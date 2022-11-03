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Oportunidades

226 vagas para trabalhar em 17 empresas do setor de serviços no ES

As chances estão disponíveis em farmácia, empresa de logística, restaurante e até em uma fábrica, entre outros; veja como concorrer a uma das vagas
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

03 nov 2022 às 08:00

Publicado em 03 de Novembro de 2022 às 08:00

Carteira de trabalho
Vagas de trabalho com carteira assinada Crédito: GABRIEL JABUR/Ministério do Trabalho
Quem está à procura de emprego deve ficar de olho nas oportunidades abertas no Espírito Santo. São, ao menos, 226 vagas para trabalhar em 17 empresas do setor de serviços nos mais variados segmentos. Há chances para profissionais de vários níveis de escolaridade.
Os postos estão disponíveis em farmácia, empresa de logística, restaurante e até em uma fábrica, entre outros.
Os interessados devem fazer o cadastro nas páginas de carreira das empresas ou enviar o currículo por e-mail.

Confira as vagas de emprego

Ative

Como se candidatar: os interessados devem enviar mensagem para o whatsapp (27) 99822-0999. 

 Vagas: a fábrica de confecção de moda fitness e praia Ative, de Vila Velha, está com 10 oportunidades para contratação imediata:

Costureira (o) de máquinas reta

Costureira (o) de overloque 

Costureira (o) de colarete 

Extinbras Extintores do Brasil

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: [email protected], informando o nome do cargo no campo do assunto. 

 Vagas: 3

Auxiliar de serviços gerais (1)

Instalador predial (1)

Operador - área de oficina e produção (1)

Casa Graviola

Como se candidatar: os currículos podem ser enviados para o e-mail [email protected], com o nome do cargo no campo do assunto. 

Vagas: o restaurante, localizado na Praia do Canto, tem vagas para: 

 Cozinheiro

Auxiliar de serviços gerais

Auxiliar de cozinha Cozinheiro

Grupo Igis

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: [email protected], informando no campo do assunto o nome do cargo. 

Vaga: para Vila Velha

Farmacêutico

Fatran Transportes

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: [email protected], informando no campo do assunto o nome do cargo. 

Vagas: 4 para Cachoeiro de Itapemirim

Encarregado de frota (1)

Motorista carreteiro (3)

ATW

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site. 

Vagas: a empresa 100% capixaba, que criou a plataforma de restaurantes digitais moldados no modelo Dark Kitchen e com a entrega 100% delivery, tem vagas para Vitória:

Assistente de resultados

Coordenador de cultura & pessoas

Pessoa estagiária de Cultura e Pessoas

Pessoa estagiária de Engenharia de Dados

Pessoa estagiária de Estatística

Timenow

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.

Vagas: para Vitória

Pessoa desenvolvedora de automações

Pessoa desenvolvedora de business intelligence

Grupo Autoglass

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site. 

Vagas: 

Guarapari

Agente de portaria

Assistente de frota - controle operacional

Assistente de frota - gestão de custos

Auxiliar de operador de estoque

Auxiliar de serralheiro

Borracheiro

Encarregado de depósito

Encarregado de frota

Jovem Aprendiz

Oficial pleno

Operador de estoque

Serralheiro

Técnico de planejamento de produção

Linhares 

Vendedor interno 

Vila Velha 

Agente de atendimento/televendas PCD 

Agente de limpeza

Agente de relacionamento

Agente de relacionamento - fluente em Espanhol

Agente de televendas

Agile master

Almoxarife

Analista comunicação e propaganda (designer)

Analista comunicação e propaganda (trade marketing)

