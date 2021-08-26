Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em cima do lance

Novo padrão de pênalti adotado no futebol brasileiro é um absurdo

Agora a discussão é sobre o braço do defensor tocar no atacante durante a disputa de bola pelo alto. Vale lembrar que nem todo contato é faltoso

Publicado em 26 de Agosto de 2021 às 02:00

Públicado em 

26 ago 2021 às 02:00
Wallace Valente

Colunista

Wallace Valente

Hulk incrédulo ao ver o árbitro assinalar penalidade máxima
Hulk incrédulo ao ver o árbitro assinalar penalidade máxima Crédito: Thiago Ribeiro/AGIF
O futebol brasileiro inventou um novo padrão de pênalti. Aliás, já haviam inventado quando polemizaram a mão na bola e bola na mão. Agora a discussão é sobre o braço do defensor tocar no atacante durante a disputa de bola pelo alto.
No jogo entre Fluminense x Atlético-MG, válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro e que aconteceu na última segunda-feira (23), o árbitro marcou um pênalti a favor do Tricolor quando o jogador Hulk, atacante do Atlético-MG, ao disputar a bola no alto, tocou com o braço que ele usava para tomar impulso, em um movimento normal, na cabeça do adversário. Um absurdo.
Desde que o futebol existe, aquela região do campo - dentro da área - sempre foi de contato físico intenso pelo simples motivo de que é ali que se conquista o gol. Inclusive, a área de meta, mais conhecida como "pequena área'', foi criada para proteção do goleiro no ato da defesa justamente por conta do grande assédio dos atacantes buscando a conquista de um gol. É ali dentro das áreas que o defensor tem que tirar a bola para evitar o sucesso do adversário, enquanto o atacante faz de tudo para empurrar a bola para a rede, logo, há de se ter muito critério para avaliar se uma falta é cometida ou não.

Veja Também

Arquibancadas vazias evidenciam sons do jogo nunca notados pelo público

VAR nos telões dos estádios? É o que projeto de lei defende

Saltar com os braços na posição de sentido, colado ao corpo, é impossível para os jogadores e o fato do braço tocar no adversário nem sempre é falta, a não ser em casos de empurrões, socos e cotoveladas, o que não aconteceu no lance do pênalti marcado a favor do Fluminense.
Lances como esse no futebol europeu estão longe de serem punidos com pênalti. Aqui no Brasil os árbitros devem urgentemente reavaliar esses critérios para não se correr o risco de banalização na marcação de uma penalidade máxima.

CRITÉRIOS PARA ADMISSÃO DE ÁRBITROS

Uma ação do Ministério do Trabalho que fala em discriminação fez com que a Confederação Brasileira de Futebol (CB)F revisse os critérios de admissão de árbitros no quadro nacional de arbitragem. A entidade prometeu rever o limite de idade e a exigência de ter cursado ou estar cursando nível superior para entrar no quadro de árbitros.
Nas regras atuais, para ingresso e permanência no quadro nacional, segundo a CBF, o limite de idade é de 55 anos. Para árbitros da categoria C/D, que atuam apenas nas Séries C e D do Campeonato Brasileiro, o limite é de 45. Além disso, árbitros têm até os 38 anos para ingressar no quadro nacional. Fora a questão de discriminação, o árbitro certamente se torna melhor com a experiência que só chega com a rodagem e com a idade, porém a questão física, com os jogos cada vez mais rápidos e intensos, pode comprometer o rendimento em campo para os mais velhos. Na verdade, os testes físicos rígidos é que vão ter mais peso na hora da avaliação final.

ARBITRAGEM CAPIXABA SEGUE À MARGEM

A Comissão de Arbitragem da CBF divulgou o balanço do número de escalas de árbitros e assistentes no primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro. Foram 190 escalas e mesmo com a Região Sudeste liderando com 30% das escalas e não tendo nenhuma equipe capixaba disputando a competição, os árbitros do Espírito Santo não figuram nem entre os dez mais escalados. Árbitros de São Paulo, Amazonas, Alagoas, Distrito Federal e Tocantins aparecem na ponta.

ÓTIMA ARBITRAGEM NA PARTIDA ENTRE GRÊMIO E FLAMENGO

Na vitória por 4 a 0 do Flamengo sobre Grêmio pela Copa do Brasil, ótima arbitragem do paulista Vinícius Gonçalves Araújo. Aplicando os cartões com correção, expulsou o lateral Isla, do Flamengo, corretamente ainda no primeiro tempo e o volante Vanderson, do Grêmio, no segundo tempo. De quebra, ainda usou o VAR de forma correta na marcação de um pênalti sobre o atacante Michael, do Flamengo. Simples assim.
  • Cornetada do Dia: Para o time do Grêmio, que jogou melhor que o Flamengo no primeiro tempo, quando o jogo estava 11 contra 11 em campo, e perdeu o jogo de goleada atuando com um jogador a mais durante quase todo o segundo tempo. Vai entender.

Wallace Valente

Arbitro capixaba com maior numero de atuacoes nacionais e internacionais, especializado em gestao esportiva,e que atuou em dez finais do Campeonato Capixaba, alem de partidas das series A, B, C e D do Campeonato Brasileiro.

Tópicos Relacionados

Esportes Futebol
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Quem são as vítimas e outras perguntas sobre os ataques a tiros de ex-soldado aos 7 filhos e outra criança nos EUA
Queijos capixabas foram premiados no 4º Mundial do Queijo do Brasil
Queijos do ES conquistam 12 medalhas no concurso Mundial do Queijo do Brasil
Tadeu Schmidt na casa do BBB 26
Tadeu quebra protocolo do BBB 26 e revela morte de Oscar Schmidt aos participantes

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados