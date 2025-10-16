Home
Governo do ES abre seleção temporária com salário de até R$ 5 mil

Oportunidadades são destinadas a profissionais de níveis superior e técnico; interessados poderão se inscrever de 17 a 28 de outubro

Diná Sanchotene

Repórter / [email protected]

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 12:38

Prova de concurso
Processo seletivo com inscrição aberta Crédito: Freepik

A Secretaria de Gestão e Recursos Humanos do Espírito Santo (Seger) vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação temporária de profissionais de níveis médio e superior. A remuneração é de R$ 2.871,02 e R$ 5.589,89, respectivamente.

Os selecionados recebem ainda auxílio-alimentação de R$ 800. A carga horária é de 40 horas semanais. Os contratos de prestação de serviços serão firmados por um prazo de 36 meses.

As oportunidades são para os cargos de técnico de nível superior, com formação em engenharia elétrica e arquitetura e urbanismo; e para técnico de nível médio, destinado a quem tem curso técnico em edificações e segurança do trabalho.

As funções exigem ainda experiência profissional mínima de um ano na área, registro profissional ativo e carteira de habilitação B ou superior.

As inscrições poderão ser feitas das 10 horas de 17 de outubro até as 17 horas do dia 28 do mesmo mês, no site www.selecao.es.gov.br.  Será aceita apenas uma inscrição por candidato.

A seleção dos candidatos será feita por meio de avaliação da qualificação e da experiência profissional. O processo seletivo tem validade de 12 meses, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.

