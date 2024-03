Reta final de inscrições

Concurso da Caixa Econômica: saiba tudo sobre vagas, salários e provas

Oportunidades são para técnico bancário, médico do trabalho e engenheiro de segurança do trabalho; salário chega a R$ 14,9 mil

Prédio da Caixa Econômica Federal.

A uma semana do fim das inscrições, o concurso público da Caixa Econômica Federal já conta com mais de 1 milhão de inscritos. São 4.050 vagas em disputa, com remuneração que vai de R$ 3.762,00 a R$ 14.915,00, além de outros benefícios. Confira tudo o que você precisa saber para participar do certame.

Das 4.050 oportunidades, 4 mil são para cargos de nível médio e 50 para de nível superior. Do total de oportunidades, 6% são para pessoas com deficiência (PcDs) e 20% aos candidatos autodeclarados como pessoas negras.

Os postos estão divididos da seguinte maneira:

Nível médio

Técnico bancário novo: 1.600 imediatos e 400 para cadastro de reserva;

1.600 imediatos e 400 para cadastro de reserva; Técnico bancário novo para a área de TI: 1.600 imediatos e 400 para cadastro de reserva;

Nível superior

Médico do trabalho : 23 imediatos e 5 para cadastro de reserva;

: 23 imediatos e 5 para cadastro de reserva; Engenheiro de segurança do trabalho: 17 imediatos e 5 para cadastro de reserva.

Para o Espírito Santo, foram destinadas 11 vagas para técnico bancário. As oportunidades são para trabalhar em Vitória (3), Cachoeiro de Itapemirim (4) e Colatina (4). Os demais cargos não contemplam oportunidades para o Estado.

As remunerações iniciais são de R$ 3.762 para técnico bancário e técnico bancário na área de tecnologia da informação; R$ 11.186 para médico do trabalho; e R$ 14.915 para engenheiro do trabalho, com jornadas de trabalho de 30 horas semanais para os técnicos e 40 horas para os demais cargos.

Além disso, os servidores também recebem benefícios como auxílio refeição/alimentação de R$ 1.014,42; auxílio cesta alimentação de R$ 799,38; auxílio creche; participação de plano de saúde; subsídio para a prática de atividades físicas; entre outros.

As inscrições vão até o dia 25 de março e podem ser feitas pelo site da Fundação Cesgranrio. A taxa de participação é de R$ 50 para quem tem ensino médio e R$ 65 para os de nível superior.

O que é preciso estudar ?

A aplicação das provas objetivas e redação ou prova discursiva do concurso da Caixa Econômica Federal está marcada para o dia 26 de maio, com duração de cinco horas.

Serão cobradas as seguintes disciplinas:



Língua Portuguesa: 5 questões;

5 questões; Língua Inglesa: 5 questões;

5 questões; Matemática Financeira: 5 questões;

5 questões; Noções de Probabilidade e Estatística: 5 questões;

5 questões; Comportamentos éticos e compliance: 5 questões;

5 questões; Conhecimentos Bancários: 15 questões;

15 questões; Conhecimentos de Tecnologia da Informação e Comunicação: 5 questões;

5 questões; Conhecimentos e Comportamentos Digitais: 5 questões;

5 questões; Atendimento Bancário: 10 questões.

Além dessas disciplinas, haverá redação, de caráter eliminatório, sendo que o candidato precisa fazer pelo menos 70 pontos para não ser eliminado do concurso, não alterando, todavia, a sua classificação.

De acordo com o edital, não há mínimo de pontos por disciplina, mas há mínimo por bloco, com a exigência de 50% em conhecimentos básicos e 50% em conhecimentos específicos para não ser eliminado.

Para o cargo de técnico bancário novo, as matérias mais importantes são Conhecimentos Bancários, que representa 25% da prova, e Atendimento Bancário, que corresponde a 16,7%. Para o cargo de TI, a disciplina que deve ter mais atenção do candidato é Tecnologia da Informação, que conta com 30 questões.

Uma dica é resolver questões anteriores da Cesgranrio, empresa responsável pelo certame, para entender qual o perfil da banca e quais temas ela costuma cobrar para saber em que focar na hora do estudo.

Etapas

O concurso Caixa será composto pelas seguintes etapas:

Técnico bancário novo

1ª Etapa – Avaliação de conhecimentos, mediante a aplicação de provas objetivas de caracteres eliminatório e classificatório;

– Avaliação de conhecimentos, mediante a aplicação de provas objetivas de caracteres eliminatório e classificatório; 2ª Etapa – Prova de redação de caráter eliminatório;

– Prova de redação de caráter eliminatório; 3ª Etapa – Procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas a pessoas negras, de caráter eliminatório;

– Procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas a pessoas negras, de caráter eliminatório; 4ª Etapa – Procedimentos admissionais para comprovação do atendimento aos requisitos e condições necessárias para contratação e exames médicos admissionais, de caráter eliminatório.

Médico e engenheiro

1ª Etapa – Avaliação de conhecimentos, mediante a aplicação de provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório;

Avaliação de conhecimentos, mediante a aplicação de provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório; 2ª Etapa – Prova discursiva de caráter classificatório e eliminatório;

Prova discursiva de caráter classificatório e eliminatório; 3ª Etapa – Avaliação de títulos, de caráter classificatório;

Avaliação de títulos, de caráter classificatório; 4ª Etapa – Procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas a pessoas negras;

Procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas a pessoas negras; 5ª Etapa – Procedimentos admissionais para comprovação do atendimento aos requisitos e condições necessárias para contratação e exames médicos admissionais, de caráter eliminatório.

Resumo do concurso

Vagas: 4.050

4.050 Cargos: Técnico bancário novo - 1.600 imediatas e 400 para cadastro de reserva; Técnico bancário novo para a área de TI - 1.600 imediatas e 400 para cadastro de reserva; Médico do trabalho - 23 imediatas e 5 para cadastro de reserva; e Engenheiro de segurança do trabalho - 17 imediatas e 5 para cadastro de reserva.

Técnico bancário novo - 1.600 imediatas e 400 para cadastro de reserva; Técnico bancário novo para a área de TI - 1.600 imediatas e 400 para cadastro de reserva; Médico do trabalho - 23 imediatas e 5 para cadastro de reserva; e Engenheiro de segurança do trabalho - 17 imediatas e 5 para cadastro de reserva. Salários: de R$ 3.762 até R$ 14.915,00

de R$ 3.762 até R$ 14.915,00 Inscrições: até 25 de março, no site da Fundação Cesgranrio.

até 25 de março, no site da Fundação Cesgranrio. Taxa de inscrição: R$ 50 para os cargos de nível médio e de R$ 65 para os de nível superior. Confira o Edital

R$ 50 para os cargos de nível médio e de R$ 65 para os de nível superior. Confira o Edital Data da prova: 26 de maio

