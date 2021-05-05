29 grandes empresas abrem vagas de emprego e estágio no ES

Grandes companhias como Marcopolo, Suzano, Imetame, Vale, Estaleiro Jurong, Brinox, Cedisa, Wine e PicPay, além de outras 20 empresas, estão com vagas de emprego, estágio e jovem aprendiz no Espírito Santo. As oportunidades são destinadas a profissionais de vários níveis de escolaridade e em diversos segmentos como indústria, prestação de serviços e comércio e área hospitalar.
Para se candidatar, basta o trabalhador fazer o cadastro nos sites de carreira das organizações ou enviar o currículo por e-mail, conforme a modalidade de atendimento definida. Os postos de trabalho estão disponíveis na Grande Vitória e em cidades do interior.
Um dos destaques é a Marcopolo/Volare, que conta com unidade em São Mateus. São 30 vagas para áreas de produção, logística e fabricação. De acordo com a empresa, há postos de trabalho para auxiliar de produção, almoxarife de movimentações e soldador.
A companhia exige que os trabalhadores tenham o ensino médio completo e considera como diferencial ter experiência com leitura e interpretação de desenhos e solda MIG/MAG.
CONFIRA AS VAGAS
Marcopolo/Volare
Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo até o dia 18 de maio para o e-mail: [email protected].
- Vagas: 30 para São Mateus
- Auxiliar de produção
- Almoxarife de movimentações
- Soldador
Vale
- Vagas: 10 para Vitória
- Técnica eletroeletrônica I – manutenção - porto: 2 vagas (até 05/05)
- Mecânica I – manutenção - porto: 1 vaga (até 05/05)
- Soldadora I – manutenção - porto: 1 vaga (até 06/05)
- Soldadora I – manutenção - porto: 1 vaga (até 05/06)
- Soldadora I – manutenção - porto: 1 vaga (até 05/05)
- Gerente de geotecnia ferrovia e porto – geotecnia - ferrovia: 1 vaga (até 05/05)
- Analista de gestão de projetos – gestão econômica de projetos e PMO - corporativo
- Técnica(o) especializada(o) em manutenção – manutenção - pelotização: 1 vaga (até 06/05)
- Inspetor manutenção especializado II – manutenção - porto: 1 vaga (até 07/05)
Suzano
- Vagas para o banco de talentos:
- Estágio técnico (Cachoeiro de Itapemirim)
- Vagas para área florestal:
- Mecânico II (Pedro Canário)
- Operador de máquinas florestais - vaga temporária (Pedro Canário)
- Vagas para área industrial:
- Operador(a) produção conversão tissue PCD (Cachoeiro de Itapemirim)
- Consultor de processos (Aracruz)
- Engenheiro(a) processos (Aracruz)
- Vagas para área de manutenção:
- Técnico automação (Aracruz)
Imetame
- Vagas: todas para Aracruz, com exceção do cargo de eletricista industrial que é para Linhares
- Rigger
- Mecânico (máquinas pesadas)
- Mecânico (eletricista automotivo)
- Assistente administrativo (logística de pessoas)
- Motorista operador de equipamento (guindauto)
- Motorista operador de equipamento (guindaste sobre rodas)
- Motorista operador de equipamento (carreta)
- Mecânico de sonda
- Especialista (Engenheiro de perfuração)
- Inspetor de solda LP/PM/US (offshore)
- Eletricista industrial
- Caldeireiro
- Soldador TIG e MIG
- Encarregado de tubulação
- Encanador industrial
- Assistente de produção
- Plataformista de produção (assistente de produção)
- Mecânico (guindaste)
- Técnico (inspeção de solda)
- Técnico de segurança do trabalho
Fortlev
- Vaga: para a Serra
- Analista Fiscal PL
Estaleiro Jurong
- Vagas: todas para Aracruz
- Técnico em mecânica
- Analista de Recursos Humanos
- Técnico de comissionamento - elétrica
Brinox
- Vagas: todas para Linhares
- Abastecedor de produção
- Analista de manutenção
- Analista de métodos e processos pleno
- Assistente fiscal
- Auxiliar de logística
- Auxiliar de produção
- Matrizeiro
- Operador de empilhadeira
- Operador de máquinas I
- Técnico de manutenção I
Real Café
- Vagas: todas para Viana
- Auxiliar de carga e descarga
- Auxiliar de produção
- Manutentor de máquinas super automática de grãos de café
- Pedreiro
- Soldador
- Técnico em controle da qualidade
Biancogrês
- Vagas: 13
- Auxiliar de automação (1)
- Auxiliar de expedição (1)
- Estagiário Engenharia de Produção (1)
- Representante de vendas (7)
- Analista de tecnologia (1)
- Estagiário de Administração (1)
- Estagiário de Engenharia Elétrica (1)
Cedisa
Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: [email protected]. O assunto deve ser a vaga para a qual está se candidatando.
