27 grandes empresas abrem vagas de emprego e estágio no ES

Quem está procurando trabalho com carteira assinada ou uma oportunidade de estágio deve ficar atento. Grandes empresas que têm operações no Espírito Santo estão recebendo currículos para preencher vagas em aberto. São pelo menos 27 companhias no Estado que estão com inscrições abertas para cidades da Grande Vitória e no interior.
As inscrições são feitas de forma digital, por e-mail ou diretamente nos sites de recrutamento das empresas. Há vagas para profissionais de vários níveis de escolaridade, indo desde pedreiro, motorista de carreta e operador de máquina a profissionais de TI, engenheiros e médicos.
As oportunidades são em indústrias, supermercados, hospitais, farmácias, fintechs e em empresas do setor de serviços e transportes.
As chances são para trabalhar nas cidades de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Linhares, Viana, Aracruz, Guarapari, Pedro Canário e Cachoeiro de Itapemirim.
Entre as empresas que estão contratando, estão grandes indústrias como Vale, Suzano, Estaleiro Jurong, Imetame, Brinox, Real Café, Fortlev, Argalit e Biancogrês, além de companhias do setor de comércio serviços como a Leroy Merlin, Autoglass, Águia Branca, Vix Logística e Benevix.
Há ainda vagas nos supermercados Extrabom e Sam's Club, nas redes de farmácias Drogasil e Pague Menos, nas empresas Wine, Will Bank, ISH Tecnologia e PicPay. Confira todas as chances abaixo, e nos hospitais da Rede Meridional, Santa Rita, Rio Doce, da Unimed Sul Capixaba, e as unidades administradas pela Associação Evangélica Espírito Santense (Aebes).
VEJA AS VAGAS E COMO MANDAR CURRÍCULO
Argalit
Como se candidatar: os interessados devem enviar currículo para [email protected] com o nome da vaga no assunto.
- Vagas para Viana
- Assistente de custos
- Auxiliar de produção - banco de talentos
- Separador - banco de talentos
Will Bank (banco digital)
Como se candidatar: os interessados podem se inscrever no site, onde há outras vagas abertas para trabalho remoto para áreas como TI, RH, desenvolvimento de produtos e design.
- Vaga para Vitória
- Assistente de Customer Experience (PCD)
Wine
Como se candidatar: os interessados podem se inscrever no site, onde há outras vagas abertas para trabalho remoto para área de TI.
- Vagas para Vitória
- Auditor interno
- Desenvolvedor App
- Desenvolvedor Backend
- Desenvolvedor Back End
- Designer
- Especialista em marketing (Web/Data Analytics)
- Estágio E-commerce / Marketing Digital
- QA Tester (Quality Assurance)
Vale
- Vagas para Vitória
- Gerente de comissionamento e projetos
- Gerente de implantação de projetos
- Analista de automação - Tecnologia operacional
- Analista de compliance master
- Engenheiro pleno - Engenharia de portos
- Engenheiro pleno - Supervisão de engenharia e confiabilidade de manutenção
- Supervisora de manutenção preventiva
- Supervisor de operações equipamentos móveis
- Engenheiro sênior - Oficina de manutenção de componentes de usina
Autoglass
- Vagas para Vila Velha
- Agente de atendimento - televendas (banco de talentos)
- Agente de limpeza (banco de talentos)
- Analista de compras - Concessionárias
- Analista de compras - Trilha de liderança
- Analista de contratos e ativos TI
- Analista de dados
- Analista de distribuição
- Analista de governança de TI
- Analista de melhoria contínua - Lean
- Analista de mídia de performance
- Analista de Pricing
- Analista de projetos de TI
- Analista de Recursos Humanos PL (banco de talentos)
- Analista de suporte (banco de talentos)
- Analista de testes
- Analista Lean
- Analista programador
- Assistente administrativo
