226 vagas para trabalhar em 17 empresas do setor de serviços no ES

Confira as vagas de emprego
Ative
Como se candidatar: os interessados devem enviar mensagem para o whatsapp (27) 99822-0999.
Vagas: a fábrica de confecção de moda fitness e praia Ative, de Vila Velha, está com 10 oportunidades para contratação imediata:
Costureira (o) de máquinas reta
Costureira (o) de overloque
Costureira (o) de colarete
Extinbras Extintores do Brasil
Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: [email protected], informando o nome do cargo no campo do assunto.
Vagas: 3
Auxiliar de serviços gerais (1)
Instalador predial (1)
Operador - área de oficina e produção (1)
Casa Graviola
Como se candidatar: os currículos podem ser enviados para o e-mail [email protected], com o nome do cargo no campo do assunto.
Vagas: o restaurante, localizado na Praia do Canto, tem vagas para:
Cozinheiro
Auxiliar de serviços gerais
Auxiliar de cozinha Cozinheiro
Grupo Igis
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Vaga: para Vila Velha
Farmacêutico
Fatran Transportes
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Vagas: 4 para Cachoeiro de Itapemirim
Encarregado de frota (1)
Motorista carreteiro (3)
ATW
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
Vagas: a empresa 100% capixaba, que criou a plataforma de restaurantes digitais moldados no modelo Dark Kitchen e com a entrega 100% delivery, tem vagas para Vitória:
Assistente de resultados
Coordenador de cultura & pessoas
Pessoa estagiária de Cultura e Pessoas
Pessoa estagiária de Engenharia de Dados
Pessoa estagiária de Estatística
Timenow
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Vagas: para Vitória
Pessoa desenvolvedora de automações
Pessoa desenvolvedora de business intelligence
Grupo Autoglass
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Vagas:
Guarapari
Agente de portaria
Assistente de frota - controle operacional
Assistente de frota - gestão de custos
Auxiliar de operador de estoque
Auxiliar de serralheiro
Borracheiro
Encarregado de depósito
Encarregado de frota
Jovem Aprendiz
Oficial pleno
Operador de estoque
Serralheiro
Técnico de planejamento de produção
Linhares
Vendedor interno
Vila Velha
Agente de atendimento/televendas PCD
Agente de limpeza
Agente de relacionamento
Agente de relacionamento - fluente em Espanhol
Agente de televendas
Agile master
Almoxarife
Analista comunicação e propaganda (designer)
Analista comunicação e propaganda (trade marketing)
Analista de capacitação TI
Analista de compras - engenharia
Analista de comunicação I design
Analista de contratos de obra
Analista de employee experience
Analista de marca empregadora
Analista de marketing
Analista de planejamento de obras
Analista de processos
Analista de processos - Engenharia Civil
Analista de projetos
Analista de remuneração e benefícios
Analista de risco
Analista de soluções tecnológicas
Arquiteto de software
Arquiteto de soluções
Assistente administrativo - compras
Assistente administrativo - documentação
Assistente administrativo - monitor de garantia
Assistente administrativo - rotas
Assistente comercial
Assistente de control desk - central de vendas
Assistente de controle qualidade - dados
Assistente de qualidade
Assistente financeiro - contas a receber
Auxiliar administrativo
Auxiliar administrativo - devoluções
Auxiliar administrativo - financeiro
Auxiliar administrativo - fornecimento
Auxiliar administrativo - PCD
Auxiliar administrativo - qualidade
Auxiliar administrativo - qualidade - serviços
Auxiliar administrativo TI
Auxiliar de atendimento
Auxiliar de obras
Auxiliar de recrutamento e seleção
Carpinteiro
Desenvolvedor
Desenvolvedor de sistemas power platform
Desenvolvedor power platform
Eletricista
Engenheiro de segurança do trabalho
Estagiário(a) - análise de dados
Estagiário(a) - Contabilidade
Estagiário(a) - Controle Administrativo e Estratégico
Estagiário(a) - Marketing Digital
Estagiário(a) - Produção Gráfica e Comunicação Visual
Estagiário(a) - Recrutamento & Seleção
Estagiário(a) - Técnico em Segurança do Trabalho
Executivo comercial - vendas
Instalador de vidros automotivos, peças e acessórios
Jovem Aprendiz
Líder de atendimento - BPO
Líder de atendimento - fluente em Espanhol
Líder de equipe - atendimento
Líder de equipe - BPO
Líder de equipe de vendas
Líder de equipe - lean/processos
Líder de logística - devoluções
Líder de qualidade - serviços
Líder de vendas
Líder financeiro Líder logística - gestão de transportes
Operador de rastreamento
Oportunidade de obras
Processo seletivo - maxpar
Product owner
Programa de estágio - futuros líderes
Projetista
Projetista civil júnior
Projetista civil sênior
Projetista instalações sênior
Prospector de vendas
Redator publicitário
Supervisor de elétrica
Técnico eletrotécnica - projeto fotovoltaico
Técnico em edificações
Millenium
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Vaga: para Serra
Analista SAP - Pj
Unilider Distribuidora
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Vagas: para Serra
Analista de TI
Assistente fiscal
Estoquista - noturno
Motorista de caminhão
Promotor de vendas
Farmácia Pague Menos
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Vagas:
Atendente de farmácia (Vitória, Serra, Vila Velha e Colatina)
Pessoa farmacêutica (Vitória e Vila Velha)
Farmácia Drogasil
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Vagas: 58
Farmacêutico: vitória(5)
Atendente de loja: Vitória (20), Linhares (1), Vila Velha (11), Colatina (1), São Mateus (2), Serra (10), Vitória (10) e Guarapari (3)
Águia Branca
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Vagas: para Cariacica
Motorista intermunicipal (Cariacica e Colatina)
Auxiliar administrativo pcd
Coordenador de conteúdo
Agente de vendas pcd
Analista de CRO pleno
Vix Logística
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Vagas: para Vitória
Assistente de legalização de empresa pcd
Assistente de locação
Assistente contas a pagar
Analista de finanças e negócios
Analista de controle de ativos
Analista de sustentabilidade
Especialista de sustentabilidade
Assistente administrativo
Log-In
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Vagas: para Vila Velha
Auxiliar de operações
Operador(a) de equipamento portuário (motorista E)
Operador(a) de equipamento portuário (motorista E) pcd
Eletricista para Elas
Mecânica para Elas
Atacado São Paulo
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Vagas: para Vitória
Assistente de vendas
Operador de loja Comprador
Total Express
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Vagas:
Conferente de prevenção a perdas (Serra e Vitória)
Líder prevenção a perdas - noturno (Serra)