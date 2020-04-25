O desMOROnamento do governo e da base social de Bolsonaro

BolsoNero Crédito: Amarildo

O presidente Jair Bolsonaro parece ter mesmo compromisso com o erro (ou com a autossabotagem). Com o Brasil e seu próprio governo já em chamas, joga mais gasolina no incêndio. Em plena pandemia do novo coronavírus , num momento em que sua popularidade já está em franca queda nas pesquisas de opinião, o presidente conseguiu criar uma crise com seu ministro mais popular, cujo desfecho, o pedido de demissão de Sergio Moro , tende a corroer ainda mais seu já abalado capital político.

Neste momento que já era crítico para o atual governo, a saída de Moro deve levar Bolsonaro a perder parte considerável da adesão que sempre encontrou em um segmento muito importante da sua heterogênea base de apoio na sociedade brasileira: os “lavajatistas”. Trata-se daqueles eleitores que são, antes de tudo, apoiadores incondicionais da Operação Lava Jato – leia-se de Sergio Moro. Para muitos desses eleitores, “Brasil acima de tudo, Deus acima de todos”, mas o deus na Terra tem nome e atende por Sergio Moro.

Boa parte desse eleitorado votou em Bolsonaro e o apoia (ou, pelo menos, o apoiava até agora) enxergando no ex-deputado a personificação da ideia de combate implacável à corrupção, promessa com a qual o presidente realmente se elegeu. O dia a dia do governo até aqui já vinha revelando a distância entre expectativa e realidade. Mas a saída de Moro agora põe em xeque, em definitivo, a veracidade desse compromisso de Bolsonaro com o combate à corrupção. Afinal, Moro era, justamente, o ministro que simbolizava esse suposto compromisso.

No que então foi considerada uma jogada política de mestre, logo após ter se sagrado vencedor nas urnas em 2018, Bolsonaro convidou o então juiz para sua equipe, prometendo-lhe carta branca, precisamente para transferir para seu embrionário governo não só o carisma de Moro mas, acima de tudo, o simbolismo encarnado por ele, no imaginário social brasileiro, em termos de seriedade e enfrentamento à corrupção.

A partir do momento em que Moro deixa o cargo, não é só a pessoa do ex-juiz que se desvincula do governo Bolsonaro. É, antes de tudo, o selo de “tolerância zero com malfeitos no poder público”.

Até porque, mais que a saída de Moro, é preciso sublinhar a maneira como ele decidiu sair. Em primeiro lugar, deixou claro que Bolsonaro já não o queria no ministério. A decisão final pode ter sido de Moro, mas a verdade é que ele praticamente se viu forçado a tomá-la. Politicamente, já não havia espaço algum para ele no governo.

Desde o início de 2019, Bolsonaro rasgou sem rodeios a promessa feita a Moro quando o convidou, e logo a pretensa “carta branca” veio com “poder de veto”. Há meses, o ex-juiz vinha acumulando derrotas em divergências com Bolsonaro e, falemos francamente, algumas humilhações públicas impostas a ele pelo presidente.

Em segundo lugar, Moro deu a entender que decidiu tomar essa decisão agora para preservar sua história e sua imagem e por não querer compactuar com uma série de determinações de Bolsonaro muito pouco republicanas – para dizer o mínimo. Em seu pronunciamento, Moro repetiu dezenas de vezes as palavras “interferência política”. Apontou contínuas gestões de Bolsonaro para controlar pessoalmente a Policia Federal, pretendendo inclusive receber informações diretas sobre o andamento de inquéritos e nomeando pessoas escolhidas a dedo por ele (à revelia de Moro) para cargos estratégicos.

Foi nesse sentido, segundo Moro, que Bolsonaro derrubou Valeixo, homem de confiança do ex-juiz. Também foi com esse intuito, de acordo com Moro, que o presidente lhe comunicou a decisão de mudar a chefia de várias superintendências da PF, como a do Rio de Janeiro, onde paira um inquérito que sempre o incomodou contra seu filho 01, Flávio Bolsonaro

Como se não bastasse, conforme Moro revelou, Bolsonaro pediu-lhe que interferisse diretamente (para bom entendedor, interrompesse) em inquéritos que tramitam no STF – onde, por exemplo, seu filho 02, Carlos Bolsonaro , é investigado por causa da atuação do chamado “gabinete do ódio”. Nas palavras do próprio Moro, isso preocupa muito.

E preocupa mesmo. O que Moro indicou é que o presidente viria atuando pessoalmente para blindar aliados e familiares, com o objetivo de abafar e obstruir investigações da PF que possam atingi-los – e, por conseguinte, também a ele. Isso é gravíssimo. Representa violação acintosa da autonomia necessária aos trabalhos da Policia Federal (e do MPF, a propósito).

Tudo considerado, já há muitos juristas e analistas que veem, nas declarações de Bolsonaro, indícios para a imputação de crimes de responsabilidade. Em outras palavras, fundamentos para pedido de impeachment. É preciso ter calma nessa hora. Mas a gravidade dos fatos é gritante.