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Oportunidades

29 grandes empresas abrem vagas de emprego e estágio no ES

Os postos de trabalho estão disponíveis na Grande Vitória e em cidades do interior do Estado em empresas do setor de serviços, comércio, indústria, saúde e tecnologia. Veja como se candidatar

Publicado em 05 de Maio de 2021 às 18:00

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

05 mai 2021 às 18:00
Marcopolo/Volare: unidade de São Mateus
Unidade da Marcopolo/Volare em São Mateus Crédito: Marcopolo/Divulgação
Grandes companhias como Marcopolo, SuzanoImetameValeEstaleiro Jurong, Brinox, Cedisa, Wine e PicPay, além de outras 20 empresas, estão com vagas de empregoestágio e jovem aprendiz no Espírito Santo. As oportunidades são destinadas a profissionais de vários níveis de escolaridade e em diversos segmentos como indústria, prestação de serviços e comércio e área hospitalar.
Para se candidatar, basta o trabalhador fazer o cadastro nos sites de carreira das organizações ou enviar o currículo por e-mail, conforme a modalidade de atendimento definida. Os postos de trabalho estão disponíveis na Grande Vitória e em cidades do interior. 
Um dos destaques é a Marcopolo/Volare, que conta com unidade em São Mateus. São 30 vagas para áreas de produção, logística e fabricação. De acordo com a empresa, há postos de trabalho para auxiliar de produção, almoxarife de movimentações e soldador.
A companhia exige que os trabalhadores tenham o ensino médio completo e considera como diferencial ter experiência com leitura e interpretação de desenhos e solda MIG/MAG.

CONFIRA AS VAGAS

Marcopolo/Volare

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo até o dia 18 de maio para o e-mail: [email protected].
  • Vagas: 30 para São Mateus
  • Auxiliar de produção
  • Almoxarife de movimentações
  • Soldador

Vale

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: 10 para Vitória
  • Técnica eletroeletrônica I – manutenção - porto: 2 vagas (até 05/05)
  • Mecânica I – manutenção - porto:  1 vaga (até 05/05)
  • Soldadora I – manutenção - porto: 1 vaga (até 06/05)
  • Soldadora I – manutenção - porto:  1 vaga (até 05/06)
  • Soldadora I – manutenção - porto: 1 vaga (até 05/05)
  • Gerente de geotecnia ferrovia e porto – geotecnia - ferrovia: 1 vaga (até 05/05)
  • Analista de gestão de projetos – gestão econômica de projetos e PMO - corporativo
  • Técnica(o) especializada(o) em manutenção – manutenção - pelotização: 1 vaga (até 06/05)
  • Inspetor manutenção especializado II – manutenção - porto: 1 vaga (até 07/05)

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Suzano

Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro no site.
  • Vagas para o banco de talentos:
  • Estágio técnico (Cachoeiro de Itapemirim)
  • Vagas para área florestal:
  • Mecânico II (Pedro Canário)
  • Operador de máquinas florestais - vaga temporária (Pedro Canário)
  • Vagas para área industrial:
  • Operador(a) produção conversão tissue PCD (Cachoeiro de Itapemirim)
  • Consultor de processos (Aracruz)
  • Engenheiro(a) processos  (Aracruz)
  • Vagas para área de manutenção:
  • Técnico automação (Aracruz)

Imetame

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: todas para Aracruz, com exceção do cargo de eletricista industrial que é para Linhares
  • Rigger
  • Mecânico (máquinas pesadas)
  • Mecânico (eletricista automotivo)
  • Assistente administrativo (logística de pessoas)
  • Motorista operador de equipamento (guindauto)
  • Motorista operador de equipamento (guindaste sobre rodas)
  • Motorista operador de equipamento (carreta)
  • Mecânico de sonda
  • Especialista (Engenheiro de perfuração)
  • Inspetor de solda LP/PM/US (offshore)
  • Eletricista industrial 
  • Caldeireiro
  • Soldador TIG e MIG
  • Encarregado de tubulação
  • Encanador industrial
  • Assistente de produção 
  • Plataformista de produção (assistente de produção)
  • Mecânico (guindaste)
  • Técnico (inspeção de solda)
  • Técnico de segurança do trabalho

Fortlev

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vaga: para a Serra
  • Analista Fiscal PL

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Estaleiro Jurong

Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: todas para Aracruz
  • Técnico em mecânica
  • Analista de Recursos Humanos
  • Técnico de comissionamento - elétrica

