27 grandes empresas abrem vagas de emprego e estágio no ES

Usinas de pelotização da Vale, no Complexo de Tubarão, em Vitória Crédito: Agência Vale/Divulgação

Quem está procurando trabalho com carteira assinada ou uma oportunidade de estágio deve ficar atento. Grandes empresas que têm operações no Espírito Santo estão recebendo currículos para preencher vagas em aberto. São pelo menos 27 companhias no Estado que estão com inscrições abertas para cidades da Grande Vitória e no interior.

As inscrições são feitas de forma digital, por e-mail ou diretamente nos sites de recrutamento das empresas. Há vagas para profissionais de vários níveis de escolaridade, indo desde pedreiro, motorista de carreta e operador de máquina a profissionais de TI, engenheiros e médicos.

As oportunidades são em indústrias, supermercados, hospitais, farmácias, fintechs e em empresas do setor de serviços e transportes.

Entre as empresas que estão contratando, estão grandes indústrias como Vale, Suzano, Estaleiro Jurong, Imetame, Brinox, Real Café, Fortlev, Argalit e Biancogrês, além de companhias do setor de comércio serviços como a Leroy Merlin, Autoglass, Águia Branca, Vix Logística e Benevix.

Há ainda vagas nos supermercados Extrabom e Sam's Club, nas redes de farmácias Drogasil e Pague Menos, nas empresas Wine, Will Bank, ISH Tecnologia e PicPay. Confira todas as chances abaixo, e nos hospitais da Rede Meridional, Santa Rita, Rio Doce, da Unimed Sul Capixaba, e as unidades administradas pela Associação Evangélica Espírito Santense (Aebes).

VEJA AS VAGAS E COMO MANDAR CURRÍCULO

Argalit

Como se candidatar: os interessados devem enviar currículo para os interessados devem enviar currículo para [email protected] com o nome da vaga no assunto.

Vagas para Viana

Assistente de custos

Auxiliar de produção - banco de talentos

Separador - banco de talentos

Will Bank (banco digital)

Como se candidatar: os interessados podem se inscrever no os interessados podem se inscrever no site , onde há outras vagas abertas para trabalho remoto para áreas como TI, RH, desenvolvimento de produtos e design.

Vaga para Vitória

Assistente de Customer Experience (PCD)

Wine

Como se candidatar: os interessados podem se inscrever no os interessados podem se inscrever no site , onde há outras vagas abertas para trabalho remoto para área de TI.

Vagas para Vitória

Auditor interno

Desenvolvedor App

Desenvolvedor Backend

Desenvolvedor Back End

Designer

Especialista em marketing (Web/Data Analytics)

Estágio E-commerce / Marketing Digital



QA Tester (Quality Assurance)

Vale

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no os interessados devem fazer o cadastro no site

Vagas para Vitória

Gerente de comissionamento e projetos

Gerente de implantação de projetos

Analista de automação - Tecnologia operacional

Analista de compliance master

Engenheiro pleno - Engenharia de portos

Engenheiro pleno - Supervisão de engenharia e confiabilidade de manutenção

Supervisora de manutenção preventiva

Supervisor de operações equipamentos móveis

Engenheiro sênior - Oficina de manutenção de componentes de usina

Autoglass

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no os interessados devem fazer o cadastro no site

Vagas para Vila Velha

Agente de atendimento - televendas (banco de talentos)

Agente de limpeza (banco de talentos)

Analista de compras - Concessionárias

Analista de compras - Trilha de liderança

Analista de contratos e ativos TI

Analista de dados

Analista de distribuição

Analista de governança de TI

Analista de melhoria contínua - Lean

Analista de mídia de performance



Analista de Pricing

Analista de projetos de TI

Analista de Recursos Humanos PL (banco de talentos)

Analista de suporte (banco de talentos)

Analista de testes

Analista Lean

Analista programador



Assistente administrativo

Assistente administrativo - Faturamento (banco de talentos)

Assistente administrativo - Financeiro (PowerUser)

Assistente administrativo - Pricing (banco de talentos)

Assistente de comunicação audiovisual

Assistente de dados (banco de talentos)

Auxiliar administrativo - Frotas

Auxiliar administrativo - Suprimentos

Auxiliar de compras

Coordenador de inovação e melhoria

DevBucket (banco de talentos)

Eletricista

Estagiário - Comunicação audiovisual

Estagiário - Administração/Gestão

Estagiário - Tecnologia

Estagiário - Engenharia Ambiental

Estagiário - Logística

Estagiário - Redator publicitário

Estagiário - Inovação e melhoria

Executivo de contas

Líder de equipe TI

Product Owner

Programador sênior

Supervisor de call center (banco de talentos)