- Assistente administrativo - Faturamento (banco de talentos)
- Assistente administrativo - Financeiro (PowerUser)
- Assistente administrativo - Pricing (banco de talentos)
- Assistente de comunicação audiovisual
- Assistente de dados (banco de talentos)
- Auxiliar administrativo - Frotas
- Auxiliar administrativo - Suprimentos
- Auxiliar de compras
- Coordenador de inovação e melhoria
- DevBucket (banco de talentos)
- Eletricista
- Estagiário - Comunicação audiovisual
- Estagiário - Administração/Gestão
- Estagiário - Tecnologia
- Estagiário - Engenharia Ambiental
- Estagiário - Logística
- Estagiário - Redator publicitário
- Estagiário - Inovação e melhoria
- Executivo de contas
- Líder de equipe TI
- Product Owner
- Programador sênior
- Supervisor de call center (banco de talentos)
- Supervisor de produto
- Supervisor de televendas
- Técnico de monitoramento (NOC) - Noturno
- Técnico em eletrotécnica Jr
- Vendedor interno
- Vistoriador
- Vagas para outras cidades
- Auxiliar de mecânico - Serra
- Motorista carreteiro - Serra
- Auxiliar operador de estoque - Serra
- Auxiliar de obras - Guarapari
- Encarregado de paisagismo - Guarapari (banco de talentos)
- Operador de roçadeira - Guarapari (banco de talentos)
- Operador de estoque - Guarapari (banco de talentos)
- Vendedor técnico - Cachoeiro de Itapemirim
- Vendedor técnico - Linhares
Extrabom
- Vagas
- Auxiliar de cozinha - Serra
- Auxiliar de serviços gerais - Vila Velha
- Operador de frios - Vitória
- Embalador PCD - Vitória
- Operador de caixa - Serra
- Açougueiro - Serra
- Repositor - Serra
- Estágio voluntário - Engenharia - Serra
- Operador de frios - Serra
- Repositor - Serra
- Padeiro - Vitória
- Embalador - Vitória
- Recepcionista de estacionamento - Cariacica
Farmácias Pague Menos
- Vagas:
- Auxiliar de loja PCD - Vitória
- Auxiliar de loja PCD - Vila Velha (3 vagas)
Drogasil
- Farmacêutico - Serra (3 vagas)
- Farmacêutico - Aracruz
- Atendente de loja PCD - Vitória (2 vagas)
- Atendente de farmácia - Serra (6 vagas)
- Orientador de loja - Vila Velha
Suzano
- Vagas
- Operador de máquinas florestais - Pedro Canário
- Técnico em Sivicultura II - Aracruz
- Consultor processos - Aracruz
Viação Águia Branca
- Vaga para Cariacica
- Coordenador de E-commerce / Product Owner
- Estagiário de CRM
Vix Logística
- Vagas
- Lavador - Serra
- Motorista carreteiro - Serra
- Analista de faturamento - Vitória
- Eletricista - Serra
- Mecânico soldador I - Serra
- Mecânico - Serra
- Assistente jurídico PCD - Vitória
ISH Tecnologia
- Vagas para Vitória
- Analista contábil pleno (4 vagas)
- Analista de planejamento e orçamento
- Analista de faturamento (temporário)
- Hut team (banco de talentos)
- Consultor de TI - Endpoint
- Consultor de TI - Compliance
- Consultor de TI pleno - Network
- Estagiário de projetos de TI
- Frontend developer
- Front End developer
- Senior Backend developer
- Senior data scientist
- Technical support specialist
- Técnico de microinformática Jr
- VueJS - Senior frontend developer
Brinox
- Vagas para Linhares
- Analista de manutenção
- Analista de métodos e processos - Pleno
- Assistente de TI
- Assistente fiscal
- Auxiliar de logística - 2° turno (2 vagas)
- Auxiliar de logística - 1° turno
- Auxiliar de produção
- Inspetor de qualidade
- Líder de produção - 3º turno
- Matrizeiro
- Operador de empilhadeira (4 vagas)
- Operador de empilhadeira Ecopark
- Operador de máquinas I - 3º turno (2 vagas)
- Técnico de manutenção I
Fortlev
- Vagas para a Serra
- Analista fiscal PL
- Estagiário NDG
- Técnico de suporte
PicPay
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site, onde há outras oportunidades também para trabalho remoto.
