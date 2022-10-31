Sines do ES têm 2.436 vagas de emprego e estágio nesta segunda

CONFIRA AS VAGAS
SINE DE VILA VELHA
Como se candidatar: os interessados devem fazer o agendamento no site da prefeitura. O atendimento ocorre na sede do Sine, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.
Vagas: 280
Açougueiro (5)
Ajudante de motorista (1)
Ajudante de obras (10)
Armador de ferragens na construção civil (15)
Assistente de compras (2)
Atendente de lanchonete (20)
Atendente de mesa (3)
Atendente de padaria (12)
Atendente de telemarketing (20)
Auxiliar de costura pcd (2)
Auxiliar de cozinha (17)
Auxiliar de escrituração fiscal (1)
Auxiliar de limpeza (2)
Auxiliar de logística (18)
Auxiliar de padeiro (1)
Auxiliar de pizzaiolo (1)
Auxiliar de serviço de copa (1)
Auxiliar nos serviços de alimentação (4)
Bombeiro hidráulico (10)
Carpinteiro (15)
Chapeiro (2)
Consultor de vendas (4)
Copeiro de restaurante (1)
Cozinheiro geral (3)
Eletricista de manutenção em geral (1)
Eletrotécnico (1)
Embalador, a mão (1)
Esteticista (1)
Garçom (1)
Jardineiro (2)
Manicure (2)
Marceneiro (1)
Mecânico de manutenção de automóveis (1)
Mecânico eletricista de automóveis (1)
Motorista de caminhão (7)
Motorista entregador (1)
Operador de caixa (2)
Pedreiro (20)
Pedreiro de acabamento (10)
Pintor de obras (10)
Repositor - em supermercados (2)
Repositor de mercadorias (8)
Técnico de edificações (10)
Técnico de edificações (1)
Vendedor interno (7)
AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA
Como se candidatar: a agência retoma os atendimentos presenciais, sem a necessidade de agendamento. A unidade funciona na Avenida Kleber Andrade, nº 5, no bairro Rio Branco, das 8 às 15 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.
Vagas: 631
Açougueiro (3)
Ajudante (17)
Ajudante de caminhão (10)
Ajudante de caminhão e armazém (10)
Ajudante de carga e descarga (7)
Ajudante de distribuição (2)
Ajudante de mecânico (1)
Ajudante de mecânico de suspensão e freio (2)
Ajudante de motorista (1)
Ajudante de padeiro (12)
Ajudante de pátio (5)
Ajudante geral (1) alinhador (1)
Amarrador (5)
Analista de marketing (1)
Aplicador de adesivo (1)
Armador (2)
Artífice (1)
Assistente de rh/dp (1)
Assistente de vendas (3)
Assistente financeiro (1)
Atendente (1)
Auxiliar administrativo (10)
Auxiliar de câmara fria (2)
Auxiliar de carga e descarga (50)
Auxiliar de cozinha (4)
Auxiliar de depósito (1)
Auxiliar de eletricista (1)
Auxiliar de escritório - financeiro (2)
Auxiliar de fabricação temporário (50)
Auxiliar de lavanderia (5)
Auxiliar de limpeza (2)
Auxiliar de logística (1)
Auxiliar de logística (30)
Auxiliar de manutenção - predial (1)
Auxiliar de mecânico automotivo (1)
Auxiliar de panificação junior (1)
Auxiliar de produção (1)
Auxiliar de recepção (1)
Auxiliar de rh (1)
Auxiliar de serviços gerais - banheirista (1)
Auxiliar de serviços gerais - carga e descarga (4)
Auxiliar de serviços gerais (18)
Auxiliar de setor fiscal (1)
Auxiliar de vendas (1)
Auxiliar escritório (1)
Babá (1)
Balconista de açougue (1)
Balconista forneira (1)
Borracheiro (2)
Camareira (10)
Carpinteiro (3)
Churrasqueiro (3)
Confeiteira (1)
Costureiro industrial pesado - couro (1)
Culinarista chefe (1)
Doméstica (2)
Eletricista automotivo (1)
Eletricista de manutenção (1)
Eletricista industrial (1)
Eletricista predial e montador (2)
Eletricista veicular (1)
Embalador (7)
Empregada doméstica (2)
Encarregado geral (1)
Estágio administrativo ou logística (1)
Estágio em ciências contábeis ou administração (1)
Estágio nível superior (2)
Estágio técnico em ciências contábeis ou administração (1)
Estágio técnico em mecânica (1)
Estoquista (2)
Fresador (1)
Gerente de loja (1)
Lanterneiro (1)
Lavador de veículos (1)
Maçariqueiro (5)
Mecânico - conserto em carreta (1)
Mecânico (7)
Mecânico automotivo - suspensão e freios (1)
