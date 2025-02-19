Novo Império faz tradicional bênção das bandeiras nesta quarta-feira (19)

A Novo Império faz sua tradicional bênção das bandeiras nesta quarta-feira (19). A cerimônia tem fundamento religioso e é feita pelo padre Roberto Camillato, na quadra da escola, em Caratoíra, em Vitória, a partir das 20 horas.
O sacerdote, já conhecido como o "padre folião", foi tema desta coluna no ano passado, quando declarou sua paixão pelo carnaval, sua torcida pela Novo Império e falou da importância de o carnaval ser benzido, celebrado e promover a igualdade entre o povo.
Para o presidente da agremiação, Vlamir Oliveira, o momento de celebração e fé é importante para que o folião se sinta fortalecido e tenha confiança no trabalho que foi feito durante todo o ano.
"É um momento de a comunidade se reunir, de agradecer, de pedir. Carnaval também é fé! A gente conta com o padre Roberto há muitos anos, inclusive, ele é muito querido pela nossa comunidade. Quando o padre, com seu carinho e dedicação, abençoa esse símbolo, ele nos transmite força, coragem e a certeza de que estamos trilhando o caminho certo"
O evento é aberto ao público. Torcedores, foliões e a comunidade se reúnem para agradecer pelo carnaval e, é claro, pedir a proteção do sagrado para mais um desfile.
O presidente da agremiação declara que a Novo Império está em busca de sua oitava estrela. A agremiação acredita na força da sua comunidade e também no divino.
"O pavilhão, como todos sabem, é o símbolo máximo da nossa escola, e, ao receber a bênção, ele se torna ainda mais sagrado, mais forte, mais conectado com a nossa cultura, com a nossa fé e com o nosso povo. A Novo Império vai entrar na avenida acreditando no título", declarou o presidente.