- Vaga: para a Serra
- Consultor comercial
Hospital Santa Rita
Como se candidatar: os interessados devem cadastrar o currículo no site.
- Vagas: todas para Vitória
- Analista de planejamento estratégico
- Analista da qualidade
- Enfermeiro oncologista
- Assistente de contas a pagar
- Enfermeiro auditor
- Assistente técnico auditoria
Unimed Sul Capixaba
Como se candidatar: os interessados devem fazer cadastro no site.
- Vagas: todas para Cachoeiro de Itapemirim
- Assistente de suporte de TI
- Auxiliar de atendimento PCD
- Enfermeiro
- Estagiário Psicologia
- Estágio Enfermagem
- Fisioterapeuta
- Técnico de enfermagem
MedSênior
Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: [email protected], até o dia 8 de maio.
- Vagas: todas para Vitória
- Assistente de credenciamento
- Enfermeiro telemonitoramento
- Técnico em enfermagem telemonitoramento
Vix Logística
Como se cadastrar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
- Vagas:
- Analista de RH
- Analista administrativo
- Mecânico
- Auxiliar de mecânico
Autoglass
- Vagas para Cachoeiro de Itapemirim:
- Jovem Aprendiz
- Operador de estoque
- Vendedor técnico
- Vagas para Cariacica:
- Jovem Aprendiz
- Vagas para Guarapari
- Agente de limpeza
- Almoxarife de frota
- Auxiliar de obras
- Auxiliar de produção
- Encarregado de limpeza
- Jatista - pintor
- Líder de manutenção de frotas
- Operador de estoque
- Operador de máquinas - conservação e limpeza
- Operador de roçadeira
- Serralheiro
- Vagas para Serra:
- Auxiliar mecânico
- Auxiliar operador de estoque
- Motoristas carreteiro
- Vagas para Vila Velha:
- Agente de atendimento / televendas
- Agente de limpeza
- Agente de novos mercados - apenas para fluentes em espanhol
- Agente de portaria
- Analista de capacitação TI
- Analista de compras - concessionárias
- Analista de compras - trilha de liderança
- Analista de comunicação - relacionamento com mercado
- Analista de dados - célula de operações e logística
- Analista de datacenter
- Analista de departamento pessoal
- Analista de distribuição
- Analista de marketing digital
- Analista de melhoria contínua - lean
- Analista de pricing
- Analista de processo - controladoria
- Analista de recrutamento e seleção
- Analista de segurança patrimonial
- Analista de suporte
- Analista de testes
- Analista lean
- Analista lean - célula de inovação e melhoria operações e logística
- Analista programador
- Assistente administrativo - faturamento
- Assistente administrativo financeiro (PowerUser)
- Assistente administrativo - pricing
- Assistente administrativo - rastreamento de carretas
- Assistente de dados
- Assistente de e-commerce
- Assistente de processos
- Auditor de TI
- Auxiliar administrativo - central de compras
- Auxiliar de compras
- Auxiliar de obras
- Auxiliar de refrigeração
- Coordenador de obras
- Eletricista
- Encarregado de limpeza
- Estagiário - comunicação ou design
- Estagiário de Administração | Gestão
- Estagiário ensino médio
- Estagiário - inovação e controladoria
- Estagiário TI
- Executivo de contas
- Jovem Aprendiz
- Líder de estratégia de vendas
- Oficial pleno (pedreiro)
- Operador de central de segurança
- Operador/ vendedor/ motorista D
- Product Owner
- Programador sênior
- Programador sharepoint
- Recepcionista
- Supervisor de call center
- Supervisor de televendas
- Técnico de refrigeração
- Técnico em eletrotécnica Jr
- Técnico service desk
- UX designer
- Vaga para Vitória:
- Jovem Aprendiz
Eco 101
- Vagas:
- Operador balança (Rio Novo do Sul)
- Analista de tráfego (Serra
Leroy Merlin
- Vagas: todas para Vitória
- Coordenador comercial
- Gerente comercial
- Gerente de relacionamento e serviços clientes
PicPay
Como se candidatar: os interessados podem se cadastrar no site.