Mecânico automotivo (2)
Mecânico de manutenção de equipamentos (1)
Mecânico de suspensão e freio (2)
Mecânico diesel (1)
Mecânico montador (2)
Mestre de obras (3)
Motorista (11)
Motorista carreteiro (10)
Motorista carreteiro cnh E (20)
Motorista cnh AB (3)
Motorista cnh AD (2)
Motorista cnh D (1)
Motorista cnh E (2)
Motorista de caminhão (2)
Motorista parqueador cnh B (4)
Operador de carga e descarga (15)
Operador de empilhadeira (9)
Operador de logística (10)
Operador de máquinas (4)
Operador de rolo compactador (1)
Operador de telemarketing (10)
Operador de transpaleteira (4)
Operador logístico (5)
Pedreiro (35)
Pedreiro polivalente (2)
Pintor (1)
Preparador de veículos (1)
Promotor de vendas (3)
Recepcionista (5)
Recuperador de crédito (1)
Repositor - vespertino (2)
Serralheiro (1)
Serralheiro completo (2)
Servente (3)
Soldador (2)
Supervisor de fábrica (1)
Supervisor de logística (3)
Técnico de segurança do trabalho (3)
Técnico em edificações (1)
Técnico em segurança do trabalho (2)
Técnico mecânico (2)
Trabalhador rural (1)
Tradutor e intérprete de libras (2)
Vendedor (2)
Vendedor de consórcio (5)
Vendedor de pneus (1)
Vendedor externo (3)
Vendedor prospector (2)
Vistoriador (1)
Vagas para pessoas com deficiência:
Ajudante de caminhão (2)
Assistente de departamento de pessoal (1)
Assistente de recebimento fiscal (1)
Auxiliar administrativo (20)
Auxiliar de produção (4)
Auxiliar de saúde bucal (4)
Auxiliar de serviços gerais - banheirista (1)
Auxiliar operacional (8)
Empacotador (5)
Farmacêutico (4)
Gari (1)
Motorista cegonheiro (3)
Operador de telemarketing (10)
Repositor de flv (5)
Repositor de mercearia (5)
SINE DA SERRA
Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.
Vagas: 347
Açougueiro (2)
Açougueiro desossador (2)
Ajudante de açougue (1)
Ajudante de carga e descarga - auxiliar de envelopamento (2)
Ajudante de cozinha (6)
Ajudante de obras pcd (2)
Ajudante de serralheiro (1)
Analista de marketing (1)
Artífice (2)
Assistente administrativo pcd (1)
Assistente de comércio (2)
Atendente de farmácia - balconista (1)
Atendente de loja (3)
Auxiliar administrativo (1)
Auxiliar administrativo pcd (5)
Auxiliar de estoque pcd (3)
Auxiliar de expedição (15)
Auxiliar de limpeza pcd (27)
Auxiliar de limpeza (1)
Auxiliar de linha de produção (27)
Auxiliar de logística pcd (5)
Auxiliar de logística (30)
Auxiliar de manutenção de edificações (1)
Auxiliar de mecânico de autos (3)
Auxiliar de mecânico diesel (2)
Auxiliar geral de conservação de vias permanentes - exceto trilhos (1)
Auxiliar mecânico de refrigeração (1)
Auxiliar mecânico (1)
Babá (1)
Balconista de açougue (2)
Balconista (2)
Borracheiro (3)
Caldeireiro de fabricação (5)
Caldeiraria pcd (2)
Carpinteiro (18)
Confeiteiro (2)
Consultor de vendas (2)
Corretor de imóveis (15)
Cozinheiro geral (8)
Cozinheiro (2)
Dedetizador (4)
Desenhista industrial gráfico - designer gráfico (2)
Eletricista b (20)
Eletricista industrial (10)
Eletricista (22)
Encanador pcd (2)
Estoquista (2)
Garçom (4)
Jatista industrial (2)
Manicure/pedicure (3)
Manobrista pcd (3)
Mecânico (5)
Mecânico de refrigeração (1)
Mecânico industrial (10)
Montador (3)
Montador de veículos - linha de montagem (2)
Motorista de ônibus urbano pcd (3)
Nutricionista (4)
Oficial de manutenção predial (1)
Operador de empilhadeira (3)
Operador de caixa (1)
Operador de empilhadeira (2)
Operador de processo de produção (2)
Padeiro (2)
Pedreiro de alvenaria e carpintaria (2)
Pintor de automóveis (1)
Pintor industrial (2)
Repositor (5)
Repositor de mercadorias (5)
Repositor (2)
Retificador, em geral (1)
Saladeiro (8)
Servente de obras (3)
Soldador pcd (2)
Técnico em instrumentação (3)
Técnico em manutenção (1)
Topógrafo (1)
Torneiro mecânico (1)
Tratorista operador de roçadeira (2)
Vendedor de serviços (2)
Vendedor interno (2)
Vendedor (3)
SINE DE VITÓRIA
Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.
