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Eleições 2020

O Cordel dos Candidatos a prefeito da Serra

A nave do Planeta Serra / Só comporta dois pilotos / Quando o turno de um se encerra / Senta-se ao leme o outro / Ali, a corrida de bastão / É prova pra apenas dois / Um termina a sua missão / O outro assume depois

Públicado em 

25 out 2020 às 05:00
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas

O Saloon Eleitoral na Serra
O Saloon Eleitoral na Serra Crédito: Amarildo

A nave do Planeta Serra
Só comporta dois pilotos
Quando o turno de um se encerra
Senta-se ao leme o outro
Ali, a corrida de bastão
É prova pra apenas dois
Um termina a sua missão
O outro assume depois

Estamos falando, é claro,
De Audifax e Vidigal
Protagonistas de um raro
Revezamento eleitoral
Há mais de vinte anos
Só os dois correm nessa pista
Desta vez, entre os serranos,
Corre só o pedetista

Com seu inimigo fora
(No fim do segundo mandato)
Vidigal já foi embora
Largou muito à frente, de fato,
É o que indica o Ibope:
É favorito no páreo
Mas atrás dele, no trote,
Há muitos adversários

Um deles é Vandinho Leite
Você deve conhecê-lo
Se não, atenção, se endireite,
Pois "direita" é o seu selo
Começou na política novo
Foi vereador, deputado
Hoje segue na "Casa do Povo"
E com Bolsonaro é fechado

Vandinho é adversário
Do governo de Renato
Bruno Lamas, ao contrário,
Foi até seu secretário
Também foi vereador
E exerceu muitos mandatos
Do atual governador
É aliado o deputado

Bruno queria a adesão
Do prefeito neste pleito
Mas Audifax o deixou na mão
Deu-lhe um "não", não teve jeito
"Egoísmo", "ingratidão",
Disse Bruno, contrafeito
Audifax disse: "Irmão...
Sinto muito. Nada feito".

Mas quem vem a ser, então,
O candidato audifista?
Nyltão não quis saber não…
Sandi Mori disse: "Não insista!"
Sobrou para Fábio Duarte
Vereador, ou apenas Fábio
A escolha chegou muito tarde
Pode já não haver tempo hábil

"Tempo pra quê?", você pensa,
Ora! Para apresentá-lo
Quem apresentação dispensa
É o ex-senador Magno
Que, pelo seu partido,
Também lançou candidato
É o deputado Xambinho
Na Assembleia caçula e novato

Mas Xambinho garoteou:
Teve seu registro negado
Pois sua vice não prestou
As contas no pleito passado
Também teve recusado
Seu registro, ele: Márcio
Da Federal, delegado
(Mas essa estava fácil...)

Finalmente as mulheres
Também estão representadas
Uma delas, Gracimeri
Gaviorno, ex-delegada
E, antes que o cordel termine,
Não podemos perder de vista
Ela: Luciana Malini
Que vem pelo Progressistas

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Vitor Vogas

Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

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