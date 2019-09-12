Vitor Vogas
Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

Igreja de Assumção: "Pregamos e vivemos uma mensagem de vida"

Deputado frequenta a Igreja Cristã Maranata, que afirmou que o capitão, enquanto autoridade política, é responsável por suas declarações

Publicado em 12/09/2019 às 16h49
Atualizado em 29/09/2019 às 13h36

A Igreja Cristã Maranata do Espírito Santo posicionou-se a respeito da manifestação do deputado estadual Capitão Assumção, que, nesta quarta-feira (11), da tribuna da Assembleia, ofereceu dinheiro para a prática de um assassinato.

Dissociando-se da fala do deputado, a Maranata afirma que a mensagem da igreja é de vida e que as declarações de Assumção são de responsabilidade exclusiva do próprio.

Igreja Maranata do Espírito Santo

Nosso posicionamento oficial é o de que a Igreja Cristã Maranata prega e vive uma mensagem de vida. O deputado Capitão Assumção, enquanto autoridade política, é o responsável por suas declarações

A Maranata é a igreja frequentada por Capitão Assumção. Com frequência, durante as sessões plenárias, o deputado exibe, no painel eletrônico do plenário, imagens da participação dele em eventos, como no Manaaim de Domingos Martins.

Reservadamente, um pastor em posição elevada na hierarquia da Maranata no Estado afirmou que a declaração do deputado não tem nada a ver com as posições da Igreja Maranata. A ordem é evitar qualquer vinculação. "Não tem nada a ver com a gente", encerrou o pastor.