- Vagas: todas para Vitória
- Frontend engineer - sênior | growth hacking
- Pessoa desenvolvedora frontend- sênior | banking tech
- Senior infrastructure analyst/Vix
- Supervisão de vendas canal digital - inside sales
- Support analyst pleno
ISH Tecnologia
- Vagas: todas para Vitória
- Analista de segurança da informação
- Analista financeiro
- Assistente de faturamento - temporário
- Chief information security officer
- Consultor de TI pleno (compliance)
- Consultor de TI sênior (cibersegurança)
- Cyber defense analyst
- Cyber defense analyst pleno - 12x36
- Cyber defense analyst sênior (threat hunting)
- DevOps
- Especialista de data center
- Front-end developer
- Senior backend developer (python)
- Senior data scientist
Wine
- Vagas: todas para Vitória
- Analista de planejamento - customer experience
- Analista de segurança da informação sênior
- Assistente financeiro
- Auditor interno
- Coordenação de atendimento ao cliente
- Desenvolvedor app
- Desenvolvedor backend
- Desenvolvedor front end junior
- Designer
- Especialista em marketing (web/data analytics)
- QA tester (quality assurance)
- Supervisão na área RPA (Robotic Process Automation)
Aegea
- Vagas:
- Agente de saneamento - obras e desobstrução (Serra, Cariacica e Vila Velha)
- Analista de eficiência energética (Serra)
- Mecânico de manutenção (Serra)
Extrabom
- Vagas:
- Operador de logística (Serra)
- Confeiteiro (Vitória)
- Auxiliar técnico de mecânica (Vitória)
- Açougueiro (Guarapari)
- Auxiliar de padaria (Vitória)
- Operador de caixa (Vitória)
Carone
- Vagas:
- Operador de supermercado PCD - (Vitória, Serra e Vila Velha)
- Repositor PCD - (Vila Velha)
- Repositor (Vitória)
- Ajudante de recebimento de mercadoria (Cariacica)
- Açougueiro (Vitória, Cariacica e Vila Velha)
- Auxiliar de padaria e confeitaria (Vitória)
- Auxiliar de pizzaiolo (Vitória, Vila Velha e Cariacica)
- Padeiro (Serra)
- Auxiliar de produção (Serra)
- Conferente (Guarapari)
- Repositor (Vila Velha)
- Ajudante de recebimento de mercadoria (Vila Velha)
- Operador de supermercado (Vila Velha)
- Balconista (Vila Velha)
- Operador atacarejo (Serra)
Morar Construtora
- Vagas:
- Corretor de imóveis (Serra)
- Estagiário de Engenharia ou Arquitetura (Vitória e Vila Velha)
- Técnico em segurança do trabalho (Serra)
- Encarregado de obras (Serra)
- Estágio em Engenharia Civil (Serra)
- Estágio obrigatório em Engenharia Civil (Vila Velha)
- Coordenador de obras (Serra)
- Estágio em Administração (Vitória)
- Assistente de cobrança (Vitória)
Marilac
Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo, com pretensão salaria, para o e-mail: [email protected].
