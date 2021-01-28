18 grandes empresas abrem vagas de emprego no ES; veja chances

Estão abertas oportunidades de emprego, estágio e aprendizagem em 18 empresas instaladas no Espírito Santo. As chances estão distribuídas em companhias dos setores da indústria, comércio, prestação de serviços, tecnologia da informação, entre outros. Há ainda vagas na Federação das Indústrias do Estado (Findes).
Os trabalhadores devem conferir como se candidatar para cada cargo, que pode ser por cadastro no site ou envio de currículo por e-mail. Neste caso, é importante não esquecer de informar o nome da vaga pretendida no campo do assunto.
Os postos de trabalho são para a Grande Vitória, Linhares, Cachoeiro de Itapemirim, Guarapari, Anchieta, Aracruz, São Mateus, Pedro Canário e Colatina.
Entre as empresas que estão contratando novos profissionais estão a Brinox, Suzano, Samarco, Leroy Merlin, Imetame, Estaleiro Jurong, Nestlé/Garoto e Wine.
CONFIRA AS VAGAS
Hallen Telecom
- Como se candidatar: os interessados precisam enviar o currículo pelo e-mail[email protected], indicando o nome da vaga no campo do assunto.
- Vagas: 22
- Instalador júnior (Grande Vitória, Colatina e Linhares)
Autoglass
- Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site
- Vagas:
- Cachoeiro de Itapemirim
- Entregador
- Operador de estoque
- Vendedor técnico
- Guarapari
- Auxiliar de operador de estoque
- Encarregado de paisagismo
- Operador de estoque
- Operador de roçadeira
- Linhares
- Vendedor técnico
- Serra
- Auxiliar de mecânico
- Auxiliar de qualidade
- Estagiário de qualidade
- Motorista (Cat. E)
- Serralheiro Jr
- Vila Velha
- Agente de atendimento / televendas
- Analista de dados
- Analista de datacenter - Redes
- Analista de melhoria contínua
- Analista de mídia de performance
- Analista de projetos
- Analista de recrutamento e seleção
- Analista de segurança da informação
- Analista de telecomunicações
- Analista programador
- Assistente administrativo
- Assistente administrativo - rastreamento de carretas
- Assistente de qualidade
- Assistente de transportes - frete
- Autoplay - Programa de Estágio - TI
- Auxiliar administrativo
- Auxiliar de treinamento EAD
- Coordenador de inovação e melhoria
- Coordenador de marketing
- DevBucket
- Estagiário de administração
- Estagiário - planejamento estratégico
- Estágio em inovação e melhoria
- Estágio em psicologia
- Executivo de contas
- Líder de equipe de compras
- Líder de equipe de vendas
- Líder de equipe TI
- Product Owner
- Programador sênior
- Projetista de arquitetura junior
- Projetista de arquitetura sênior
- Redator publicitário
- Supervisor de call center
- Supervisor de obras - elétrica
- Supervisor de produto
- Supervisor de televendas
- Técnico de monitoramento (NOC) - Noturno
- Técnico em segurança do trabalho I
- UX designer
- Vendedor interno
- Vendedor sênior
- Vistoriador
Eco 101
- Como se candidatar: os interessados precisam fazer o cadastro no site
- Vaga:
- Operador de tráfego (Anchieta)
Leroy Merlin
- Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site
- Vagas (todas para Vitória)
- Assistente de logística
- Coordenador comercial
- Gerente comercial
- Operador de logística full time
- Operador de loja pintura
- Vendedor de projetos cozinhas
- Vendedor de projetos ferragens
- Vendedor de projetos organização
Suzano
- Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro no site
- Vagas:
- Celulose
- Consultor de manutenção I (Aracruz)
- Florestal
- Mecânico I (São Mateus)
- Mecânico II (Pedro Canário)
- Motorista pipa (São Mateus)
- Operador de máquinas agrícolas (São Mateus)
- Técnico em logística florestal (Aracruz)
- Técnico em operações florestais (Pedro Canário)
- Industrial
- Consultor processos (Aracruz)
- Operador de empilhadeira (Serra)
Samarco
- Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site
- Vaga:
- Analista financeiro (Anchieta)
PagSeguro
- Como se candidatar: os interessados devem mandar o currículo para o e-mail: [email protected]
- Vagas:
- Executivo de vendas (Linhares e Colatina)
Farmácia Alquimia
- Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail [email protected]
- Vaga:
- Farmacêutico (Vitória)
Diaço - Distribuidora de Aço S/A
- Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail [email protected].
