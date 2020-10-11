Candidatos a prefeito de Vila VelhaCrédito: Amarildo
O Cordel dos Candidatos a Prefeito de Vila Velha
Não é time de várzea Mas tem onze jogadores Todos já estão na área Em busca dos eleitores Por meio deste cordel Vos damos a escalação Quem integra esse plantel No jogo da eleição?
Defendendo o título Neste local campeonato Há um famoso político De muitos e muitos mandatos É Maquinho para os íntimos Max Filho, para o povo, Que se testará de novo: Prestígio máximo ou mínimo?
Se a resposta for a primeira Se estiver alto seu brilho E ele seguir na cadeira, Para Max se abre um trilho Destino: Palácio Anchieta Já não haverá empecilhos Pondo na vice Carreta O prefeito ficou mais tranquilo
O pai e maior torcedor Pelo Maquinho faz figa Foi ele governador E espera que o Filho consiga Qual é o complicador? A repetição, a fadiga Que pode pesar pro eleitor Deixemos que ele mesmo diga
Na outra ponta outro antigo Conhecido do povão… De Max não é muy amigo Pelo contrário, dirão Também vem para este pleito O famoso Neucimar Quer voltar a ser prefeito Após derrotas somar
Ex-vendedor ambulante E ex-líder comunitário Já fez de um tudo antes Hoje em dia é empresário Com Hércules, Favatto E Chiabai com ele no páreo Pra sonhar com outro mandato Tem que entrar nos "nobres bairros"
De olho no mesmo mandato Está Hudson Leal Também doutor, não de parto Mas anestesista geral Há seis anos, deputado Na Assembleia estadual É o terceiro candidato Nesse time eleitoral
Cordel dos Candidatos a Prefeito de Vila Velha - Parte 2
Em busca da mesma sorte Um oficial dos bombeiros É ele Wagner Borges Das enchentes de janeiro Após "escolher esperar" Entrou na sigla do Malta Seu apoio ele terá E o de Do Val não lhe falta
Também está neste páreo Outro jogador novato O administrador e empresário Amarildo Lovato Vem pelo PSL "Fechado com Bolsonaro" Se bem que este hoje repele A sigla que lhe deu amparo
Também cabe neste jogo Vestindo a número seis Ele: Arnaldinho Borgo Que atua na Casa de Leis A Max faz oposição Filiado ao Podemos Fala em "renovação" Como os outros dois que temos
Rafael Primo, minha gente, Vem como meio-campista Meia esquerda, exatamente, É a posição do redista Tirando o número dois Primo não pode ser par Mas pode ter par, ora pois, O seu é o PT (o que achar?)
Jogando na meia direita Um professor de Direito Dalton Morais, desta feita, Também vem para este pleito Debutante, pelo Novo Partido cujo "convite" Precisa chegar ao povo, Não pode parar na elite
Finalmente, lá na frente Há um trio de atacantes Três mulheres concorrentes Todas elas estreantes: Cláudia Autista puxa o ataque No PV, Fernanda Martins No PSOL, Mônica Alves E apita o começo o juiz!