Supervisor de produto

Supervisor de televendas

Técnico de monitoramento (NOC) - Noturno

Técnico em eletrotécnica Jr

Vendedor interno



Vistoriador

Vagas para outras cidades

Auxiliar de mecânico - Serra

Motorista carreteiro - Serra

Auxiliar operador de estoque - Serra

Auxiliar de obras - Guarapari

Encarregado de paisagismo - Guarapari (banco de talentos)

Operador de roçadeira - Guarapari (banco de talentos)

Operador de estoque - Guarapari (banco de talentos)

Vendedor técnico - Cachoeiro de Itapemirim



Vendedor técnico - Linhares

Extrabom

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no os interessados devem fazer o cadastro no site

Vagas

Auxiliar de cozinha - Serra

Auxiliar de serviços gerais - Vila Velha

Operador de frios - Vitória

Embalador PCD - Vitória

Operador de caixa - Serra

Açougueiro - Serra

Repositor - Serra

Estágio voluntário - Engenharia - Serra

Operador de frios - Serra

Repositor - Serra

Padeiro - Vitória

Embalador - Vitória

Recepcionista de estacionamento - Cariacica

Farmácias Pague Menos

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no os interessados devem fazer o cadastro no site

Vagas:

Auxiliar de loja PCD - Vitória

Auxiliar de loja PCD - Vila Velha (3 vagas)

Drogasil

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no os interessados devem fazer o cadastro no site

Farmacêutico - Serra (3 vagas)

Farmacêutico - Aracruz

Atendente de loja PCD - Vitória (2 vagas)

Atendente de farmácia - Serra (6 vagas)

Orientador de loja - Vila Velha

Suzano

Sede da Suzano, em Aracruz Crédito: Suzano/ Divulgação

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no os interessados devem fazer o cadastro no site

Vagas

Operador de máquinas florestais - Pedro Canário

Técnico em Sivicultura II - Aracruz

Consultor processos - Aracruz

Viação Águia Branca

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no os interessados devem fazer o cadastro no site

Vaga para Cariacica

Coordenador de E-commerce / Product Owner

Estagiário de CRM

Vix Logística

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no os interessados devem fazer o cadastro no site

Vagas

Lavador - Serra

Motorista carreteiro - Serra

Analista de faturamento - Vitória

Eletricista - Serra

Mecânico soldador I - Serra

Mecânico - Serra

Assistente jurídico PCD - Vitória

ISH Tecnologia

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no os interessados devem fazer o cadastro no site

Vagas para Vitória

Analista contábil pleno (4 vagas)

Analista de planejamento e orçamento

Analista de faturamento (temporário)

Hut team (banco de talentos)

Consultor de TI - Endpoint

Consultor de TI - Compliance



Consultor de TI pleno - Network



Estagiário de projetos de TI

Frontend developer

Front End developer

Senior Backend developer

Senior data scientist

Technical support specialist

Técnico de microinformática Jr

VueJS - Senior frontend developer

Brinox

Fábrica da Brinox em Linhares Crédito: Prefeitura de Linhares/Divulgação

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no os interessados devem fazer o cadastro no site

Vagas para Linhares

Analista de manutenção

Analista de métodos e processos - Pleno

Assistente de TI

Assistente fiscal

Auxiliar de logística - 2° turno (2 vagas)

Auxiliar de logística - 1° turno



Auxiliar de produção

Inspetor de qualidade

Líder de produção - 3º turno



Matrizeiro

Operador de empilhadeira (4 vagas)

Operador de empilhadeira Ecopark

Operador de máquinas I - 3º turno (2 vagas)

Técnico de manutenção I

Fortlev

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no os interessados devem fazer o cadastro no site

Vagas para a Serra

Analista fiscal PL



Estagiário NDG

Técnico de suporte

PicPay

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no os interessados devem fazer o cadastro no site , onde há outras oportunidades também para trabalho remoto.

