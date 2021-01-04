1.459 vagas para mandar currículo e começar o ano com emprego

Oportunidade para trabalhar com carteira assinada no ES Crédito: Fernando Madeira

Quem quer começar 2021 com emprego novo já pode preparar o currículo. O ano começa com 1.459 vagas de trabalho em todo o Espírito Santo . As chances estão disponíveis nas agências do Sine e nas empresas de recrutamento e seleção.

Há oportunidades para profissionais de todos os níveis de escolaridade para atuar em segmentos como comércio, indústria, prestação de serviços e construção civil. Algumas funções exigem que os candidatos tenham experiência.

Estão disponíveis chances para cargos como vendedor, açougueiro, mecânico, topógrafo, técnico em segurança do trabalho, auxiliar de obras, camareira, costureira, empregada doméstica, embalador, analista de faturamento, analista de RH e desenvolvedor.

Os interessados devem ficar atentos ao atendimento, que pode ser feito presencialmente, por e-mail ou por cadastro em sites, de acordo com cada unidade.

O primeiro dia útil do ano tem 991 postos de trabalho nas unidades ligadas às prefeituras e ao governo do Estado. Na Grande Vitória, a Agência do Trabalhador de Cariacica tem a maior oferta, 205 vagas, seguido pelo Sine de Vila Velha, com 194. Oportunidades abertas também no Sine de Vitória (20) e Cariacica (33), além da Agência do Trabalho de Viana (60).

No interior, as chances estão disponíveis nos Sines de Colatina (158), Aracruz (42), Barra de São Francisco (10), Cachoeiro de Itapemirim (90), Linhares (61), Nova Venécia (30), São Mateus (75) e Anchieta (13).

RECRUTAMENTO E SELEÇÃO

Nas empresas de recrutamento e seleção, a semana começa com 468 vagas. A maior oferta está disponível na Rhopen, com 320 postos. Deste total, 175 são para cargos operacionais e 65 para nível superior e gerencial. Dentre as oportunidades estão: mecânico, soldador, eletricista, operador e técnico de planejamento de manutenção mecânica.

A Center RH está recrutando 68 profissionais para atuar em segmentos de fast food, tecnologia da informação, distribuidora, importação e exportação, entre outras. A Psicoespaço oferece 34 vagas para profissionais de várias formações.

Na Selecta, estão disponíveis 5 vagas, enquanto que na Psico Store são 7 chances. Já na Lince Humanização são 34 oportunidades, distribuídas pela Grande Vitória, Linhares e São Domingos do Norte.

CONFIRA AS VAGAS

RHOPEN

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no os interessados devem fazer o cadastro no site

Vagas: 320

320 Analista de prevenção PCD

Analista operacional PCD

Eletricista

Mecânico

Operador

Soldador

Técnico de planejamento de manutenção mecânica

CENTER RH

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no os interessados devem fazer o cadastro no site

Vagas: 68

68 Armazenista júnior (1)

Assistente de SAC (1)

Atendente de farmácia (1)

Atendente frente de loja (16)

Auxiliar de cozinha (20)

Auxiliar de vendas (1)

Cabista (2)

Consultor de vendas (2)

Coordenador logístico / faturamento (1)

Cozinheira (2)

Enfermeiro nefrologista (1)

Gerente de loja (1)

Líder de cozinha (2)

Líder de loja (8)

Pizzaiolo (2)

Profissionais de estética (3)

Técnico em fibra ótica (1)

Técnico em segurança do trabalho (1)

Vendedor externo (2)

SELECTA

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: [email protected], sem esquecer de informar o cargo no campo do assunto. os interessados devem enviar o currículo para o e-mail:, sem esquecer de informar o cargo no campo do assunto.

