Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Eleições 2020

Propostas "audaciosas" na eleição a prefeito de Vitória

Assumção promete contratar o dobro de agentes da Guarda Municipal; Namy diz que vai triplicar recursos da Lei Rubem Braga; Mazinho quer construir teleférico na Capital

Públicado em 

26 out 2020 às 05:00
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas

Da esq. para a dir.: Mazinho dos Anjos, Capitão Assumção e Namy Chequer
Da esq. para a dir.: Mazinho dos Anjos, Capitão Assumção e Namy Chequer Crédito: Amarildo
A campanha à Prefeitura de Vitória começa a ser salpicada por algumas propostas para lá de "audaciosas", para dizer de um jeito sutil: de teleférico ligando morros da cidade a duplicação do contingente da Guarda e triplicação de recursos para artistas. 
No horário eleitoral gratuito da última sexta-feira (23), o deputado Capitão Assumção (Patriota) anunciou que, se eleito, vai abrir concurso para a contratação de 500 agentes para a Guarda Municipal de Vitória. É muito? É pouco? Na verdade, é mais que o dobro do atual contingente. De acordo com a assessoria da Secretaria de Defesa Urbana de Vitória, a Guarda Municipal atualmente possui um total de 465 agentes (contando os de trânsito e os comunitários).
No mesmo dia, o ex-vereador Namy Chequer (PCdoB) prometeu triplicar o orçamento da Lei Rubem Braga, destinada ao financiamento de projetos de artistas residentes na cidade. Segundo a assessoria da Secretaria de Cultura de Vitória, o orçamento da Rubem Braga para 2020 é de R$ 1 milhão para contemplar projetos culturais e mais R$ 50 mil para o pagamento de pareceristas e avaliadores culturais (que compõem as bancas que escolhem os projetos selecionados).

TELEFÉRICO EM VITÓRIA

Em Vila Velha, um clássico que não pode faltar em toda eleição no município é alguém que proponha um teleférico. No pleito municipal passado, em 2016, a ideia saiu da cartola de Neucimar Fraga (PSD). Mas desta vez parece que candidatos a prefeito de Vitória sentiram-se enciumados e vieram com a ideia antes.
Em uma propaganda sobre turismo na Capital, o vereador Mazinho dos Anjos (do PSD de Neucimar) foi o primeiro a propor um teleférico, ligando o Morro da Gamela a São Benedito e “permitindo que moradores e turistas desfrutem da beleza natural de Vitória”, nas palavras do próprio candidato. O lançamento da ideia por Mazinho veio com direito a uma montagem gráfica.
A também vereadora Neuzinha (PSDB) foi quem deu a ideia mais próxima a isso: quer construir o “Plano Inclinado”, também uma espécie de teleférico, para os moradores dos morros da cidade conseguirem subir muito mais facilmente com compras, botijões de gás etc.

Veja Também

Ibope: Guerino Zanon está praticamente reeleito em Linhares

NÃO CUSTA LEMBRAR...

O Banco Central projeta, para 2020, uma retração de 5% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro. Quem quer que se eleja prefeito de Vitória em novembro assumirá o cargo em janeiro em meio a um quadro financeiro bastante delicado. 

HALPHER: GAROTO-PROPAGANDA

Independentemente de suas chances remotas e de seu pouco tempo de propaganda no rádio e na TV, é preciso reconhecer: em sua primeira experiência como candidato, o engenheiro Halpher Luiggi (PL), concorrente à Prefeitura de Vitória, revelou-se um bom garoto-propaganda. Longe de ser um “robozão”, diz seus textos no vídeo com desenvoltura e muito entusiasmo.

Veja Também

O Cordel dos Candidatos a prefeito da Serra

CAIS DAS ARTES

Em um de seus programas mais recentes, Halpher criticou com veemência o atraso monumental nas obras do Cais das Artes. Disse que isso é "uma vergonha". A crítica é muito válida, mas faltou dizer que o Cais das Artes não é um abacaxi criado pela Prefeitura de Vitória, e sim pelo governo do Estado, ainda na segunda administração de Paulo Hartung (2007-2010), e que já está no quarto governo (agora de Casagrande) sem uma resolução. 

E ASSIM DEVE CONTINUAR...

Com a crise econômica já aludida acima, o caixotão deve entrar por um quinto governo estadual...

LEIA MAIS SOBRE AS ELEIÇÕES NO ES

Raposa Política: tem gente e até animal que aparece mais que o candidato na campanha no ES

Consulte as informações de todos os candidatos a prefeito e vereador do ES

Eleições 2020: entenda o que faz um prefeito

Eleições 2020: entenda o que faz um vereador

Eleições 2020: veja oito passos para escolher em quem votar

Vitor Vogas

Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

Tópicos Relacionados

Prefeitura de Vitória Eleições 2020
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto
Imagem de destaque
Doenças cardiovasculares: 3 exames decisivos que podem salvar sua vida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados