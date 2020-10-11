O Cordel dos Candidatos a Prefeito de Vila Velha

Não é time de várzea

Mas tem onze jogadores

Todos já estão na área

Em busca dos eleitores

Por meio deste cordel

Vos damos a escalação

Quem integra esse plantel

No jogo da eleição?



Defendendo o título

Neste local campeonato

Há um famoso político

De muitos e muitos mandatos

É Maquinho para os íntimos

Max Filho, para o povo,

Que se testará de novo:

Prestígio máximo ou mínimo?



Se a resposta for a primeira

Se estiver alto seu brilho

E ele seguir na cadeira,

Para Max se abre um trilho

Destino: Palácio Anchieta

Já não haverá empecilhos

Pondo na vice Carreta

O prefeito ficou mais tranquilo



O pai e maior torcedor

Pelo Maquinho faz figa

Foi ele governador

E espera que o Filho consiga

Qual é o complicador?

A repetição, a fadiga

Que pode pesar pro eleitor

Deixemos que ele mesmo diga



Na outra ponta outro antigo

Conhecido do povão…

De Max não é muy amigo

Pelo contrário, dirão

Também vem para este pleito

O famoso Neucimar

Quer voltar a ser prefeito

Após derrotas somar



Ex-vendedor ambulante

E ex-líder comunitário

Já fez de um tudo antes

Hoje em dia é empresário

Com Hércules, Favatto

E Chiabai com ele no páreo

Pra sonhar com outro mandato

Tem que entrar nos "nobres bairros"



De olho no mesmo mandato

Está Hudson Leal

Também doutor, não de parto

Mas anestesista geral

Há seis anos, deputado

Na Assembleia estadual

É o terceiro candidato

Nesse time eleitoral