Vagas: 5

5 Almoxarife PCD (1)

Analista de suprimentos (1)

Secretária (1)

Supervisor de suprimentos (1)

Técnico em laboratório (1)

PSICOESPAÇO

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no os interessados devem fazer o cadastro no site

Vagas: 34

34 Analista de sistemas pleno (1)

Analista de suporte técnico jr (2)

Analista fiscal (1)

Assistente administrativo (1)

Assistente administrativo de vendas (1)

Assistente administrativo financeiro (1)

Assistente comercial (2)

Assistente consultório odontológico (1)

Assistente contábil (1)

Assistente de departamento pessoal (1)

Assistente de marketing (1)

Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar administrativo jr/ guarapari - assistência técnica (1)

Auxiliar de expedição (2)

Auxiliar de manutenção predial (1)

Comercial de transportes (1)

Comprador (1)

Consultor comercial (1)

Coordenador de atenção à saúde (1)

Coordenador de recepção (1)

Desenvolvedor back-end (.net/c#) (1)

Recepcionista (1)

Recepcionista/secretária (1)

Suporte de TI jr. (1)

Técnico de segurança do trabalho (1)

Técnico em atendimento/vendas (1)

Técnico de segurança do trabalho - segmento oil & gás (1)

Vendedor (1)

Vendedor externo (1)

vendedor interno - televendas (1)

vendedor shopping (1)

LINCE HUMANIZAÇÃO

Como se cadastrar: os interessados devem fazer o cadastro no os interessados devem fazer o cadastro no site.

Vagas: 34

34 Ajudante de caminhão (1)

Analista de departamento pessoal (1)

Analista de recursos humanos pleno - São Domingos do Norte (1)

Analista de RH pleno (3)

Analista de suprimentos e materiais (1)

Assistente administrativo financeiro (1)

Assistente de relacionamento (1)

Assistente fiscal (1)

Atendente de hortifruti (1)

Auxiliar administrativo (4)

Conferente de logística (1)

Consultor de vendas de veículos (1)

Consultor de vendas externo - Linhares (1)

Controller jurídico (1)

Desenvolvedor front end (1)

Gerente de loja (1)

Gerente de RH (1)

Gerente geral - administrativo (1)

Motorista (3)

Supervisor de atendimento e coleta (1)

Técnica de enfermagem (2)

Técnico de fibra óptica (1)

Técnico de laboratório júnior – análise clínica (1)

Técnico de segurança do trabalho (1)

Vendedor de loja (1)

Vendedor externo – ramo pet (1)

PSICO STORE

Como se candidatar: os Interessados devem fazer o cadastro no os Interessados devem fazer o cadastro no site

Vagas: 5

Analista de faturamento (1)

Vendedor externo - porta a porta (2)

Vendedor externo (1)

Supervisor de lavanderia (2)

Consultor comercial de consórcio interno e externo (1)

AGÊNCIA DO TRABALHO DE VIANA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a sede da agência, localizada em Viana Sede, próximo a Igreja Nossa Senhora da Conceição, de segunda a sexta-feira, das 08 às 17 horas, ou no balcão de atendimento da agência no prédio do É Pra Já.

Vagas: 60

60 Ajudante de manutenção veicular

Ajudante geral de obras

Analista em logística

Assistente pessoal

Atendente de base

Atendente de lanchonete

Atendente de portaria

Auxiliar administrativo

Auxiliar de almoxarife

Auxiliar de carga e descarga

Auxiliar de cozinha ou chapeira

Auxiliar de jardinagem

Auxiliar de produção

Auxiliar de serviços gerais

Auxiliar de topografia

Auxiliar financeiro

Bombeiro hidráulico/encanador

Empregada doméstica

Encarregado de armazém

Estagiário de Engenharia Ambiental

Fiscal de segurança patrimonial

Lanterneiro / funileiro

Mecânico de empilhadeira

Mecânico diesel

Moleiro

Motorista bitrem

Motorista Munck

Operador de empilhadeira elétrica

Operador de escavadeira

Operador de motosserrista

Operador de rastreamento

Operador de retroescavadeira

Pedreiro

Pintor de carretas

Pintor veicular

Repositor

Técnico em segurança do trabalho

Vendedor interno

Vidraceiro

SINE DE VILA VELHA

Como se candidatar: o trabalhador deve acessar o o trabalhador deve acessar o portal Trabalha Vila Velha . Também é possível acessar as vagas pelo WhatsApp 98882-3987 e pelo telefone 3139-9904.

