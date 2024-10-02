Pedida a prisão de diplomata espanhol condenado por matar esposa no ES

Condenado em 2023 pelo assassinato da mulher, o diplomata espanhol Jesús Figón Léo teve a sua prisão solicitada pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES). A medida acompanha a decisão do Supremo Tribunal Federal de que pessoas sentenciadas pelo Tribunal do Júri devem começar a cumprir a sua pena de forma imediata. O novo entendimento também começou a ser adotado no júri de Vitória. No início da tarde desta terça-feira (01), o réu condenado por tentativa de homicídio foi detido após receber pena de 8 anos de reclusão em regime semiaberto. Em relação ao espanhol, ele deixou o país dois anos após o crime, retornando para a Espanha. As informações são de que, caso seja concedida a prisão, o nome dele irá para a lista internacional de procurados. Os advogados de defesa contestaram o pedido, com o argumento de que “a expedição de mandado de prisão contra Figón com fins de início de cumprimento de pena é ilegal”. Ouça detalhes na participação da comentarista Vilmara Fernandes.