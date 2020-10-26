Propostas "audaciosas" na eleição a prefeito de Vitória

Da esq. para a dir.: Mazinho dos Anjos, Capitão Assumção e Namy Chequer Crédito: Amarildo

A campanha à Prefeitura de Vitória começa a ser salpicada por algumas propostas para lá de "audaciosas", para dizer de um jeito sutil: de teleférico ligando morros da cidade a duplicação do contingente da Guarda e triplicação de recursos para artistas.

No horário eleitoral gratuito da última sexta-feira (23), o deputado Capitão Assumção (Patriota) anunciou que, se eleito, vai abrir concurso para a contratação de 500 agentes para a Guarda Municipal de Vitória. É muito? É pouco? Na verdade, é mais que o dobro do atual contingente. De acordo com a assessoria da Secretaria de Defesa Urbana de Vitória, a Guarda Municipal atualmente possui um total de 465 agentes (contando os de trânsito e os comunitários).

No mesmo dia, o ex-vereador Namy Chequer (PCdoB) prometeu triplicar o orçamento da Lei Rubem Braga, destinada ao financiamento de projetos de artistas residentes na cidade. Segundo a assessoria da Secretaria de Cultura de Vitória, o orçamento da Rubem Braga para 2020 é de R$ 1 milhão para contemplar projetos culturais e mais R$ 50 mil para o pagamento de pareceristas e avaliadores culturais (que compõem as bancas que escolhem os projetos selecionados).

TELEFÉRICO EM VITÓRIA

Em Vila Velha, um clássico que não pode faltar em toda eleição no município é alguém que proponha um teleférico. No pleito municipal passado, em 2016, a ideia saiu da cartola de Neucimar Fraga (PSD). Mas desta vez parece que candidatos a prefeito de Vitória sentiram-se enciumados e vieram com a ideia antes.

Em uma propaganda sobre turismo na Capital, o vereador Mazinho dos Anjos (do PSD de Neucimar) foi o primeiro a propor um teleférico, ligando o Morro da Gamela a São Benedito e “permitindo que moradores e turistas desfrutem da beleza natural de Vitória”, nas palavras do próprio candidato. O lançamento da ideia por Mazinho veio com direito a uma montagem gráfica.

A também vereadora Neuzinha (PSDB) foi quem deu a ideia mais próxima a isso: quer construir o “Plano Inclinado”, também uma espécie de teleférico, para os moradores dos morros da cidade conseguirem subir muito mais facilmente com compras, botijões de gás etc.

NÃO CUSTA LEMBRAR...

O Banco Central projeta, para 2020, uma retração de 5% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro. Quem quer que se eleja prefeito de Vitória em novembro assumirá o cargo em janeiro em meio a um quadro financeiro bastante delicado.

HALPHER: GAROTO-PROPAGANDA

Independentemente de suas chances remotas e de seu pouco tempo de propaganda no rádio e na TV, é preciso reconhecer: em sua primeira experiência como candidato, o engenheiro Halpher Luiggi (PL), concorrente à Prefeitura de Vitória, revelou-se um bom garoto-propaganda. Longe de ser um “robozão”, diz seus textos no vídeo com desenvoltura e muito entusiasmo.

CAIS DAS ARTES

Em um de seus programas mais recentes, Halpher criticou com veemência o atraso monumental nas obras do Cais das Artes. Disse que isso é "uma vergonha". A crítica é muito válida, mas faltou dizer que o Cais das Artes não é um abacaxi criado pela Prefeitura de Vitória, e sim pelo governo do Estado, ainda na segunda administração de Paulo Hartung (2007-2010), e que já está no quarto governo (agora de Casagrande) sem uma resolução.

E ASSIM DEVE CONTINUAR...