Governo do ES abre processo seletivo para mais de 60 cidades

O governo do Espírito Santo lançou edital de processo seletivo para contratar profissionais de níveis médio e superior. Os selecionados vão prestar serviços terceirizados em diversos órgãos estaduais e contratados pela empresa pública Minas Gerais Administração e Serviços S.A. (MGS)





A seleção tem como objetivo preencher cadastro de reserva em 63 cidades capixabas. Os salários variam de R$ 2.279 a R$ 4.508,11. Os contratados também recebem auxílio-alimentação, auxílio-transporte e seguro de vida, conforme previsto em convenções coletivas.





As chances são para os seguintes cargos:

Assistente social

Bibliotecário

Psicólogo

Serviços de apoio administrativo 1 - assistente administrativo





As inscrições podem ser feitas até o dia 4 de maio, no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), empresa responsável pelo processo seletivo.





A taxa de participação é de R$ 59 para nível médio e R$ 66,50 para nível superior. Candidatos inscritos no CadÚnico têm direito à isenção do valor.





Todos os candidatos serão submetidos a prova objetiva, prevista para o dia 7 de maio. Os inscritos para os cargos de nível superior também terão prova de títulos.





Os contratos seguem o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Haverá período inicial de experiência de 90 dias. A seleção terá validade de um ano, podendo ser prorrogada por igual período, conforme necessidade da empresa.