Vagas: 381
Administrador de pessoal (1)
Agente de vendas de serviços (50)
Agente funerário (1)
Ajudante de cozinha (1)
Ajudante de obras (30)
Ajudante de padeiro (1)
Ajustador mecânico de manutenção (4)
Alinhador de pneus (1)
Analista de contabilidade (1)
Assistente de contadoria fiscal (1)
Assistente de vendas (1)
Atendente balconista (3)
Atendente de cafeteria (2)
Atendente do setor de frios e laticínios (6)
Auxiliar administrativo pcd (2)
Auxiliar de almoxarifado (2)
Auxiliar de compras (1)
Auxiliar de limpeza (2)
Auxiliar de limpeza pcd (1)
Auxiliar de linha de produção (7)
Auxiliar de linha de produção pcd (1)
Auxiliar de manutenção predial (7)
Auxiliar de pintor de automóveis (2)
Auxiliar de pizzaiolo (2)
Auxiliar técnico na mecânica de máquinas (1)
Borracheiro (1)
Caldeireiro de manutenção (5)
Carpinteiro (7)
Colorista (1)
Confeiteiro (2)
Consultor de vendas (3)
Copeiro (2)
Costureira em geral (2)
Cozinheiro de restaurante (19)
Cozinheiro geral (2)
Cumim (2)
Educador social (2)
Embalador, a mão pcd (15)
Embalador, a mão (10)
Empregado doméstico nos serviços gerais (1)
Estofador de móveis (1)
Estoquista (20)
Forneiro de padaria (1)
Garçom (4)
Instalador de antenas de televisão (40)
Jardineiro (1)
Lanterneiro de automóveis - reparação (1)
Lustrador de madeira (1)
Manicure (1)
Mecânico de suspensão (2)
Montador de automóveis (1)
Motofretista (6)
Motorista carreteiro (1)
Motorista de caminhão (1)
Motorista entregador (36)
Operador de caixa pcd (5)
Operador de caixa (2)
Operador de máquina de terraplenagem (10)
Operador de vendas (lojas) pcd (5)
Pedreiro (13)
Promotor de vendas (5)
Recepcionista bilíngue (1)
Repositor de mercadorias (5)
Serralheiro (3)
Soldador (5)
Técnico de controle de meio ambiente (1)
Técnico eletrônico (1)
Vendedor interno (1)
Vendedor orçamentista (1)
Vendedor pracista (1)
SINE DE CARIACICA
Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.
Vagas: 458
Açougueiro (4)
Ajudante de carga e descarga (15)
Ajudante de obras (5)
Ajudante de padeiro (2)
Analista de marketing (3)
Auxiliar de armazenamento pcd (1)
Auxiliar de expedição (300)
Auxiliar de limpeza pcd (1)
Auxiliar de produção (3)
Auxiliar operacional de logística (30)
Caldeireiro montador (10)
Confeiteiro (1)
Cozinheiro geral (1)
Gari pcd (4)
Merendeiro pcd (2)
Montador de estruturas (2)
Operador de caixa (5)
Operador de empilhadeira (2)
Operador de telemarketing (1)
Padeiro (2)
Promotor de vendas (2)
Recepcionista atendente pcd (1)
Recuperador de crédito (42)
Repositor em supermercados (10)
Repositor de mercadorias (2)
Supervisor comercial (1)
Técnico de refrigeração (3)
Técnico em segurança (1)
Vendedor (2)
SINE DE ARACRUZ
Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.