Vagas: 194

Açougueiro (2)

Ajudante de carga e descarga de mercadoria (1)

Atendente de mesa (50)

Auxiliar de corte - preparação da confecção de roupas (3)

Auxiliar de cozinha (50)

Auxiliar de limpeza (1)

Auxiliar de linha de produção (1)

Chefe de cozinha (1)

Coordenador de restaurante (50)

Cortador de roupas (3)

Cozinheiro geral (1)

Eletricista de manutenção eletroeletrônica (2)

Empregado doméstico nos serviços gerais (1)

Mecânico de equipamentos industriais (4)

Motorista de caminhão (2)

Operador de alto-forno (1)

Operador de equipamentos pesados e móveis - na mineração (4)

Operador de lingotamento (2)

Operador de máquina de empacotar (3)

Operador de ponte rolante (2)

Padeiro confeiteiro (1)

Pedreiro (4)

Promotor de vendas (2)

Técnico em segurança do trabalho (2)

Topógrafo (1)

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: os candidatos devem preencher o formulário (disponível no os candidatos devem preencher o formulário (disponível no site da prefeitura ) e enviar para o e-mail [email protected] , colocando no campo assunto o código da vaga e a função.

Vagas: 205

205 Açougueiro (8)

Ajudante de caminhão (1)

Ajudante de entrega (5)

Ajudante de jardinagem (2)

Ajudante de serviços gerais - trabalho em altura (2)

Ajudante de sondador (3)

Analista de licitação (1)

Atendente comercial (3)

Atendente de portaria (1)

Auxiliar administrativo (3)

Auxiliar administrativo operacional - setor de tráfego (1)

Auxiliar de almoxarife (1)

Auxiliar de lavanderia (2)

Auxiliar de obras (5)

Auxiliar de padeiro (2)

Auxiliar de serviços gerais - limpeza e conservação (2)

Auxiliar de serviços gerais (1)

Auxiliar de serviços gerais (3)

Auxiliar de serviços gerais indústria (20)

Auxiliar produção de salgados (1)

Balanceiro (1)

Balconista de açougue (7)

Camareira (2)

Eletricista de força e controle III (1)

Eletricista de manutenção-temporário (1)

Empregada doméstica (1)

Encarregado de loja (1)

Encarregado de perecíveis (1)

Estágio de marketing (2)

Fiscal de loja (1)

Fiscal de segurança patrimonial (1)

Jovem aprendiz (16)

Manobrista (1)

Mecânico (1)

Mecânico alinhador (1)

Mecânico de manutenção de equipamentos-temporário (1)

Mecânico de máquinas pesadas I (1)

Mecânico de máquinas pesadas II (1)

Mecânico de máquinas pesadas III (1)

Mecânico de refrigeração e climatização (2)

Mecânico manutenção de equipamento (3)

Motorista (1)

Motorista carreteiro (17)

Oficial pedreiro (6)

Operador de câmara fria (2)

Operador de pá carregadeira (1)

Operador de ponte rolante (5)

Operador de ponte rolante-temporário (1)

Operador de retroescavadeira (3)

Pedreiro oficial – contrato intermitente (2)

Promotor de vendas (1)

Repositor de hortifruti (1)

Sac (1)

Sondador spt (2)

Técnico de segurança do trabalho (1)

Técnico em pães (1)

Topógrafo (1)

Vendedor interno (4)

Vagas para pessoas com deficiência:

Ajudante de carga e descarga (1)

Auxiliar de produção (2)

Embalador (2)

Empacotador (2)

Operador de call center (3)

Operador de telemarketing (1)

Representante de atendimento (30)

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE VITÓRIA

Como se candidatar: o trabalhador da Capital deve acessar o o trabalhador da Capital deve acessar o portal Trabalha Vix . Na ferramenta, é possível ter acesso a um passo a passo de como acessar a oportunidade on-line no aplicativo Sine Fácil. Em casos de necessidade, o candidato pode ligar para o número (27) 3132-5310 e fazer o agendamento prévio para o atendimento.

