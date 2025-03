Temporários

Secretaria de Saúde do ES abre seleção com salário de até R$ 5,8 mil

Inscrições podem ser feitas das 14 horas do dia 28 de fevereiro até as 10 horas do dia 7 de março; candidatos serão avaliados por meio de prova de títulos

Secretaria de Saúde tem chances para diversos cargos. (Fernando Madeira)

A Secretaria de Saúde do Espírito Santo (Sesa) lançou nesta sexta-feira (28) três editais de abertura de processos seletivos emergenciais. A remuneração pode chegar a R$ 5.838,21.

As oportunidades são para formação de cadastro de reserva para cargos de níveis superior, fundamental e técnico.

A seleção dos candidatos será feita por meio de avaliação de títulos. De acordo com o extrato do edital, a seleção visa atender às necessidades de excepcional interesse público nas Unidades pertencentes à rede Sesa somente para as Unidades que estiverem com o cadastro de reserva dos Editais 002/2025, 003/2025 e 004/2025 esgotado ou a esgotar.

A publicação tem vigência de seis meses, já os contratos temporários firmados com base nesses Editais Emergenciais, terão o prazo de vigência determinado de 12 meses, podendo ser prorrogados de acordo com a necessidade e conveniência da Sesa.

As inscrições podem ser feitas das 14 horas do dia 28 de fevereiro até as 10 horas do dia 7 de março, no site selecao.es.gov.br.

Confira os cargos

EDITAL 005/2025

Farmacêutico (R$ 5.349,18 - 40 horas)

Fonoaudiólogo (R$ 5.349,18 - 40 horas)

Terapeuta Ocupacional (R$ 4.011 - 30 horas)

Técnico de nível superior - análises clínica (R$ 5.349,18 - 40 horas)

EDITAL 006/2025

Motorista II - veículo de emergência (R$ 2.197,91 - 40 horas)

Motorista III - veículo com lotação superior a 8 passageiros, inclusive micro-ônibus, ônibus e caminhão (R$ 2.197,91 - 40 horas)

Técnico em órtese e prótese (R$ 2.747 - 40 horas)

Técnico em segurança do trabalho (R$ 2.747 - 40 horas)

Técnico em laboratório (R$ 2.747 - 40 horas)

EDITAL 007/2025

Técnico de nível superior - biologia molecular (R$ 5.349,18 - 40 horas)

Técnico de nível superior - bioinformata (R$ 5.349,18 - 40 horas)

Técnico de nível superior - gestão de qualidade (R$ 5.349,18 - 40 horas)

Técnico de nível superior - especialista em sequenciamento genômico (R$ 5.349,18 - 40 horas)

Médico patologista (R$ 5.838,21 - 20 horas)

