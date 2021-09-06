Interrupção de Brasil  x Argentina é um retrato do futebol sul-americano

Brasil x Argentina é interrompido por descumprimento de normas sanitárias Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

Um retrato do futebol sul-americano foi apresentado no jogo entre Brasil e Argentina pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, neste domingo (05). Desta vez, a lamentável situação foi de fora para dentro de campo com o descumprimento da Argentina às leis sanitárias brasileiras e paralisação da partida aos cinco minutos do primeiro tempo imposta pela Anvisa.

Sob o ponto de vista da arbitragem, coube ao juiz venezuelano Jesus Valenzuela aguardar o tempo regulamentar após a paralisação do jogo e, não obstante, a situação sanitária que deveria ser cumprida à risca pelos argentinos e não foi - o árbitro não pode interferir na situação e deve apenas aguardar uma posição dos jogadores argentinos.

Como estes não retornaram ao campo, após saírem com a chegada da Anvisa, fica caracterizado o abandono de campo e a perda dos pontos da Argentina e decretada a vitória do Brasil. Mas como a Fifa trata o futebol como um poder à parte, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos dessa bagunça chamada futebol sul-americano.

VAR EM COMPETIÇÕES DA CBF

Alguém precisa explicar o funcionamento, ou o péssimo funcionamento do VAR nas competições organizadas pela CBF. Vergonha, incompetência, desorganização, alguma coisa muito estranha acontece quando um equipamento que está em atividade há quatro anos não funciona a contento. Eu, sinceramente, não gostaria de escrever sobre este VAR mais uma vez para não me tornar repetitivo no assunto, mas a tecnologia que chegou para diminuir os questionamentos nos lances decisivos dos jogos, acabou trazendo novas polêmicas, o que diminui o entusiasmo do torcedor e preocupa todos que gostam de um bom jogo de futebol.

Mais uma vez o VAR não funcionou em São Januário e o empate do Vasco em 1 a 1 com o Brasil de Pelotas pela Série B foi marcado por polêmicas na arbitragem. O lance aconteceu aos 37 minutos do segundo tempo: Andrey, do Vasco, bateu uma falta na trave e, no rebote, Daniel Amorim marcou o gol. O assistente Cipriano Sousa levantou a bandeira e assinalou o impedimento. Após três minutos revisando o lance no VAR, o árbitro Alisson Furtado (TO) confirmou o impedimento.

Vasco teve um gol anulado. Mas VAR não conseguiu confirmar o impedimento Crédito: Premiere/Reprodução

Porém, as linhas não foram traçadas pelo árbitro de vídeo e a dúvida, mais uma vez em São Januário, ficou no ar. De acordo com a CBF, "questões técnicas" causaram o problema, sendo mantida a decisão de campo e o gol foi anulado.

O jogo ainda teve um pênalti anulado após análise do árbitro de vídeo. Aos 36 minutos, este no primeiro tempo, Léo Matos e João Siqueira disputaram a bola, o lateral vascaíno foi ao chão e o árbitro marcou o pênalti, mas, após mais uma revisão no VAR, o árbitro anulou o lance.

É a segunda vez em 10 dias que a linha de impedimento do VAR falha em competições organizadas pela CBF. No último dia 25, não houve imagem disponível em um gol anulado do Atlético-PR contra o Santos, pela Copa do Brasil. A posição de Vinicius Mingotti, do Furacão, era aparentemente legal, mas o bandeirinha anulou o gol e a linha do VAR também não foi disponibilizada.

SEGUNDA VEZ QUE ACONTECE COM O VASCO

O Vasco da Gama já esteve envolvido, em 2021, em outro lance de defeito da tecnologia. Na derrota para o Internacional por 2 a 0, no dia 14 de fevereiro, o primeiro gol colorado saiu com Rodrigo Dourado, em lance aparentemente impedido em que a equipe do VAR não conseguiu traçar a linha para revisão do lance, e o gol foi confirmado na partida que determinou o rebaixamento do Cruz-Maltino para a Série B. A diretoria do Vasco vai protestar na CBF pedindo o fim da utilização do VAR na série B. Como diz o ditado, "ruim sem ele, pior com ele".

ARBITRAGEM NO DIVÃ

A arbitragem brasileira está literalmente no divã. Essa semana foi anunciada uma programação com árbitros brasileiros com o título de 'Psicologia no Esporte Voltada para a Arbitragem", onde serão tratados temas como: tomada de decisão, ansiedade, resiliência, liderança, entre outros, todos indo ao encontro das principais fragilidades da arbitragem brasileira na atualidade.

A psicóloga da CBF, Dra. Martha, e mais oito profissionais da área irão administrar o estudo durante a próxima semana, exatamente após a rodada mais problemática da competição quando chegou ao ponto do jogador Diego Souza, do Grêmio, tomar o cartão amarelo da mão do árbitro Ricardo Marques durante a partida entre Grêmio e Corinthians válida pela Série A do Campeonato Brasileiro. Desde a inclusão do VAR, a arbitragem brasileira perdeu o protagonismo, levando os árbitros a uma dependência do equipamento e com isso se tornaram inseguros e passaram a cometer mais erros na hora de tomar decisões importantes no jogo.

A Associação Nacional de Árbitros de Futebol (ANAF) conquistou uma importante vitória na Comissão de Esporte da Câmara dos Deputados. Após muita articulação, foi aprovado o Projeto de Lei (PL) 3196/15, que prevê o repasse de 0,5% do total arrecadado com direito de arena para árbitros e assistentes. O PL é de autoria do deputado federal André Figueiredo (PDT-CE) e prevê que seja repassado aos árbitros e assistentes recursos financeiros de publicidades estampadas em suas camisas.

O direito de arena é uma reivindicação histórica da arbitragem brasileira. Em fevereiro deste ano, o Presidente da ANAF, Salmo Valentim, se reuniu com várias autoridades em Brasília para tratar especificamente do assunto. “Esse é um sonho que a categoria tem desde 1998, quando foi criada a Lei Pelé, que tolheu dos árbitros qualquer tipo de benefício”, disse".

Agora o projeto segue sua tramitação normal até a votação final.

CORNETADA DO DIA