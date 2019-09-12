Igreja de Assumção: "Pregamos e vivemos uma mensagem de vida"

Dissociando-se da fala do deputado, a Maranata afirma que a mensagem da igreja é de vida e que as declarações de Assumção são de responsabilidade exclusiva do próprio.

Igreja Maranata do Espírito Santo Nosso posicionamento oficial é o de que a Igreja Cristã Maranata prega e vive uma mensagem de vida. O deputado Capitão Assumção, enquanto autoridade política, é o responsável por suas declarações

A Maranata é a igreja frequentada por Capitão Assumção. Com frequência, durante as sessões plenárias, o deputado exibe, no painel eletrônico do plenário, imagens da participação dele em eventos, como no Manaaim de Domingos Martins.

Reservadamente, um pastor em posição elevada na hierarquia da Maranata no Estado afirmou que a declaração do deputado não tem nada a ver com as posições da Igreja Maranata. A ordem é evitar qualquer vinculação. "Não tem nada a ver com a gente", encerrou o pastor.

