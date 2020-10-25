O Cordel dos Candidatos a prefeito da Serra

A nave do Planeta Serra / Só comporta dois pilotos / Quando o turno de um se encerra / Senta-se ao leme o outro / Ali, a corrida de bastão / É prova pra apenas dois / Um termina a sua missão / O outro assume depois
A nave do Planeta Serra Só comporta dois pilotos Quando o turno de um se encerra Senta-se ao leme o outro Ali, a corrida de bastão É prova pra apenas dois Um termina a sua missão O outro assume depois
Estamos falando, é claro, De Audifax e Vidigal Protagonistas de um raro Revezamento eleitoral Há mais de vinte anos Só os dois correm nessa pista Desta vez, entre os serranos, Corre só o pedetista
Com seu inimigo fora (No fim do segundo mandato) Vidigal já foi embora Largou muito à frente, de fato, É o que indica o Ibope: É favorito no páreo Mas atrás dele, no trote, Há muitos adversários
Um deles é Vandinho Leite Você deve conhecê-lo Se não, atenção, se endireite, Pois "direita" é o seu selo Começou na política novo Foi vereador, deputado Hoje segue na "Casa do Povo" E com Bolsonaro é fechado
Vandinho é adversário Do governo de Renato Bruno Lamas, ao contrário, Foi até seu secretário Também foi vereador E exerceu muitos mandatos Do atual governador É aliado o deputado
Bruno queria a adesão Do prefeito neste pleito Mas Audifax o deixou na mão Deu-lhe um "não", não teve jeito "Egoísmo", "ingratidão", Disse Bruno, contrafeito Audifax disse: "Irmão... Sinto muito. Nada feito".
Mas quem vem a ser, então, O candidato audifista? Nyltão não quis saber não… Sandi Mori disse: "Não insista!" Sobrou para Fábio Duarte Vereador, ou apenas Fábio A escolha chegou muito tarde Pode já não haver tempo hábil
"Tempo pra quê?", você pensa, Ora! Para apresentá-lo Quem apresentação dispensa É o ex-senador Magno Que, pelo seu partido, Também lançou candidato É o deputado Xambinho Na Assembleia caçula e novato
Mas Xambinho garoteou: Teve seu registro negado Pois sua vice não prestou As contas no pleito passado Também teve recusado Seu registro, ele: Márcio Da Federal, delegado (Mas essa estava fácil...)
Finalmente as mulheres Também estão representadas Uma delas, Gracimeri Gaviorno, ex-delegada E, antes que o cordel termine, Não podemos perder de vista Ela: Luciana Malini Que vem pelo Progressistas