Vagas: 20

20 Açougueiro (2)

Balconista (2)

Carpinteiro (2)

Confeiteiro (3)

Cozinheiro geral (2)

Secretário executivo (1)

Auxiliar de cozinha (2)

Analista fiscal (1)

Fiscal de caixa (1)

Auxiliar contábil (1)

Mecânico de manutenção e instalação de aparelhos de climatização e refrigeração (1)

Encarregado de edifício (1)

Mecânico de lavadora e secadora (1)

SINE DE ANCHIETA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que fica na Casa do Cidadão, Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, s/n, Centro. O atendimento ocorre das 8 às 12 horas.

Vagas: 13

13 Ajudante de cozinha (1)

Ajudante de padeiro (1)

Cozinheiro de restaurante (1)

Despachante aduaneiro (1)

Empregado doméstico (1)

Gerente de produção (1)

Impressor digital (5)

Lavador de automóveis (1)

Vendedor interno (1)

SINE DE ARACRUZ

Como se inscrever: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: [email protected]. os interessados devem enviar o currículo para o e-mail:

Vagas: 42

42 Armador (10)

Auxiliar de obras (10)

Carpinteiro (10)

Pedreiro de alvenaria/assentamento de blocos (10)

Supervisor de frota (1)

Técnico de refrigeração (1)

SINE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: currí[email protected]. os interessados devem enviar o currículo para o e-mail:

Vagas: 10

10 Acabador de mármore (1)

Agente funerário (1)

Bobinador eletricista (1)

Consultor de vendas (1)

Eletricista de manutenção (1)

Mecânico de manutenção de máquinas (1)

Operador de ponte rolante (1)

Serralheiro (1)

Técnico agrícola (1)

Torneiro mecânico (1)

SINE DE CACHOEIRO

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que fica na Av. Beira Rio, 141, Edifício Portela, Bairro Guandu. O atendimento ocorre das 11 às 17 horas.

Vagas: 90

90 Atendente de restaurante (15)

Auxiliar de cozinha (15)

Auxiliar de controlador de pragas (1)

Auxiliar de logística (1)

Auxiliar de movimentação de cargas (9)

Conferente (3)

Coordenador contrato I (1)

Coordenador de restaurante (15)

Cortador de roupas (1)

Eletricista de autos - diesel (1)

Encarregado de industrial mármore e granito (1)

Faturista/recepcionista (1)

Lanterneiro (1)

Líder de logística (3)

Mecânico de manutenção de automóveis (1)

Mecânico e alinhador de automóveis (1)

Operador de empilhadeira (6)

Polidor de mármore (1)

Resinador (1)

Serrador de mármore (1)

Soldador (1)

Técnico de segurança no trabalho Jr. (1)

Técnico em suporte de informática (2)

Vendedor externo (3)

SINE DE CARIACICA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que fica na Casa do Cidadão, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica. O atendimento ocorre das 8 às 17 horas.