- Vagas para Vitória
- Devops pleno | Crédito e Cartões
- Executivo de vendas
- Frontend Engineer - Sênior | Growth Hacking
- Jovem aprendiz
- Líder de prevenção à fraude
- Supervisão de vendas canal digital - Inside Sales
Leroy Merlin
- Vagas para Vitória
- Coordenador comercial
- Gerente comercial
Sam's Club
- Vagas para Vitória
- Auxiliar de perecíveis
- Vendedor externo
- Agente de cartões e serviços
Estaleiro Jurong Aracruz
- Vagas para Aracruz
- Analista de importação e exportação
- Engenheiro de projetos elétricos e telecom
Biancogrês
- Vagas para a Serra
- Assistente de departamento pessoal
- Estagiário Engenharia de Produção
Real Café
- Vagas para Viana
- Auxiliar de produção
- Estágio no controle de qualidade
- Pedreiro
Imetame
- Vagas para Aracruz
- Técnico (Planejamento)
- Caldeireiro
- Soldador TIG e MIG
- Encarregado de tubulação
- Encanador industrial
- Assistente de produção
- Eletricista
- Motorista operador de equipamento (Guindauto/Munck)
- Motorista operador de equipamento (Carreta)
- Mecânico (Guindaste)
- Técnico (Inspeção de solda)
- Técnico de Segurança do Trabalho
Benevix
- Vagas
- Analista de relacionamento e mercado - Vila Velha
- Assistente comercial - Vitória (banco de talentos)
- Assistente de relacionamento e mercado - Vila Velha
Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense (Aebes)
Como se candidatar: os profissionais devem acessar o site www.evangelicovv.com.br e cadastrar os currículos na aba "Trabalhe Conosco".
- Hospital Dr Jayme Santos Neves: 346 vagas
- Técnico de enfermagem - 100
- Auxiliar de serviços gerais - 100
- Auxiliar de serviços de apoio (PCD) - 60
- Enfermeiro assistencial - 56
- Aprendiz auxiliar administrativo - 29
- Médico do trabalho - 1
- Hospital Estadual de Urgência e Emergência: 187 vagas
- Técnico de enfermagem (vagas temporárias) - 121
- Auxiliar administrativo (vagas temporárias) - 28
- Enfermeiro (vagas temporárias) - 23
- Auxiliar de serviços gerais (vagas temporárias) - 14
- Enfermeiro do trabalho (vaga temporária) - 1
- Hospital Evangélico de Vila Velha: 31 vagas
- Técnico de enfermagem assistencial - 11
- Auxiliar administrativo - 5
- Auxiliar de serviços gerais - 4
- Auxiliar de serviços de apoio (PCD) - 3
- Enfermeiro assistencial - 3
- Analista pleno (qualidade) - 1
- Cozinheiro - 1
- Analista de projetos sociais PL - 1
- Psicólogo - equipe multidisciplinar - 1
- Analista de licitação - 1
Rede Meriodional
Como se candidatar: os interessados devem enviar currículo para [email protected] colocando o nome da vaga no campo assunto.
- Vagas: 150
- Técnico em enfermagem - Cariacica/Vila Velha/Serra/Vitória - 79
- Enfermeiro - Cariacica/Serra/Vitória/Vila Velha - 24
- Atendente / Recepcionista - Cariacica/Serra/Vitória/Vila Velha - 10
- Auxiliar de farmácia - Cariacica/Serra/Vitória/Vila Velha - 8
- Auxiliar de serviços gerais - Cariacica/Serra/Vitória/Vila Velha - 6
- Copeira - Serra/Vitória/Vila Velha - 3
- Faturista - Cariacica/Serra/Vitória/Vila Velha - 6
- Farmacêutico - Cariacica/Serra/Vitória/Vila Velha - 2
- Operador de telemarketing - Cariacica - 2
- Enfermeiro do SCIH - Cariacica/Vila Velha - 2
- Advogado - 1
- Estagiário área jurídica (Direito) - 1
- Técnico em segurança do trabalho - Vitória - 1
- Comprador - Cariacica/Vitória - 1
- Especialista de suprimentos/OPME - Grande Vitória - 1
- Especialista de OPME - Grande Vitória - 3
Hospital Santa Rita
Como se candidatar: os devem cadastrar o currículo no site, no ícone Trabalhe Conosco, e incluir o cargo desejado na área de interesse.
- Vagas
- Auxiliar de serviços gerais
- Auxiliar de farmácia
- Enfermeiro (experiência no setor de Hemodiálise)
- Técnico de enfermagem (setor de UTI)
- Assistente de administração de pessoal
- Auxiliar administrativo
Hospital Rio Doce
Como se candidatar: os interessados devem enviar currículo para [email protected] ou [email protected] colocando "Equipe UTI Covid-19" no assunto.
- Vagas para Linhares
- Técnicos de enfermagem
- Enfermeiros
- Médicos
Unimed Sul Capixaba
Como se candidatar: os devem cadastrar o currículo no site.
- Vagas para Cachoeiro de Itapemirim
- Assistente de suporte de TI I
- Enfermeiro
- Estagiário psicologia
- Técnico de enfermagem
- Estagiários de enfermagem (banco de talentos)