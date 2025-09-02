Efetivos e temporários

15 concursos e seleções abertos com salários de até R$ 37 mil no ES

Há oportunidades para procurador, promotor, professor, profissional de TI, motorista, médico, agente comuntário de saúde, guarda-vidas, entre outros postos

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 09:59

Sede da Procuradoria Geral do Estado do ES Crédito: Carlos Alberto Silva

Pelo menos 15 concursos públicos e processos seletivos estão abertos no Espírito Santo e reúnem vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva. Os editais têm como objetivo selecionar profissionais efetivos e temporários em prefeituras, instituições de ensino, entre outros órgãos.

A remuneração pode chegar até R$ 37.765 para a carreira de promotor de Justiça substituto do Ministério Público do Estado. A oferta é de cinco vagas e os interessados podem se inscrever até 10 de outubro.

A partir do dia 3 de setembro estarão abertas as inscrições para o concurso de procuradores do Estado. São duas vagas, com salários que passam de R$ 27 mil. Os interessados no certame da Procuradoria-Geral do Espírito Santo terão até o dia 3 de outubro para se inscrever.

A Prefeitura de Guarapari está com inscrições abertas até 4 de setembro para o processo seletivo simplificado de guarda-vidas. Os profissionais vão trabalhar nas praias do município durante o verão. Os ganhos são de R$ 1.599.

A Secretaria de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social tem oportunidade para área de tecnologia da informação, com remuneração é de R$ 5,5 mil e o prazo vai até 5 de setembro.

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) vai contratar agentes de pesquisa e mapeamento. Para o Espírito Santo, as chances são para Colatina (3) e São Mateus (1). Os ganhos são de R$ 2.676. Os interessados podem se inscrever até 10 de setembro.