Vagas: 33

33 Açougueiro (10)

Analista fiscal (1)

Auxiliar de escrituração fiscal (1)

Costureira (3)

Desossador (2)

Gesseiro (8)

Marceneiro (2)

Mecânico de motor a diesel (2)

Montador de móveis de madeira (2)

Prospector (1)

Técnico em segurança do trabalho (1)

SINE DE COLATINA

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: [email protected]. os interessados devem enviar o currículo para o e-mail:

Vagas: 158

158 Acabador de mármore e granito (3)

Açougueiro (1)

Agente de microcrédito rural (1)

Agente de serviços externos (1)

Ajudante de churrasqueiro (1)

Atendente para lanchonete (1)

Auxiliar administrativo (4)

Auxiliar de cozinha (5)

Auxiliar de limpeza (3)

Ajudante de linha de produção (37)

Ajudante de motorista (1)

Assistente administrativo (1)

Auxiliar de soldador (2)

Atendente de balcão (1)

Atendente de lanchonete (1)

Babá (1)

Bombeiro civil (1)

Caldeireiro (1)

Chapeiro de hamburgueria (1)

Churrasqueiro (1)

Consultor de vendas (16)

Costureira máquina reta (1)

Costureira em geral alfaiataria/ overlock/reta (4)

Costureira em geral máquina 3 e 4 fios (1)

Eletricista (2)

Eletrotécnico (1)

Empacotador à mão (1)

Empregada doméstica (4)

Encarregado de produção (1)

Engenheiro de produção (1)

Estoquista (1)

Farmacêutico (1)

Gerente comercial (1)

Gerente de qualidade (1)

Instrutor de autoescola (1)

Limpador de piscinas (1)

Marceneiro (3)

Mecânico alinhador (2)

Mecânico de autos (2)

Mecânico de motos (1)

Mecânico máquinas industriais (1)

Mecânico manutenção (1)

Motorista de automóveis (1)

Motorista de caminhão (1)

Motorista de caminhão guincho munck (1)

Motorista de táxi (1)

Nutricionista (1)

Operador de caixa (2)

Operador de cad (1)

Operador de empilhadeira (2)

Operador de ponte rolante (1)

Padeiro (1)

Polidor de granitos (1)

Recepcionista (2)

Representante comercial autônomo (2)

Serralheiro (1)

Servente de obras (3)

Soldador (3)

Supervisor de vendas comercial (5)

Técnico em segurança do trabalho (2)

Torneiro mecânico (1)

Vendedor de comércio atacadista (1)

Vendedor de serviços (2)

Vendedor interno (7)

SINE DE LINHARES

Como se candidatar: o trabalhador deve ir até a agência que fica na AV. Governador Lindenberg, 660, Centro, Linhares. O atendimento ocorre das 8 às 17 horas.

Vagas: 61

61 Atendente (1)

Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar de manutenção (1)

Auxiliar de oficina mecânica (2)

Caldeireiro (2)

Carpinteiro (1)

Coordenador de contrato (2)

Coordenador de loja (1)

Consultor de vendas (15)

Eletricista montador (4)

Engenheiro agrícola (1)

Farmacêutico (1)

Gestor administrativo (1)

Instrumentista (1)

Mecânico automotivo (1)

Mecânico de caminhões (1)

Mecânico de máquinas pesadas (1)

Meio oficial eletricista (1)

Motorista de caminhão (1)

Operador de empilhadeira (9)

Pedreiro (1)

Serralheiro (1)

Supervisor de vendas (5)

Técnico agrícola (1)

Técnico eletrotécnico (1)

Trocador de óleo (1)

SINE DE NOVA VENÉCIA

Como se candidatar: o atendimento ocorre, das 8 às 13 horas, na agência que fica na Rua Jussara, 10, Margareth, Nova Venécia.

Vagas: 30

30 Ajudante de oleiro (5)

Auxiliar de marceneiro (1)

Auxiliar de mecânico (1)

Costureira de máquina reta (1)

Eletricista de manutenção (1)

Marceneiro (1)

Mecânico de manutenção (1)

Supervisor de vendas (2)

Terapeuta ocupacional (1)

Trabalhador rural (11)

Vendedor (6)

Vendedor externo (1)

SINE DE SÃO MATEUS

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: [email protected]. os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: