Câmera nos árbitros e promessa de eficiência na Copa do Mundo de Clubes

Árbitros usando câmeras corporais durante as partidas. . Crédito: Reprodução: Globo

Na Copa do Mundo de clubes, onde estão presentes árbitros de todas as partes do mundo, vamos observar as arbitragens sob três aspectos: o desempenho técnico dos árbitros, o comportamento disciplinar dos jogadores e, principalmente, a interferência e eficiência da tecnologia nos lances decisivos dos jogos, visto que a tecnologia entra fortemente em campo nesta competição, inclusive com os árbitros usando câmeras corporais durante as partidas.



O comportamento dos jogadores é fundamental em uma competição curta e que cada cartão amarelo ou vermelho podem fazer a diferença já que tudo estará sendo muito vigiado. Por fim, vamos observar a forma que a tecnologia será aplicada e se a máxima “mínima interferência e máxima eficiência” de fato será aplicada.

"O fato de o árbitro estar usando uma câmera dará aos espectadores a oportunidade de se colocarem no lugar do árbitro e poderão ver o que ele vê ao vivo durante a partida", disse Pierluigi Collina, diretor de arbitragem da Fifa.

"É uma experiência nova. Também se trata de entender o que o árbitro consegue ver durante as diferentes fases do jogo. Acho que também dará aos espectadores a chance de entender o quão difícil é o trabalho da arbitragem”, completou.

Sul-Americanos x Europeus

Com a bola rolando na primeira rodada ficou claro a diferença de comportamento dos jogadores europeus e sul-americanos já na primeira partida. No empate do Inter Miami, que está recheado de jogadores sul-americanos, incluindo Messi, Suárez e o zagueiro uruguaio Falcon, as reclamações com a arbitragem chamaram a atenção, principalmente de Falcon, que exagerou nos gestos teatrais a cada marcação da arbitragem.

Já na vitória do PSG por 4 a 0 sobre o Atlético de Madri, o árbitro romeno István Kovács não teve trabalho com o comportamento dos jogadores, apesar de deixar a desejar na parte técnica da sua atuação.

No empate em 0 a 0 entre Palmeiras e Porto, o árbitro de Honduras, Said Martinez, esteve muito confuso e irritou jogadores e torcedores, principalmente do Palmeiras. Se mostrou frágil tecnicamente e não correspondeu à importância do jogo.

A vitória do Botafogo por 2 a 1 sobre o Seattle Sounders teve a segura arbitragem do sueco Glenn Nyberg. Com ótima técnica e muita autoridade, comandou muito bem a partida no estilo europeu de apitar.

Este vídeo pode te interessar

Este texto não traduz, necessariamente, a opinião de A Gazeta.

A Gazeta integra o Saiba mais