Brinox

Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: todas para Linhares
  • Abastecedor de produção
  • Analista de manutenção 
  • Analista de métodos e processos pleno
  • Assistente fiscal 
  • Auxiliar de logística 
  • Auxiliar de produção 
  • Matrizeiro 
  • Operador de empilhadeira
  • Operador de máquinas I
  • Técnico de manutenção I 

Real Café

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas:  todas para Viana
  • Auxiliar de carga e descarga
  • Auxiliar de produção
  • Manutentor de máquinas super automática de grãos de café
  • Pedreiro
  • Soldador
  • Técnico em controle da qualidade

Biancogrês

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: 13
  • Auxiliar de automação (1)
  • Auxiliar de expedição (1)
  • Estagiário Engenharia de Produção (1)
  • Representante de vendas (7)
  • Analista de tecnologia (1)
  • Estagiário de Administração (1)
  • Estagiário de Engenharia Elétrica (1)

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Cedisa

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: [email protected]. O assunto deve ser a vaga para a qual está se candidatando.
  • Vaga: para a Serra
  • Consultor comercial

Hospital Santa Rita

Como se candidatar: os interessados devem cadastrar o currículo no site.
  • Vagas: todas para Vitória
  • Analista de planejamento estratégico
  • Analista da qualidade
  • Enfermeiro oncologista
  • Assistente de contas a pagar
  • Enfermeiro auditor
  • Assistente técnico auditoria

Unimed Sul Capixaba

Como se candidatar: os interessados devem fazer cadastro no site.
  • Vagas: todas para Cachoeiro de Itapemirim
  • Assistente de suporte de TI
  • Auxiliar de atendimento PCD
  • Enfermeiro
  • Estagiário Psicologia
  • Estágio Enfermagem
  • Fisioterapeuta
  • Técnico de enfermagem

MedSênior

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: [email protected], até o dia 8 de maio.
  • Vagas: todas para Vitória
  • Assistente de credenciamento
  • Enfermeiro telemonitoramento
  • Técnico em enfermagem telemonitoramento

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Vix Logística

Como se cadastrar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas:
  • Analista de RH
  • Analista administrativo
  • Mecânico 
  • Auxiliar de mecânico

Autoglass

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas para Cachoeiro de Itapemirim:
  • Jovem Aprendiz 
  • Operador de estoque
  • Vendedor técnico
  • Vagas para Cariacica:
  • Jovem Aprendiz 
  • Vagas para Guarapari
  • Agente de limpeza
  • Almoxarife de frota
  • Auxiliar de obras
  • Auxiliar de produção
  • Encarregado de limpeza
  • Jatista - pintor
  • Líder de manutenção de frotas
  • Operador de estoque
  • Operador de máquinas - conservação e limpeza
  • Operador de roçadeira
  • Serralheiro
  • Vagas para Serra:
  • Auxiliar mecânico
  • Auxiliar operador de estoque
  • Motoristas carreteiro
  • Vagas para Vila Velha: 
  • Agente de atendimento / televendas
  • Agente de limpeza
  • Agente de novos mercados - apenas para fluentes em espanhol
  • Agente de portaria
  • Analista de capacitação TI
  • Analista de compras - concessionárias
  • Analista de compras - trilha de liderança
  • Analista de comunicação - relacionamento com mercado
  • Analista de dados - célula de operações e logística
  • Analista de datacenter
  • Analista de departamento pessoal
  • Analista de distribuição
  • Analista de marketing digital
  • Analista de melhoria contínua - lean
  • Analista de pricing
  • Analista de processo - controladoria
  • Analista de recrutamento e seleção
  • Analista de segurança patrimonial
  • Analista de suporte
  • Analista de testes
  • Analista lean
  • Analista lean - célula de inovação e melhoria operações e logística
  • Analista programador
  • Assistente administrativo - faturamento
  • Assistente administrativo financeiro (PowerUser)
  • Assistente administrativo - pricing
  • Assistente administrativo - rastreamento de carretas
  • Assistente de dados
  • Assistente de e-commerce
  • Assistente de processos
  • Auditor de TI
  • Auxiliar administrativo - central de compras
  • Auxiliar de compras
  • Auxiliar de obras
  • Auxiliar de refrigeração
  • Coordenador de obras
  • Eletricista
  • Encarregado de limpeza
  • Estagiário - comunicação ou design
  • Estagiário de Administração | Gestão
  • Estagiário ensino médio
  • Estagiário - inovação e controladoria
  • Estagiário TI
  • Executivo de contas
  • Jovem Aprendiz 
  • Líder de estratégia de vendas
  • Oficial pleno (pedreiro)
  • Operador de central de segurança
  • Operador/ vendedor/ motorista D
  • Product Owner
  • Programador sênior
  • Programador sharepoint
  • Recepcionista
  • Supervisor de call center
  • Supervisor de televendas
  • Técnico de refrigeração
  • Técnico em eletrotécnica Jr
  • Técnico service desk
  • UX designer
  • Vaga para Vitória: 
  • Jovem Aprendiz 

