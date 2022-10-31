Sines do ES têm 2.436 vagas de emprego e estágio nesta segunda

Como se candidatar: a agência retoma os atendimentos presenciais, sem a necessidade de agendamento. A unidade funciona na Avenida Kleber Andrade, nº 5, no bairro Rio Branco, das 8 às 15 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.

Vagas: 631

Açougueiro (3)

Ajudante (17)

Ajudante de caminhão (10)

Ajudante de caminhão e armazém (10)

Ajudante de carga e descarga (7)

Ajudante de distribuição (2)

Ajudante de mecânico (1)

Ajudante de mecânico de suspensão e freio (2)

Ajudante de motorista (1)

Ajudante de padeiro (12)

Ajudante de pátio (5)

Ajudante geral (1) alinhador (1)

Amarrador (5)

Analista de marketing (1)

Aplicador de adesivo (1)

Armador (2)

Artífice (1)

Assistente de rh/dp (1)

Assistente de vendas (3)

Assistente financeiro (1)

Atendente (1)

Auxiliar administrativo (10)

Auxiliar de câmara fria (2)

Auxiliar de carga e descarga (50)

Auxiliar de cozinha (4)

Auxiliar de depósito (1)

Auxiliar de eletricista (1)

Auxiliar de escritório - financeiro (2)

Auxiliar de fabricação temporário (50)

Auxiliar de lavanderia (5)

Auxiliar de limpeza (2)

Auxiliar de logística (1)

Auxiliar de logística (30)

Auxiliar de manutenção - predial (1)

Auxiliar de mecânico automotivo (1)

Auxiliar de panificação junior (1)

Auxiliar de produção (1)

Auxiliar de recepção (1)

Auxiliar de rh (1)

Auxiliar de serviços gerais - banheirista (1)

Auxiliar de serviços gerais - carga e descarga (4)

Auxiliar de serviços gerais (18)

Auxiliar de setor fiscal (1)

Auxiliar de vendas (1)

Auxiliar escritório (1)

Babá (1)

Balconista de açougue (1)

Balconista forneira (1)

Borracheiro (2)

Camareira (10)

Carpinteiro (3)

Churrasqueiro (3)

Confeiteira (1)

Costureiro industrial pesado - couro (1)

Culinarista chefe (1)

Doméstica (2)

Eletricista automotivo (1)

Eletricista de manutenção (1)

Eletricista industrial (1)

Eletricista predial e montador (2)

Eletricista veicular (1)

Embalador (7)

Empregada doméstica (2)

Encarregado geral (1)

Estágio administrativo ou logística (1)

Estágio em ciências contábeis ou administração (1)

Estágio nível superior (2)

Estágio técnico em ciências contábeis ou administração (1)

Estágio técnico em mecânica (1)

Estoquista (2)

Fresador (1)

Gerente de loja (1)

Lanterneiro (1)

Lavador de veículos (1)

Maçariqueiro (5)

Mecânico - conserto em carreta (1)

Mecânico (7)

Mecânico automotivo - suspensão e freios (1)

Mecânico automotivo (2)

Mecânico de manutenção de equipamentos (1)

Mecânico de suspensão e freio (2)

Mecânico diesel (1)

Mecânico montador (2)

Mestre de obras (3)

Motorista (11)

Motorista carreteiro (10)

Motorista carreteiro cnh E (20)

Motorista cnh AB (3)

Motorista cnh AD (2)

Motorista cnh D (1)

Motorista cnh E (2)

Motorista de caminhão (2)

Motorista parqueador cnh B (4)

Operador de carga e descarga (15)

Operador de empilhadeira (9)

Operador de logística (10)

Operador de máquinas (4)

Operador de rolo compactador (1)

Operador de telemarketing (10)

Operador de transpaleteira (4)

Operador logístico (5)

Pedreiro (35)

Pedreiro polivalente (2)

Pintor (1)

Preparador de veículos (1)

Promotor de vendas (3)

Recepcionista (5)

Recuperador de crédito (1)

Repositor - vespertino (2)

Serralheiro (1)

Serralheiro completo (2)

Servente (3)

Soldador (2)

Supervisor de fábrica (1)

Supervisor de logística (3)

Técnico de segurança do trabalho (3)

Técnico em edificações (1)

Técnico em segurança do trabalho (2)

Técnico mecânico (2)

Trabalhador rural (1)

Tradutor e intérprete de libras (2)

Vendedor (2)

Vendedor de consórcio (5)

Vendedor de pneus (1)

Vendedor externo (3)

Vendedor prospector (2)

Vistoriador (1)

Vagas para pessoas com deficiência:

Ajudante de caminhão (2)

Assistente de departamento de pessoal (1)

Assistente de recebimento fiscal (1)

Auxiliar administrativo (20)

Auxiliar de produção (4)

Auxiliar de saúde bucal (4)

Auxiliar de serviços gerais - banheirista (1)

Auxiliar operacional (8)

Empacotador (5)

Farmacêutico (4)

Gari (1)

Motorista cegonheiro (3)

Operador de telemarketing (10)

Repositor de flv (5)

Repositor de mercearia (5)