Governo do ES abre processo seletivo para mais de 60 cidades

O governo do Espírito Santo lançou edital de processo seletivo para contratar profissionais de níveis médio e superior. Os selecionados vão prestar serviços terceirizados em diversos órgãos estaduais e contratados pela empresa pública Minas Gerais Administração e Serviços S.A. (MGS)
A seleção tem como objetivo preencher cadastro de reserva em 63 cidades capixabas. Os salários variam de R$ 2.279 a R$ 4.508,11. Os contratados também recebem auxílio-alimentação, auxílio-transporte e seguro de vida, conforme previsto em convenções coletivas.
As chances são para os seguintes cargos:
- Assistente social
- Bibliotecário
- Psicólogo
- Serviços de apoio administrativo 1 - assistente administrativo
As inscrições podem ser feitas até o dia 4 de maio, no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), empresa responsável pelo processo seletivo.
A taxa de participação é de R$ 59 para nível médio e R$ 66,50 para nível superior. Candidatos inscritos no CadÚnico têm direito à isenção do valor.
Todos os candidatos serão submetidos a prova objetiva, prevista para o dia 7 de maio. Os inscritos para os cargos de nível superior também terão prova de títulos.
Os contratos seguem o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Haverá período inicial de experiência de 90 dias. A seleção terá validade de um ano, podendo ser prorrogada por igual período, conforme necessidade da empresa.
Confira as cidades
Afonso Cláudio
Água Doce do Norte
Águia Branca
Alfredo Chaves
Alto Rio Novo
Apiacá
Aracruz
Atílio Vivácqua
Baixo Guandu
Barra de São Francisco
Boa Esperança
Bom Jesus do Norte
Brejetuba
Castelo
Conceição do Castelo
Divino São Lourenço
Dores do Rio Preto
Ecoporanga
Governador Lindenberg
Guaçuí
Guarapari
Ibatiba
Ibiraçu
Ibitirama
Iconha
Irupi
Itaguaçu
Itapemirim
Itarana
Iúna
Jaguaré
João Neiva
Laranja da Terra
Linhares
Mantenópolis
Marechal Floriano
Marilândia
Mimoso do Sul
Montanha
Mucurici
Muniz Freire
Muqui
Nova Venécia
Pancas
Pinheiros
Piúma
Ponto Belo
Presidente Kennedy
Rio Bananal
Rio Novo do Sul
Santa Leopoldina
Santa Maria de Jetibá
Santa Teresa
São Domingos no Norte
São Gabriel da Palha
São José do Calçado
São Mateus
São Roque do Canaã
Vargem Alta
Venda Nova do Imigrante
Viana
Vila Pavão
Vila Valério
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