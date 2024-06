40 vagas

Concurso da PM do ES: conheça a carreira de oficial combatente

Curso de formação tem duração de três anos e equivale ao nível superior do sistema civil de ensino. Inscrições podem ser feitas até 8 de julho

Oficiais fazem parte da cadeia de comando da Polícia Militar. (Ricardo Medeiros)

Os aprovados no concurso público para oficiais combatentes da Polícia Militar do Espírito Santo vão exercer cargos na cadeira de comando da corporação. O curso tem duração de três anos e equivale ao nível superior do sistema civil de ensino.

O primeiro posto a ser ocupado é o de aspirante a oficial, que ocorre após a incorporação nos quadros da PM. Posteriormente, eles são lotados e distribuídos nas Unidades Operacionais da corporação em qualquer localidade do Espírito Santo.

O salário pode chegar a R$ 10.005.36 mensais, após a formatura. Entretanto, o aprovado começa a ter remuneração já no primeiro ano de curso, R$ 4,384,75, passando para R$ 5.225,81 no segundo ano e para R$ 5.646,34, no terceiro.

O círculo hierárquico dos militares também é formado pelos postos de 2º e 1º tenente, capitão, major, tenente-coronel, chegando até à patente de coronel.

As inscrições poderão ser feitas a partir das 14h desta terça-feira, dia 4 de junho, até o dia 8 de julho, no site do Instituto de Desenvolvimento Educacional Cultural e Assistencial Nacional (Idecan), empresa responsável pelo certame.

Saiba mais sobre o concurso

VAGAS

40 para oficiais, sendo 30 para ampla concorrência, oito para negros e duas para indígenas.

REMUNERAÇÃO

No primeiro ano do curso, a remuneração será de R$ 4,384,75, passando para R$ 5.225,81 no segundo ano e para R$ 5.646,34, no terceiro. Após a formação, o aprovado assume o cargo de aspirante a oficial e terá ganhos de R$ 10.005,36.

REQUISITOS

Nível médio completo;

Altura mínima, descalço e descoberto, de 1,65m para homens e de 1,60m para mulheres;

Ter Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou permissão para dirigir automóvel, no mínimo na categoria “B”;

Idade mínima de 18 anos na data de matrícula no Curso de Formação de Oficiais, e idade máxima de 28 anos, no primeiro dia de inscrição neste concurso.

INSCRIÇÕES

As inscrições poderão ser feitas a partir das 14h desta terça-feira, dia 4 de junho, até o dia 8 de julho, no site do Instituto de Desenvolvimento Educacional Cultural e Assistencial Nacional (Idecan), empresa responsável pelo certame.

TAXA

R$ 93

QUEM PODE PEDIR ISENÇÃO

Podem pedir a isenção do valor os seguintes candidatos:

Inscritos no CadÚnico

Doador de medula óssea

Com renda familiar de até dois salários mínimos e isentos da apresentação da declaração de ajuste anual do Imposto de Renda

Eleitores convocados e nomeados pela Justiça Eleitoral do Espírito Santo

Doador de sangue

O prazo para pedir a isenção será nos dias 4 e 5 de junho.

ETAPAS

O concurso contará com oito etapas:

Prova objetiva e de redação

Teste de Aptidão Física (TAF)

Avaliação Psicológica

Investigação Social

Exame de Saúde

Entrega de documentação

Classificação para Fins de Matrícula no Curso de Formação

Curso de Formação de Oficiais

QUANDO SERÃO AS PROVAS

As provas objetivas e de redação serão aplicadas no dia 15 de setembro.

O QUE CAI NA PROVA

Ao todo, os candidatos terão que responder 80 questões de:

Conhecimentos básicos:

Língua Portuguesa

Raciocínio Lógico e Matemático

Geografia

História

Informática

Conhecimentos específicos:

Noções de Direito Administrativo e Constitucional

Também haverá prova de redação, a respeito de tema constante do conteúdo programático de conhecimentos gerais ou específicos.

COMO SERÁ O TAF

O Teste de Aptidão Física está agendado para o dia 8 de dezembro.

Os candidatos farão os seguintes exercícios:

Flexão na barra fixa

Agilidade

Corrida de 2.400 metros

Abdominal remador

VALIDADE

O prazo de validade do concurso será de dois anos, podendo ser prorrogado a critério da corporação.

MAIS INFORMAÇÕES

Para ler o edital completo, clique aqui.

