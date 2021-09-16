Balanço do 1° turno da Série A evidencia domínio de Atlético-MG e Flamengo

Flamengo perdeu para o Atlético-MG no primeiro turno do Brasileirão Crédito: Alexandre Vidal/CRF

Exatamente os dois times que cometem menos faltas e estão entre os que menos recebem cartões amarelos e vermelhos são os favoritos para ganhar o Brasileirão 2021. O balanço do primeiro turno do Campeonato Brasileiro da Série A aponta que Flamengo e Atlético-MG estão muito parecidos nos itens que realmente fazem a diferença no resultado final e ajudam a definir o campeão da competição.

O balanço apresenta números dos desempenhos técnico e disciplinar dos clubes e mostra que os dois times são similares na disputa e despontam dos demais. Em um campeonato longo, onde as equipes participam de outras competições ao mesmo tempo, a regularidade técnica e as possíveis suspensões de jogadores podem influenciar na reta final.

Nas advertências com cartão amarelo, Flamengo e Atlético-MG estão entre os que menos foram advertidos, sendo o Rubro-Negro 35 e o Galo com 37 punições. Nos cartões vermelhos também há uma certa igualdade. Enquanto o Fla teve somente um jogador expulso, o Atlético teve duas expulsões em todo o primeiro turno.

Essas poucas punições refletem bem o número de faltas cometidas e recebidas, a boa disciplina dos dois times e a boa fase técnica de ambos. Durante todo o primeiro turno, o Flamengo cometeu 261 faltas e recebeu 243, enquanto o Atlético-MG fez 293 faltas e recebeu 262. Na parte técnica, os dois favoritos ao título empatam nas roubadas de bola com 383 desarmes para cada um, mostrando bom desempenho na parte defensiva, apesar de poucos cartões recebidos.

As intervenções do VAR foram 4 contra e uma favorável ao Flamengo. O Atlético-MG não teve intervenção contrária e obteve duas favoráveis. Considerando que são duas equipes que marcam muitos gols, foram poucas vezes em que foi preciso utilizar o VAR em seus jogos. Pelo andar da carruagem, teremos uma boa disputa entre o Rubro-Negro e o Galo até as últimas rodadas da competição. Apesar do Atlético ter mais pontos conquistados, o Flamengo tem dois jogos a menos que o rival. A reta final promete.

PÚBLICO NOS ESTÁDIOS

O imbróglio sobre a presença de público nos jogos do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro continua. Em carta enviada ao departamento de competições da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) - sem a assinatura de Atlético-MG, Cuiabá e Flamengo -, os clubes pediram o adiamento da 21° rodada do Brasileirão por não concordarem que só o Rubro-Negro jogue com público no estádio. Os dirigentes lembram que não se opõem ao retorno de público, desde que seja para todos em simultâneo. Conforme decisão unânime do último Conselho Técnico promovido pela CBF.

Pela Copa do Brasil, que é outra competição e tem regulamento próprio, o jogo de volta do Flamengo contra o Grêmio teve a presença de público, pois a exigência era da concordância dos dois times e o Tricolor Gaúcho, que havia reclamado anteriormente, acabou aceitando jogar com público no Maracanã. A CBF ainda não se manifestou sobre o desejo dos clubes.

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