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Eco 101

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: 
  • Operador balança (Rio Novo do Sul)
  • Analista de tráfego (Serra

Leroy Merlin

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: todas para Vitória
  • Coordenador comercial
  • Gerente comercial
  • Gerente de relacionamento e serviços clientes

PicPay

Como se candidatar: os interessados podem se cadastrar no site.
  • Vagas: todas para Vitória
  • Frontend engineer - sênior | growth hacking
  • Pessoa desenvolvedora frontend- sênior | banking tech
  • Senior infrastructure analyst/Vix
  • Supervisão de vendas canal digital - inside sales
  • Support analyst pleno

ISH Tecnologia

Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: todas para Vitória
  • Analista de segurança da informação
  • Analista financeiro
  • Assistente de faturamento - temporário
  • Chief information security officer
  • Consultor de TI pleno (compliance)
  • Consultor de TI sênior (cibersegurança)
  • Cyber defense analyst
  • Cyber defense analyst pleno - 12x36
  • Cyber defense analyst sênior (threat hunting)
  • DevOps
  • Especialista de data center
  • Front-end developer
  • Senior backend developer (python)
  • Senior data scientist

Wine

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: todas para Vitória
  • Analista de planejamento - customer experience 
  • Analista de segurança da informação sênior
  • Assistente financeiro 
  • Auditor interno
  • Coordenação de atendimento ao cliente
  • Desenvolvedor app
  • Desenvolvedor backend
  • Desenvolvedor front end junior
  • Designer
  • Especialista em marketing (web/data analytics)
  • QA tester (quality assurance)
  • Supervisão na área RPA (Robotic Process Automation)

Aegea

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas:
  • Agente de saneamento - obras e desobstrução (Serra, Cariacica e Vila Velha)
  • Analista de eficiência energética (Serra)
  • Mecânico de manutenção (Serra)

Extrabom

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas:
  • Operador de logística (Serra)
  • Confeiteiro (Vitória)
  • Auxiliar técnico de mecânica (Vitória)
  • Açougueiro (Guarapari)
  • Auxiliar de padaria (Vitória)
  • Operador de caixa (Vitória)

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Carone

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas:
  • Operador de supermercado PCD - (Vitória, Serra e Vila Velha)
  • Repositor PCD - (Vila Velha)
  • Repositor (Vitória)
  • Ajudante de recebimento de mercadoria (Cariacica)
  • Açougueiro (Vitória, Cariacica e Vila Velha)
  • Auxiliar de padaria e confeitaria (Vitória)
  • Auxiliar de pizzaiolo (Vitória, Vila Velha e Cariacica)
  • Padeiro (Serra)
  • Auxiliar de produção (Serra)
  • Conferente (Guarapari)
  • Repositor (Vila Velha)
  • Ajudante de recebimento de mercadoria (Vila Velha)
  • Operador de supermercado (Vila Velha)
  • Balconista (Vila Velha)
  • Operador atacarejo (Serra)

Morar Construtora

Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: 
  • Corretor de imóveis (Serra)
  • Estagiário de Engenharia ou Arquitetura (Vitória e Vila Velha)
  • Técnico em segurança do trabalho (Serra)
  • Encarregado de obras (Serra)
  • Estágio em Engenharia Civil (Serra)
  • Estágio obrigatório em Engenharia Civil (Vila Velha)
  • Coordenador de obras (Serra)
  • Estágio em Administração (Vitória)
  • Assistente de cobrança (Vitória)

Marilac

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo, com pretensão salaria, para o e-mail: [email protected].
  • Vaga: para Cachoeiro de Itapemirim
  • Analista de RH

VAGAS EM AGÊNCIAS DE RECRUTAMENTO

Selecta

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas:
  • Auxiliar de expedição
  • Porteiro
  • Assistente de PCP
  • Analista de processos comerciais
  • Estagiário(a) Técnico em Elétrica
  • Chefe de Cozinha