- Vaga:
- Mecânico de manutenção (Serra)
Vó Alimentos
- Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo com pretensão salarial para o e-mail: [email protected]
- Vaga:
- Analista sênior de marketing
Findes
- Como se candidatar: os candidatos devem fazer a inscrição até o próximo domingo (31) no site.
- Vagas (para Grande Vitória, Aracruz e Cachoeiro de Itapemirim):
- Auxiliar de manutenção predial
- Assistente de disciplina
- Analista de relações com o Mercado Sênior
- Professores de Matemática, Língua Portuguesa, História, Química, Geografia e de Física para atuação na Educação Jovem e Adultos (EJA).
Imetame
- Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site
- Vagas: todas para Aracruz
- Encarregado de tubulação
- Encanador industrial
- Assistente de produção
- Analista de desenvolvimento Java
- Operadora de centrífuga decantadora
- Motorista operador de equipamento (guindauto/ munck)
- Motorista operador de equipamento (guindaste)
- Motorista operador de equipamento (carreta)
- Mecânico
- Técnico (inspeção de solda)
- Técnico de segurança do trabalho
Fortlev
- Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site
- Vaga:
- Analista de SSMA (Serra)
Vale
- Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site
- Vagas: todas para Vitória
- Inscrições até 29/01
- Analista econômico financeiro master - gestão de projetos - corporativo
- Técnico eletroeletrônica II – manutenção - pelotização
- Técnico eletroeletrônica I – manutenção - pelotização
- Engenheiro pleno – modelo de gestão e metodologias ágeis – corporativo
- Engenheiro pleno
- Inscrições até 01/02
- Analista de controles integrados sênior - logística - corporativo
Nestlé/Garoto
- Como se candidatar: os interessados devem se inscrever no site
- Vagas: todas para Vila Velha
- Auxiliar de armazéns
- Operador de empilhadeira
Estaleiro Jurong
- Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site
- Vaga:
- Gerente de QA/QC (Aracruz)
Aegea
- Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site
- Vagas:
- Administrativo
- Analista administrativo (Serra)
- Manutenção de rede água/esgoto
- Sup. manutenção sistema de esgotamento sanitário (Vila Velha)
- Responsabilidade social
- Assistente de responsabilidade social (Cariacica)
- Segurança / meio ambiente
- Analista ambiental (Cariacica)
- Técnico de segurança do trabalho (Cariacica)
- Suprimentos
- Comprador júnior (Vila Velha)
Brinox
- Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site
- Vaga: todas para Linhares
- Abastecedor de produção
- Analista de controladoria
- Aprendiz
- Assistente de logística
- Assistente de suprimentos
- Auxiliar de logística
- Auxiliar de produção
- Expedidor
- Gestão Logística
- Líder de Logística
- Líder de produção
- Matrizeiro
- Operador de empilhadeira
- Operador de máquinas II
- Técnico de segurança do trabalho
Wine
- Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site
- Vagas: todas para Vitória
- Desenvolvedor App
- Desenvolvedor Backend
- Especialista em Marketing (Web/Data Analytics)
- Estagiário de design - Comunicação interna
- Estágio E-commerce / Marketing Digital
- QA Tester (Quality Assurance)
Picpay
- Como se cadastrar: os interessados devem fazer o cadastro no site
- Vagas: todas para Vitória
- Analista de Dados Júnior | Operações
- Desenvolvedor PHP - Pleno