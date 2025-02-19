Novo Império faz tradicional bênção das bandeiras nesta quarta-feira (19)

Padre Roberto Camillato faz a bênção das bandeiras da Novo Império, quando a cerimônia acontecia na Basílica de Santo Antônio Crédito: Suzana Bremenkamp

Novo Império faz sua tradicional bênção das bandeiras nesta quarta-feira (19). A cerimônia tem fundamento religioso e é feita pelo padre Roberto Camillato, na quadra da escola, em Caratoíra, em Vitória, a partir das 20 horas.

Para o presidente da agremiação, Vlamir Oliveira, o momento de celebração e fé é importante para que o folião se sinta fortalecido e tenha confiança no trabalho que foi feito durante todo o ano.

"É um momento de a comunidade se reunir, de agradecer, de pedir. Carnaval também é fé! A gente conta com o padre Roberto há muitos anos, inclusive, ele é muito querido pela nossa comunidade. Quando o padre, com seu carinho e dedicação, abençoa esse símbolo, ele nos transmite força, coragem e a certeza de que estamos trilhando o caminho certo" Vlamir Oliveira - Presidente da Novo Império

Padre Roberto Camillato faz a bênção das bandeiras da Novo Império, quando a cerimônia acontecia na Basílica de Santo Antônio Crédito: Suzana Bremenkamp

O evento é aberto ao público. Torcedores, foliões e a comunidade se reúnem para agradecer pelo carnaval e, é claro, pedir a proteção do sagrado para mais um desfile.

O presidente da agremiação declara que a Novo Império está em busca de sua oitava estrela. A agremiação acredita na força da sua comunidade e também no divino.