Colatina, Guarapari, Linhares, São Mateus, Serra, Vila Velha e Vitória)
Sequioa
- Vaga: para Viana
- Auxiliar de transportes
Viação Águia Branca
- Vagas: para Cariacica
- Analista de desenvolvimento humano e organizacional
- Estágio em Administração (Marketing)
Casa do Adubo
- Vaga: para Linhares
- Vendedor externo
Aegea
- Vaga: para Vila Velha
- Técnico de segurança do trabalho
Eco 101
- Vagas:
- Assistente de laboratório (Guarapari)
- Motorista administrativo (Serra)
- Analista de planejamento financeiro (Serra)
Autoglass
- Vagas para Cachoeiro de Itapemirim:
- Vendedor técnico
- Vagas para Guarapari:
- Agente de limpeza
- Agente de portaria
- Almoxarife de frota
- Auxiliar de serralheiro - vulcano
- Auxiliar operador de estoque
- Eletricista automotivo - carretas
- Operador de central de segurança
- Operador de estoque
- Operador de máquinas - conservação e limpeza
- Técnico de controle de qualidade
- Vagas para Vila Velha:
- Agente de limpeza
- Analista de compras - trilha de liderança
- Analista de comunicação - criação
- Analista de comunicação - relacionamento com mercado
- Analista de dados - célula de operações e logística (power user)
- Analista de dados Jr
- Analista de distribuição
- Analista de gestão de terceiros
- Analista de marketing digital
- Analista de melhoria contínua - lean
- Analista de mídia de performance
- Analista de plataforma EAD
- Analista de processos
- Analista de recrutamento e seleção
- Analista de soluções tecnológicas
- Analista de suporte II
- Analista de suprimentos
- Analista de testes
- Analista de vistoria prévia de veículos
- Analista melhoria contínua - Engenharia
- Analista técnico de processos
- Assistente administrativo - faturamento
- Assistente de dados - DHO
- Assistente de logística - prevenção de perdas
- Assistente de transportes
- Autoplay - Programa de Estágio - TI
- Auxiliar administrativo - central de compras
- Comprador
- Coordenador de desenvolvimento
- Coordenador de vendas
- Desenvolvedor full stack
- Estagiário - Administração
- Estagiário - Administrativo
- Estagiário - Comunicação ou Design
- Estagiário - Contabilidade
- Estagiário - Produção Gráfica e Comunicação Visual
- Estagiário - Psicologia
- Estagiário Qualidade
- Estagiário - Técnico em Informática
- Líder de control desk
- Líder de estratégia de vendas
- Motorista operador de máquinas
- Programa de Estágio - Futuros líderes
- Projetista civil Júnior
- Técnico de planejamento de obras
- Técnico de service desk
- Técnico em segurança do trabalho
- Vagas para Vitória:
- Jovem Aprendiz
- Vaga para Linhares:
- Vendedor técnico