Analista de capacitação TI

Analista de compras - engenharia

Analista de comunicação I design

Analista de contratos de obra

Analista de employee experience

Analista de marca empregadora

Analista de marketing

Analista de planejamento de obras

Analista de processos

Analista de processos - Engenharia Civil 

Analista de projetos

Analista de remuneração e benefícios

Analista de risco

Analista de soluções tecnológicas

Arquiteto de software

Arquiteto de soluções

Assistente administrativo - compras

Assistente administrativo - documentação

Assistente administrativo - monitor de garantia

Assistente administrativo - rotas

Assistente comercial

Assistente de control desk - central de vendas

Assistente de controle qualidade - dados

Assistente de qualidade

Assistente financeiro - contas a receber

Auxiliar administrativo

Auxiliar administrativo - devoluções

Auxiliar administrativo - financeiro

Auxiliar administrativo - fornecimento

Auxiliar administrativo - PCD

Auxiliar administrativo - qualidade

Auxiliar administrativo - qualidade - serviços

Auxiliar administrativo TI

Auxiliar de atendimento

Auxiliar de obras

Auxiliar de recrutamento e seleção

Carpinteiro

Desenvolvedor

Desenvolvedor de sistemas power platform

Desenvolvedor power platform

Eletricista

Engenheiro de segurança do trabalho

Estagiário(a) - análise de dados 

Estagiário(a) - Contabilidade

Estagiário(a) - Controle Administrativo e Estratégico

Estagiário(a) - Marketing Digital

Estagiário(a) - Produção Gráfica e Comunicação Visual

Estagiário(a) - Recrutamento & Seleção

Estagiário(a) - Técnico em Segurança do Trabalho 

Executivo comercial - vendas

Instalador de vidros automotivos, peças e acessórios

Jovem Aprendiz

Líder de atendimento - BPO

Líder de atendimento - fluente em Espanhol

Líder de equipe - atendimento

Líder de equipe - BPO

Líder de equipe de vendas

Líder de equipe - lean/processos

Líder de logística - devoluções

Líder de qualidade - serviços

Líder de vendas

Líder financeiro Líder logística - gestão de transportes

Operador de rastreamento

Oportunidade de obras

Processo seletivo - maxpar

Product owner

Programa de estágio - futuros líderes

Projetista

Projetista civil júnior

Projetista civil sênior

Projetista instalações sênior

Prospector de vendas

Redator publicitário

Supervisor de elétrica

Técnico eletrotécnica - projeto fotovoltaico

Técnico em edificações

Millenium

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site. 

Vaga: para Serra

Analista SAP - Pj

Unilider Distribuidora

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site

Vagas: para Serra

Analista de TI

Assistente fiscal

Estoquista - noturno

Motorista de caminhão

Promotor de vendas

Farmácia Pague Menos

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site. 

Vagas: 

Atendente de farmácia (Vitória, Serra, Vila Velha e Colatina)

Pessoa farmacêutica (Vitória e Vila Velha)

Farmácia Drogasil

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site. 

Vagas: 58

Farmacêutico: vitória(5)

Atendente de loja: Vitória (20), Linhares (1), Vila Velha (11), Colatina (1), São Mateus (2), Serra (10), Vitória (10) e Guarapari (3)

Veja Também

Saiba os melhores dias e horários para buscar emprego na internet

Águia Branca

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site. 

Vagas: para Cariacica

Motorista intermunicipal (Cariacica e Colatina)

Auxiliar administrativo pcd

Coordenador de conteúdo 

Agente de vendas pcd

Analista de CRO pleno

Vix Logística

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site. 

Vagas: para Vitória

Assistente de legalização de empresa pcd 

Assistente de locação

Assistente contas a pagar

Analista de finanças e negócios

Analista de controle de ativos

Analista de sustentabilidade

Especialista de sustentabilidade

Assistente administrativo

Log-In

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site. 

Vagas: para Vila Velha

Auxiliar de operações

Operador(a) de equipamento portuário (motorista E)

Operador(a) de equipamento portuário (motorista E) pcd 

Eletricista para Elas

Mecânica para Elas

Atacado São Paulo

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site. 

Vagas: para Vitória

Assistente de vendas

Operador de loja Comprador

Total Express

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site. 

Vagas: 

Conferente de prevenção a perdas (Serra e Vitória)

Líder prevenção a perdas - noturno (Serra)

226 vagas para trabalhar em 17 empresas do setor de serviços no ES

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