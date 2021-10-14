Cabral: "No ES não temos condições para um campeonato com 10 clubes"

A violência no futebol tem várias causas, desde a falta de educação que deveria iniciar no berço, a ausência de cumprimento dos deveres e direitos de cada um, o limite que deveria ser imposto pelos aplicadores da lei, a inércia dos diversos atores e segmentos do esporte, sobretudo o futebol, incluindo a falta de preparo intelectual de atletas, treinadores, dirigentes e até mesmo nos programas esportivos, para citar algumas. Penso que às duas últimas são as mais graves, porque eles têm o domínio da comunicação, sobretudo nos comentários e nas entrevistas. Consequentemente, isso reflete nos torcedores (incluindo programas esportivos). Quando um clube contrata um técnico, durante o jogo e quase sempre, a sua preocupação é criticar a arbitragem à beira do campo. Ele não procura transmitir aos seus comandados a devida orientação para ganhar a partida. O atleta, por sua vez, assistindo a isso também passa a sua intranquilidade para a partida. Alguma vez alguém soube de árbitro frequentar treino de um time, reclamar da tática do técnico, reclamar da escalação, dos gols perdidos? Portanto, o técnico não deveria reclamar da arbitragem, pois no seu contrato não existe essa cláusula. Ele é pago para orientar o seu time. Durante o jogo, a arbitragem pode falhar, assim como o atleta perde um pênalti. A simples reclamação da arbitragem à beira do campo já é uma violência no futebol. Para reprimir a violência no futebol é preciso aplicar com mais intensidade as penalidades aos infratores. Em caso de torcidas organizadas, a proibição de assistir aos jogos do seu clube nos estádios.