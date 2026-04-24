Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Terceirizados

Governo do ES abre processo seletivo para mais de 60 cidades

Oportunidades contemplam candidatos de níveis médio e superior e os salários podem chegar a R$ 4.508,11

Publicado em 24 de Abril de 2026 às 15:08

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

24 abr 2026 às 15:08
Prova de concurso
Prova de seleção será aplicada no dia 7 de maio Freepik

O governo do Espírito Santo lançou edital de processo seletivo para contratar profissionais de níveis médio e superior. Os selecionados vão prestar serviços terceirizados em diversos órgãos estaduais e contratados pela empresa pública Minas Gerais Administração e Serviços S.A. (MGS)


A seleção tem como objetivo preencher cadastro de reserva em 63 cidades capixabas. Os salários variam de R$ 2.279 a R$ 4.508,11. Os contratados também recebem auxílio-alimentação, auxílio-transporte e seguro de vida, conforme previsto em convenções coletivas.


As chances são para os seguintes cargos:

  • Assistente social
  • Bibliotecário
  • Psicólogo
  • Serviços de apoio administrativo 1 - assistente administrativo


As inscrições podem ser feitas até o dia 4 de maio, no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), empresa responsável pelo processo seletivo. 


A taxa de participação é de R$ 59 para nível médio e R$ 66,50 para nível superior. Candidatos inscritos no CadÚnico têm direito à isenção do valor. 


Todos os candidatos serão submetidos a prova objetiva, prevista para o dia 7 de maio. Os inscritos para os cargos de nível superior também terão prova de títulos. 


Os contratos seguem o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Haverá período inicial de experiência de 90 dias. A seleção terá validade de um ano, podendo ser prorrogada por igual período, conforme necessidade da empresa.

Confira as cidades

  • Afonso Cláudio

  • Água Doce do Norte

  • Águia Branca

  • Alfredo Chaves

  • Alto Rio Novo

  • Apiacá

  • Aracruz

  • Atílio Vivácqua

  • Baixo Guandu

  • Barra de São Francisco

  • Boa Esperança

  • Bom Jesus do Norte

  • Brejetuba

  • Castelo

  • Conceição do Castelo

  • Divino São Lourenço

  • Dores do Rio Preto

  • Ecoporanga

  • Governador Lindenberg

  • Guaçuí

  • Guarapari

  • Ibatiba

  • Ibiraçu

  • Ibitirama

  • Iconha

  • Irupi

  • Itaguaçu

  • Itapemirim

  • Itarana

  • Iúna

  • Jaguaré

  • João Neiva

  • Laranja da Terra

  • Linhares

  • Mantenópolis

  • Marechal Floriano

  • Marilândia

  • Mimoso do Sul

  • Montanha

  • Mucurici

  • Muniz Freire

  • Muqui

  • Nova Venécia

  • Pancas

  • Pinheiros

  • Piúma

  • Ponto Belo

  • Presidente Kennedy

  • Rio Bananal

  • Rio Novo do Sul

  • Santa Leopoldina

  • Santa Maria de Jetibá

  • Santa Teresa

  • São Domingos no Norte

  • São Gabriel da Palha

  • São José do Calçado

  • São Mateus

  • São Roque do Canaã

  • Vargem Alta

  • Venda Nova do Imigrante

  • Viana

  • Vila Pavão

  • Vila Valério

Leia Mais Sobre Concurso e Seleção

Prefeitura de Viana contrata professores e pedagogos temporários

Prefeitura de Vila Velha abre seleção para contratar temporários

11 concursos e seleções no ES abrem vagas com salário de até R$ 12 mil

Vitória, governo do ES e Ifes: 25 mil vagas em concursos e seleções

Prefeitura de Vitória anuncia novo concurso público com 32 vagas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Feira de turismo ESTOUR
Saiba de onde vêm os turistas estrangeiros que mais visitam o ES
Imagem de destaque
Jantar saudável: 3 pratos leves e proteicos para o dia a dia
Imagem de destaque
ES trabalha em parceria com Embratur por voo direto para a Argentina

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados