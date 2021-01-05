Max Filho: “Não há ‘3° turno’ nem ‘terra arrasada’ em Vila Velha”

Eu torço pelo sucesso do prefeito recém-empossado. Sou cidadão de Vila Velha e quero o bem da cidade e da administração, diferentemente daqueles que torceram pelo “quanto pior, melhor” ao longo da nossa administração. Agora, eu deixei o município com suas finanças saneadas, com Triplo A obtido junto à Secretaria do Tesouro Nacional. Deixei R$ 291 milhões em caixa. Deixei recursos do Fonplata contratados, um financiamento da ordem de R$ 150 milhões, com R$ 10 milhões já repassados ao caixa da prefeitura (a primeira parcela repassada pelo banco). Deixei no caixa da prefeitura a contrapartida integral do município para esse financiamento: R$ 30 milhões, que dá 20% do valor do financiamento, incluídos nesses R$ 291 milhões. Deixei obras em andamento e serviços funcionando. O tapa-buracos funcionou até a véspera da posse do prefeito eleito. O prefeito eleito, no dia da sua posse, às 5 horas da manhã, foi lá posar numa fotografia e fazer uma filmagem ao lado dos garis, que trabalham por contrato não emergencial, como era o costume da administração anterior à nossa, mas contratados por licitação. Então deixei a cidade com todos os seus serviços funcionando normalmente, com dinheiro em caixa e com a capacidade de investimentos preservada. A cidade está equilibrada e não lembra em nada um cenário de “terra arrasada”. Muito pelo contrário: terra bem cuidada para o meu sucessor.