Vagas: 91
Ajudante civil (6)
Analista de desenvolvimento de gente (1)
Armador (2)
Armador de ferros (2)
Assistente administrativo financeiro (1)
Atendente de balcão (2)
Auxiliar administrativo (1)
Auxiliar administrativo operacional (1)
Caldeireiro (2)
Carpinteiro (4)
Confeiteiro (1)
Coordenador de PCP (1)
Coordenador de QA/QC (1)
Eletricista (1)
Empregada doméstica (2)
Encarregado (1)
Engenheiro ALI /GVC
Catalogação (1)
Fonoaudiólogo (2)
Instrumentista (1)
Lixador (4)
Maçariqueiro (5)
Mecânico automotivo (1)
Mecânico de caminhão (1)
Mecânico escalador (1)
Médico do trabalho (2)
Médico examinador (2)
Mestre obras civil (1)
Operador de equipamento escavadeira e pá carregadeira (7)
Operador de equipamento guindaste de esteira e treliçado (1)
Operador de equipamento caminhão bomba lança (1)
Operador de equipamento caçamba (6)
Operador de equipamento caminhão betoneira (2)
Pedreiro (18)
Porteiro noturno (1)
Secretária (1)
Técnico agrícola (1)
Técnico em elétrica (1)
Técnico em instrumentação (1)
Torneiro mecânico (1)
BALCÃO DE OPORTUNIDADE DE EMPREGO DE BAIXO GUANDU
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 7 às 16 horas, que funciona na Rua Milagres Júnior, 119, Centro, próximo à praça do Jardim.
Vagas: 73
Ajudante de caminhão (2)
Auxiliar de produção (1)
Auxiliar de churrasqueiro (1)
Auxiliar de cozinha (1)
Ajudante de cozinha (1)
Auxiliar de serviços gerais (2)
Açougueiro aprendiz (1)
Banhista de pets (1)
Chapeiro (1)
Costureira de máquina reta (1)
Copeira (1)
Cozinheira (19)
Consultor de clientes (3)
Eletromecânica (1)
Entregador (1)
Faxineiro administrativo (1)
Garçom (4)
Gerente trainee (1)
Mecânico (1)
Mecânico / eletricista (1)
Mecânico torneiro (1)
Montador de móveis (1)
Nutricionista (3)
Oleiro (1)
Operador de caixa (2)
Pedreiro oficial (2)
Recepcionista (1)
Repositor de mercadorias pcd (2)
Soldador mecânico (1)
Saladeira (1)
Serralheiro de esquadria (1)
Trabalhador volante da agricultura (10)
Vendedor administrativo (1)
Vendedor (1)
SINE DE LINHARES
Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.
Vagas: 175
Ajudante de cozinha (1)
Ajudante de pedreiro (1)
Analista de pcp (2)
Analista de suporte (3)
Aprendizagem industrial (50)
Assistente administrativo (1)
Atendente de balcão (1)
Atendente de cafeteria (1)
Auxiliar mecânico de automóveis (1)
Auxiliar de produção (1)
Auxiliar serviços gerais (1)
Auxiliar serviços na capotaria (2)
Auxiliar sushiman (2)
Balconista de farmácia (2)
Condutor socorrista (12)
Consultor de vendas (2)
Costureira (1)
Cozinheiro (3)
Encarregado geral (1)
Enfermeiro (5)
Estagiária administração (1)
Farmacêutico (1)
Instrutor em informática (2)
Lavador de veículos (2)
Líder de produção (1)
Mecânico de veículos (4)
Moleiro (2)
Operador de caixa (1)
Operador de máquinas (4)
Operador de prensa papelão (1)
Porteiro (1)
Representante técnico / prod. agric/tecn.agri./estud.agro. (1)
Representante comercial (2)
Soldador automotivo (1)
Supervisor (3)
Téc. agri./eng. agron./ou ambiental (1)
Técnico enfermagem (8)
Topógrafo (1)
Torneiro mecânico (2)
Trabalhador rural (5)
Tratorista (1)
Vend. prod. agric/tecn. agri./ estud. agro. (4)
Vendedor (11)
Vendedor interno (1)