Vagas para Vitória

Devops pleno | Crédito e Cartões



Executivo de vendas



Frontend Engineer - Sênior | Growth Hacking



Jovem aprendiz

Líder de prevenção à fraude



Supervisão de vendas canal digital - Inside Sales



Leroy Merlin

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no os interessados devem fazer o cadastro no site

Vagas para Vitória

Coordenador comercial

Gerente comercial

Sam's Club

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no os interessados devem fazer o cadastro no site

Vagas para Vitória

Auxiliar de perecíveis

Vendedor externo

Agente de cartões e serviços

Estaleiro Jurong Aracruz

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no os interessados devem fazer o cadastro no site

Vagas para Aracruz

Analista de importação e exportação

Engenheiro de projetos elétricos e telecom

Biancogrês

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no os interessados devem fazer o cadastro no site

Vagas para a Serra

Assistente de departamento pessoal

Estagiário Engenharia de Produção

Real Café

Fábrica da Real Café, em Viana Crédito: Divulgação/Real Café

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no os interessados devem fazer o cadastro no site

Vagas para Viana

Auxiliar de produção



Estágio no controle de qualidade

Pedreiro

Imetame

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no os interessados devem fazer o cadastro no site

Vagas para Aracruz

Técnico (Planejamento)

Caldeireiro

Soldador TIG e MIG

Encarregado de tubulação

Encanador industrial

Assistente de produção

Eletricista



Motorista operador de equipamento (Guindauto/Munck)

Motorista operador de equipamento (Carreta)

Mecânico (Guindaste)

Técnico (Inspeção de solda)

Técnico de Segurança do Trabalho

Benevix

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no os interessados devem fazer o cadastro no site

Vagas

Analista de relacionamento e mercado - Vila Velha

Assistente comercial - Vitória (banco de talentos)

Assistente de relacionamento e mercado - Vila Velha

Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense (Aebes)

Como se candidatar: os profissionais devem acessar o site os profissionais devem acessar o site www.evangelicovv.com.br e cadastrar os currículos na aba "Trabalhe Conosco".

Hospital Dr Jayme Santos Neves: 346 vagas

Técnico de enfermagem - 100

Auxiliar de serviços gerais - 100

Auxiliar de serviços de apoio (PCD) - 60

Enfermeiro assistencial - 56

Aprendiz auxiliar administrativo - 29

Médico do trabalho - 1

Hospital Estadual de Urgência e Emergência: 187 vagas

Técnico de enfermagem (vagas temporárias) - 121

Auxiliar administrativo (vagas temporárias) - 28

Enfermeiro (vagas temporárias) - 23

Auxiliar de serviços gerais (vagas temporárias) - 14

Enfermeiro do trabalho (vaga temporária) - 1

Hospital Evangélico de Vila Velha: 31 vagas

Técnico de enfermagem assistencial - 11

Auxiliar administrativo - 5

Auxiliar de serviços gerais - 4

Auxiliar de serviços de apoio (PCD) - 3

Enfermeiro assistencial - 3

Analista pleno (qualidade) - 1

Cozinheiro - 1

Analista de projetos sociais PL - 1

Psicólogo - equipe multidisciplinar - 1

Analista de licitação - 1

Rede Meriodional

Como se candidatar: os interessados devem enviar currículo para os interessados devem enviar currículo para [email protected] colocando o nome da vaga no campo assunto.

Vagas: 150

Técnico em enfermagem - Cariacica/Vila Velha/Serra/Vitória - 79

Enfermeiro - Cariacica/Serra/Vitória/Vila Velha - 24

Atendente / Recepcionista - Cariacica/Serra/Vitória/Vila Velha - 10

Auxiliar de farmácia - Cariacica/Serra/Vitória/Vila Velha - 8

Auxiliar de serviços gerais - Cariacica/Serra/Vitória/Vila Velha - 6

Copeira - Serra/Vitória/Vila Velha - 3

Faturista - Cariacica/Serra/Vitória/Vila Velha - 6

Farmacêutico - Cariacica/Serra/Vitória/Vila Velha - 2

Operador de telemarketing - Cariacica - 2

Enfermeiro do SCIH - Cariacica/Vila Velha - 2

Advogado - 1

Estagiário área jurídica (Direito) - 1

Técnico em segurança do trabalho - Vitória - 1

Comprador - Cariacica/Vitória - 1

Especialista de suprimentos/OPME - Grande Vitória - 1

Especialista de OPME - Grande Vitória - 3

Hospital Meridional Crédito: Marcos Fernandez/Arquivo

Hospital Santa Rita

Como se candidatar: os devem cadastrar o currí­culo no os devem cadastrar o currí­culo no site , no ícone Trabalhe Conosco, e incluir o cargo desejado na área de interesse.

Vagas

Auxiliar de serviços gerais

Auxiliar de farmácia

Enfermeiro (experiência no setor de Hemodiálise)

Técnico de enfermagem (setor de UTI)

Assistente de administração de pessoal

Auxiliar administrativo

Hospital Rio Doce

Vagas para Linhares

Técnicos de enfermagem

Enfermeiros

Médicos

Unimed Sul Capixaba

Como se candidatar: os devem cadastrar o currí­culo no site.