O Cordel dos Candidatos a prefeito da Serra

A nave do Planeta Serra

Só comporta dois pilotos

Quando o turno de um se encerra

Senta-se ao leme o outro

Ali, a corrida de bastão

É prova pra apenas dois

Um termina a sua missão

O outro assume depois



Estamos falando, é claro,

De Audifax e Vidigal

Protagonistas de um raro

Revezamento eleitoral

Há mais de vinte anos

Só os dois correm nessa pista

Desta vez, entre os serranos,

Corre só o pedetista



Com seu inimigo fora

(No fim do segundo mandato)

Vidigal já foi embora

Largou muito à frente, de fato,

É o que indica o Ibope:

É favorito no páreo

Mas atrás dele, no trote,

Há muitos adversários



Um deles é Vandinho Leite

Você deve conhecê-lo

Se não, atenção, se endireite,

Pois "direita" é o seu selo

Começou na política novo

Foi vereador, deputado

Hoje segue na "Casa do Povo"

E com Bolsonaro é fechado



Vandinho é adversário

Do governo de Renato

Bruno Lamas, ao contrário,

Foi até seu secretário

Também foi vereador

E exerceu muitos mandatos

Do atual governador

É aliado o deputado



Bruno queria a adesão

Do prefeito neste pleito

Mas Audifax o deixou na mão

Deu-lhe um "não", não teve jeito

"Egoísmo", "ingratidão",

Disse Bruno, contrafeito

Audifax disse: "Irmão...

Sinto muito. Nada feito".



Mas quem vem a ser, então,

O candidato audifista?

Nyltão não quis saber não…

Sandi Mori disse: "Não insista!"

Sobrou para Fábio Duarte

Vereador, ou apenas Fábio

A escolha chegou muito tarde

Pode já não haver tempo hábil



"Tempo pra quê?", você pensa,

Ora! Para apresentá-lo

Quem apresentação dispensa

É o ex-senador Magno

Que, pelo seu partido,

Também lançou candidato

É o deputado Xambinho

Na Assembleia caçula e novato



Mas Xambinho garoteou:

Teve seu registro negado

Pois sua vice não prestou

As contas no pleito passado

Também teve recusado

Seu registro, ele: Márcio

Da Federal, delegado

(Mas essa estava fácil...)



Finalmente as mulheres

Também estão representadas

Uma delas, Gracimeri

Gaviorno, ex-delegada

E, antes que o cordel termine,

Não podemos perder de vista

Ela: Luciana Malini

Que vem pelo Progressistas