- Vaga: para Cachoeiro de Itapemirim
- Analista de RH
VAGAS EM AGÊNCIAS DE RECRUTAMENTO
Selecta
- Vagas:
- Auxiliar de expedição
- Porteiro
- Assistente de PCP
- Analista de processos comerciais
- Estagiário(a) Técnico em Elétrica
- Chefe de Cozinha
Grupo Educavix
- Vagas: 77
- Coordenador(a) de marketing
- Recepcionista (clínica de cirurgia plástica)
- Analista de redes e de comunicação de dados
- Analista de desenvolvimento de sistemas embarcados
- Secretária de clínica dermatológica
- Secretária (consultório odontológico)
- Vendedor de carro
- Vendedor externo
- Gerente de loja
- Contador
- Advogado(a) tributarista e cível
- Secretária
- Carpinteiro
- Técnico em eletrotécnica
- Escrevente administrativo
- Operador de empilhadeira
- Técnico de informática
- Back-end Developer .NET Pl. (Fábrica)
- Analista fiscal
- Frentista
- Analista desenvolvedor
- Arquiteto
- Back-end Developer .NET Sr. (Produto)
- Analista de atração e seleção
- Esteticista
- Vagas de estágio:
- Estágio em gestão de contratos
- Estágio em Administração
- Estágio em atendimento (clínica dermatológica)
- Estágio em governança, risco e conformidade
- Estágio em rotinas administrativas
- Estágio em Pedagogia
- Estágio ensino médio
- Estágio em desenvolvimento de produto
- Estágio em atendimento ao cliente
- Estágio em clipping de notícias
- Estagiário em moda
- Estágio em análise de requisitos
- Estágio em e-commerce
- Estágio em Engenharia
- Estágio em Radiologia
- Estágio em atendimento ao cliente
- Estágio em suporte técnico
- Estágio em Direito
- Estagiária de Estética
Rhopen
Como se candidatar: os interessados precisam fazer o cadastro no site.
- Vagas para mulheres: 200 para profissionais de nível técnico ou profissionalizante para funções nas áreas:
- Mecânica
- Elétrica
- Solda
- Eletroeletrônica
- Mecatrônica
- Automação
- Instrumentação e Eletrotécnica
Psicoespaço
Como se candidatar: os interessados devem realizar o cadastro no site.
- Vagas:
- Analista contábil
- Analista de melhoria contínua
- Analista de PCP (Colatina)
- Analista de RH
- Analista de sistemas pleno
- Analista financeiro
- Analista operacional
- Assistente administrativo de vendas
- Assistente administrativo financeiro
- Assistente comercial
- Assistente de atendimento/administrativo (Clínica)
- Assistente de departamento pessoal
- Assistente de marketing
- Assistente técnico de higiene bucal
- Assistente/analista financeiro
- Atendente externo (Imobiliária)
- Atendimento ao cliente MQL / relacionamento
- Auxiliar administrativo
- Auxiliar de conferente
- Auxiliar de DP
- Auxiliar de expedição
- Auxiliar de produção
- Auxiliar de tecelagem
- Biomédico/farmacêutico(a) Esteta
- Caixa
- Comprador estratégico - segmento óleo & gás
- Consultor comercial
- Consultor de vendas
- Coordenador comercial
- Coordenador(a) administrativo/financeiro
- Coordenador(a) de recepção
- Coordenador(a) de RH
- Desenvolvedor back-end Jr
- Desenvolvedor front-end pleno (home office)
- Desenvolvedor web (home office)
- Empregada doméstica
- Enfermeiro(a) e técnico(a) de enfermagem
- Engenheiro especialista de instalação e serviços offshore
- Esteticista
- Faturista
- Gerente comercial
- Gerente comercial/ marketing
- Gestor de operações e processos para eventos
- Líder de atendimento ao cliente
- Motorista
- Operador industrial
- Recepcionista
- Redator (Salvador - BA) home office
- Supervisor de pós vendas/ concessionária
- Supervisor de produção (Colatina)
- Técnico de segurança do trabalho
- Técnico em atendimento/vendas
- Técnico(a) de segurança do trabalho (segmento óleo e gás)
- Vendedor de material de construção
- Vendedor externo
- Vendedor interno
- Vendedor shopping
- Vendedor(a) (televendas)