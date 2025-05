Reserva de vagas

Senado aprova cota de 30% em concursos para negros e indígenas

Medida valerá para cargos da administração pública federal, das fundações e empresas públicas, além das empresas privadas que têm vínculo com a União

As pessoas pretas e pardas, indígenas e quilombolas optantes pela reserva de vagas concorrerão concomitantemente às vagas destinadas à ampla concorrência. O texto determina que, na hipótese de indeferimento da autodeclaração no procedimento de confirmação, as pessoas poderão prosseguir no concurso público ou no processo seletivo simplificado pela ampla concorrência, desde que possuam, em cada fase anterior do certame, conceito ou pontuação suficiente para as fases seguintes.>