Grupo Educavix

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: 77
  • Coordenador(a) de marketing
  • Recepcionista (clínica de cirurgia plástica) 
  • Analista de redes e de comunicação de dados
  • Analista de desenvolvimento de sistemas embarcados 
  • Secretária de clínica dermatológica
  • Secretária (consultório odontológico)
  • Vendedor de carro
  • Vendedor externo
  • Gerente de loja 
  • Contador
  • Advogado(a) tributarista e cível 
  • Secretária
  • Carpinteiro
  • Técnico em eletrotécnica 
  • Escrevente administrativo
  • Operador de empilhadeira
  • Técnico de informática
  • Back-end Developer .NET Pl. (Fábrica)
  • Analista fiscal 
  • Frentista 
  • Analista desenvolvedor 
  • Arquiteto
  • Back-end Developer .NET Sr. (Produto)
  • Analista de atração e seleção
  • Esteticista 
  • Vagas de estágio:
  • Estágio em gestão de contratos
  • Estágio em Administração 
  • Estágio em atendimento (clínica dermatológica) 
  • Estágio em governança, risco e conformidade
  • Estágio em rotinas administrativas
  • Estágio em Pedagogia 
  • Estágio ensino médio 
  • Estágio em desenvolvimento de produto
  • Estágio em atendimento ao cliente 
  • Estágio em clipping de notícias 
  • Estagiário em moda 
  • Estágio em análise de requisitos
  • Estágio em e-commerce 
  • Estágio em Engenharia 
  • Estágio em Radiologia
  • Estágio em atendimento ao cliente
  • Estágio em suporte técnico 
  • Estágio em Direito
  • Estagiária de Estética

Rhopen

Como se candidatar: os interessados precisam fazer o cadastro no site.
  • Vagas para mulheres: 200 para profissionais de nível técnico ou profissionalizante para funções nas áreas:
  • Mecânica
  • Elétrica
  • Solda
  • Eletroeletrônica
  • Mecatrônica
  • Automação
  • Instrumentação e Eletrotécnica

Psicoespaço

Como se candidatar: os interessados devem realizar o cadastro no site.
  • Vagas: 
  • Analista contábil
  • Analista de melhoria contínua
  • Analista de PCP (Colatina)
  • Analista de RH 
  • Analista de sistemas pleno
  • Analista financeiro 
  • Analista operacional
  • Assistente administrativo de vendas
  • Assistente administrativo financeiro
  • Assistente comercial 
  • Assistente de atendimento/administrativo (Clínica)
  • Assistente de departamento pessoal 
  • Assistente de marketing
  • Assistente técnico de higiene bucal
  • Assistente/analista financeiro
  • Atendente externo (Imobiliária) 
  • Atendimento ao cliente MQL / relacionamento 
  • Auxiliar administrativo
  • Auxiliar de conferente 
  • Auxiliar de DP 
  • Auxiliar de expedição 
  • Auxiliar de produção 
  • Auxiliar de tecelagem 
  • Biomédico/farmacêutico(a) Esteta 
  • Caixa 
  • Comprador estratégico - segmento óleo & gás 
  • Consultor comercial
  • Consultor de vendas 
  • Coordenador comercial 
  • Coordenador(a) administrativo/financeiro 
  • Coordenador(a) de recepção 
  • Coordenador(a) de RH 
  • Desenvolvedor back-end Jr
  • Desenvolvedor front-end pleno (home office) 
  • Desenvolvedor web (home office)
  • Empregada doméstica 
  • Enfermeiro(a) e técnico(a) de enfermagem
  • Engenheiro especialista de instalação e serviços offshore
  • Esteticista
  • Faturista 
  • Gerente comercial 
  • Gerente comercial/ marketing 
  • Gestor de operações e processos para eventos 
  • Líder de atendimento ao cliente
  • Motorista
  • Operador industrial
  • Recepcionista 
  • Redator (Salvador - BA) home office
  • Supervisor de pós vendas/ concessionária
  • Supervisor de produção (Colatina)
  • Técnico de segurança do trabalho 
  • Técnico em atendimento/vendas 
  • Técnico(a) de segurança do trabalho (segmento óleo e gás)
  • Vendedor de material de construção
  • Vendedor externo 
  • Vendedor interno 
  • Vendedor shopping 
  • Vendedor(a) (televendas)

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