Flamengo pode protagonizar nova bagunça no futebol brasileiro

Flamengo e Grêmio disputam o jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil na próxima quarta-feira (15) Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Mais bagunça à vista em gramados brasileiros. Dessa vez, o Grêmio ameaça não entrar em campo no jogo de volta contra o Flamengo pela Copa do Brasil. A posição gremista é devido à liberação de público no Maracanã por parte da Prefeitura do Rio de Janeiro, o que não ocorreu no jogo de ida em Porto Alegre.

Partindo do princípio do equilíbrio esportivo, não se pode mudar as condições da disputa em uma condição de mata-mata - jogos de ida e volta para se definir o vencedor. O equilíbrio esportivo pode interferir no desempenho dentro de campo e apesar da grande vantagem do Flamengo, que venceu a primeira partida pelo placar de 4 a 0, a regra do jogo não pode mudar nessa altura do campeonato, ou seja, o que vale para um tem que valer para o outro.

Em reunião de urgência na sede da CBF, 19 dirigentes de clubes da Série A do Campeonato Brasileiro (apenas o Flamengo não participou), decidiram que não haverá público em nenhum estádio nos jogos do Campeonato Brasileiro, mas o regulamento da Copa do Brasil permite que, se houver consenso entre os clubes, pode haver público em uma praça e não haver em outra na mesma disputa, mas com a posição de recusa do Grêmio não se chega a esse consenso e nada pode mudar.

Após o vexame mundial protagonizado pela seleção argentina na semana passada no maior clássico do planeta, o público brasileiro não merece outra cena lamentável como essa por falta de profissionalismo e bom senso dos dirigentes.

ÁRBITROS CAPIXABAS: SÃO RUINS OU NÃO TÊM PRESTÍGIO NA CBF?

Apresentamos aqui na semana passada o balanço das escalas de árbitros brasileiros no turno da Série B do Campeonato Brasileiro e vimos que os capixabas não figuram entre os mais escalados, apesar da Região Sudeste ter o maior número de escalas do Brasil. Agora saiu o balanço de escalas do primeiro turno da Série A e o resultado não foi diferente. As regiões Sudeste e Sul juntas representam mais de 70% das escalas e os capixabas também não estão nem entre os dez mais escalados. Ou não temos árbitros de qualidade para atuarem com frequência nas séries A e B ou não temos prestígio junto à Comissão de Arbitragem da CBF.

CARTÕES NO BRASILEIRÃO

Falando em estatística, o balanço dos cartões amarelos e vermelhos da do Brasileirão também foi divulgado: São Paulo, Juventude e Internacional são os times que mais receberam cartões. Flamengo, América-MG e Corinthians são os que menos foram punidos disciplinarmente. Por posição, os jogadores que atuam de volante foram os que mais cometeram faltas e, consequentemente, receberam mais cartões.

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