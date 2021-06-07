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Arbitragem no Campeonato Brasileiro: erros na Série B e acertos na Série A

Botafogo foi beneficiado por dois erros do juiz Dewson Freitas e venceu o Coritiba pela Segundona

Públicado em 

07 jun 2021 às 02:20
Wallace Valente

Colunista

Wallace Valente

Botafogo e Coritiba
Botafogo e Coritiba se enfrentaram na noite de sábado (05) em partida muito disputada Crédito: Vitor Silva/Botafogo
As arbitragens na segunda rodada das séries A e B do Campeonato Brasileiro tiveram como destaque negativo a atuação do paraense Dewson Freitas, que apitou a vitória do Botafogo sobre o Coritiba por 1 a 0, pela Série B. Ele cometeu dois erros graves, sendo um em uma falta a favor do Coxa, em que ele armou a barreira e, logo após, apitou e sinalizou autorizando a cobrança. Ato contínuo foi chamar a atenção dos jogadores da barreira, quando o jogador do Coritiba cobrou e fez o gol, já que tinha autorização. Após muita reclamação dos jogadores do Botafogo, o árbitro acabou anulando o gol erradamente.
Logo depois ele marcou um pênalti, dessa vez a favor do Botafogo, quando a bola bateu na perna do zagueiro do Coritiba dentro da área e foi na mão de um companheiro. Outro erro, pois o jogador não bloqueou a bola, ela rebateu na mão dele vindo de um jogador do mesmo time.
Já o destaque positivo foi a atuação do veterano árbitro carioca Marcelo de Lima Henrique, que apitou América-MG e Corinthians pela Série A, e logo aos cinco minutos aplicou cartão amarelo no indisciplinado treinador do time mineiro, Lisca, que entendeu o recado e trabalhou sem mais reclamações. Marcelo de Lima ainda assinalou um pênalti a favor do Corinthians, sem a ajuda do VAR e muito bem marcado.

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DISCIPLINA E INDISCIPLINA

Nesta segunda rodada da Série A, o time mais indisciplinado foi o Internacional, na derrota por 5 a 1 para o Fortaleza, quando recebeu dois cartões vermelhos. Os mais disciplinados foram Juventude e Chapecoense, que não receberam nenhum cartão.

GOL SEM TOCAR NA BOLA

Uma equipe pode conquistar um gol sem tocar na bola? Sim. Aconteceu no Brasileirão Sub-17, na vitória do Cruzeiro sobre o América-MG. Ao sair a bola, após sofrer um gol, os jogadores do América foram recuando a bola até o zagueiro, que foi pressionado a atrasá-la para o goleiro, que falhou. A bola entrou em seu próprio gol sem nenhum jogador do Cruzeiro tocá-la. Vale registrar que se a bola entrasse no gol diretamente do tiro de saída, não seria válido, mas como passou por outros jogadores, é bola no meio de novo.

INTERCÂMBIO DE ÁRBITROS CONMEBOL E UEFA

Mesmo diante das polêmicas e incertezas causadas pelos jogadores e pela comissão técnica da Seleção Brasileira em relação à participação na Copa América, a Conmebol e a Uefa confirmaram o intercâmbio de árbitros firmado pelas duas entidades para a competição. Pelo acordo, que está valendo, uma equipe de árbitros espanhóis participará da competição sul-americana e desembarca no Brasil nesta semana, enquanto uma equipe de arbitragem da Argentina participará da competição europeia.

CURIOSIDADE DO DIA

  • Rola a bola: o tiro inicial (a saída de bola no meio do campo) é um tiro livre direto, ou seja, vale gol direto sem precisar tocar em outro jogador. O tiro de saída é a forma de iniciar e reiniciar o jogo após um gol, no início do primeiro e do segundo tempo, e quando houver prorrogação. No tiro de saída, a bola deve ser tocada para frente ou para trás para entrar em jogo e todos os jogadores devem estar em seu próprio campo.

Wallace Valente

Arbitro capixaba com maior numero de atuacoes nacionais e internacionais, especializado em gestao esportiva,e que atuou em dez finais do Campeonato Capixaba, alem de partidas das series A, B, C e D do Campeonato Brasileiro.

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