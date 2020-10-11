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Eleições 2020

O Cordel dos Candidatos a Prefeito de Vila Velha

Não é time de várzea / Mas tem onze jogadores / Todos já estão na área / Em busca dos eleitores / Por meio deste cordel / Vos damos a escalação / Quem integra esse plantel / No jogo da eleição?

Públicado em 

11 out 2020 às 06:00
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas

Candidatos a prefeito de Vila Velha
Candidatos a prefeito de Vila Velha Crédito: Amarildo
O Cordel dos Candidatos a Prefeito de Vila Velha

Não é time de várzea
Mas tem onze jogadores
Todos já estão na área
Em busca dos eleitores
Por meio deste cordel
Vos damos a escalação
Quem integra esse plantel
No jogo da eleição?

Defendendo o título
Neste local campeonato
Há um famoso político
De muitos e muitos mandatos
É Maquinho para os íntimos
Max Filho, para o povo,
Que se testará de novo:
Prestígio máximo ou mínimo?

Se a resposta for a primeira
Se estiver alto seu brilho
E ele seguir na cadeira,
Para Max se abre um trilho
Destino: Palácio Anchieta
Já não haverá empecilhos
Pondo na vice Carreta
O prefeito ficou mais tranquilo

O pai e maior torcedor
Pelo Maquinho faz figa
Foi ele governador
E espera que o Filho consiga
Qual é o complicador?
A repetição, a fadiga
Que pode pesar pro eleitor
Deixemos que ele mesmo diga

Na outra ponta outro antigo
Conhecido do povão…
De Max não é muy amigo
Pelo contrário, dirão
Também vem para este pleito
O famoso Neucimar
Quer voltar a ser prefeito
Após derrotas somar

Ex-vendedor ambulante
E ex-líder comunitário
Já fez de um tudo antes
Hoje em dia é empresário
Com Hércules, Favatto
E Chiabai com ele no páreo
Pra sonhar com outro mandato
Tem que entrar nos "nobres bairros"

De olho no mesmo mandato
Está Hudson Leal
Também doutor, não de parto
Mas anestesista geral
Há seis anos, deputado
Na Assembleia estadual
É o terceiro candidato
Nesse time eleitoral

Cordel dos Candidatos a Prefeito de Vila Velha - Parte 2

Em busca da mesma sorte
Um oficial dos bombeiros
É ele Wagner Borges
Das enchentes de janeiro
Após "escolher esperar"
Entrou na sigla do Malta
Seu apoio ele terá
E o de Do Val não lhe falta

Também está neste páreo
Outro jogador novato
O administrador e empresário
Amarildo Lovato
Vem pelo PSL
"Fechado com Bolsonaro"
Se bem que este hoje repele
A sigla que lhe deu amparo

Também cabe neste jogo
Vestindo a número seis
Ele: Arnaldinho Borgo
Que atua na Casa de Leis
A Max faz oposição
Filiado ao Podemos
Fala em "renovação"
Como os outros dois que temos

Rafael Primo, minha gente,
Vem como meio-campista
Meia esquerda, exatamente,
É a posição do redista
Tirando o número dois
Primo não pode ser par
Mas pode ter par, ora pois,
O seu é o PT (o que achar?)

Jogando na meia direita
Um professor de Direito
Dalton Morais, desta feita,
Também vem para este pleito
Debutante, pelo Novo
Partido cujo "convite"
Precisa chegar ao povo,
Não pode parar na elite

Finalmente, lá na frente
Há um trio de atacantes
Três mulheres concorrentes
Todas elas estreantes:
Cláudia Autista puxa o ataque
No PV, Fernanda Martins
No PSOL, Mônica Alves
E apita o começo o juiz!

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Vitor Vogas

Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

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