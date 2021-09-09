Flamengo pode protagonizar nova bagunça no futebol brasileiro

Mais bagunça à vista em gramados brasileiros. Dessa vez, o Grêmio ameaça não entrar em campo no jogo de volta contra o Flamengo pela Copa do Brasil. A posição gremista é devido à liberação de público no Maracanã por parte da Prefeitura do Rio de Janeiro, o que não ocorreu no jogo de ida em Porto Alegre.
Partindo do princípio do equilíbrio esportivo, não se pode mudar as condições da disputa em uma condição de mata-mata - jogos de ida e volta para se definir o vencedor. O equilíbrio esportivo pode interferir no desempenho dentro de campo e apesar da grande vantagem do Flamengo, que venceu a primeira partida pelo placar de 4 a 0, a regra do jogo não pode mudar nessa altura do campeonato, ou seja, o que vale para um tem que valer para o outro.
Em reunião de urgência na sede da CBF, 19 dirigentes de clubes da Série A do Campeonato Brasileiro (apenas o Flamengo não participou), decidiram que não haverá público em nenhum estádio nos jogos do Campeonato Brasileiro, mas o regulamento da Copa do Brasil permite que, se houver consenso entre os clubes, pode haver público em uma praça e não haver em outra na mesma disputa, mas com a posição de recusa do Grêmio não se chega a esse consenso e nada pode mudar.
Após o vexame mundial protagonizado pela seleção argentina na semana passada no maior clássico do planeta, o público brasileiro não merece outra cena lamentável como essa por falta de profissionalismo e bom senso dos dirigentes.
ÁRBITROS CAPIXABAS: SÃO RUINS OU NÃO TÊM PRESTÍGIO NA CBF?
Apresentamos aqui na semana passada o balanço das escalas de árbitros brasileiros no turno da Série B do Campeonato Brasileiro e vimos que os capixabas não figuram entre os mais escalados, apesar da Região Sudeste ter o maior número de escalas do Brasil. Agora saiu o balanço de escalas do primeiro turno da Série A e o resultado não foi diferente. As regiões Sudeste e Sul juntas representam mais de 70% das escalas e os capixabas também não estão nem entre os dez mais escalados. Ou não temos árbitros de qualidade para atuarem com frequência nas séries A e B ou não temos prestígio junto à Comissão de Arbitragem da CBF.
CARTÕES NO BRASILEIRÃO
Falando em estatística, o balanço dos cartões amarelos e vermelhos da do Brasileirão também foi divulgado: São Paulo, Juventude e Internacional são os times que mais receberam cartões. Flamengo, América-MG e Corinthians são os que menos foram punidos disciplinarmente. Por posição, os jogadores que atuam de volante foram os que mais cometeram faltas e, consequentemente, receberam mais cartões.
CORNETADA DO DIA
Vai para os dirigentes do Flamengo que insistem em jogar com a presença de público no jogo de volta da Copa do Brasil contra o Grêmio no Maracanã, desrespeitando a igualdade esportiva na competição.