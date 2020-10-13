Há várias direitas dentro da "direita policial" nas eleições do ES

Policiais estão competindo pelos votos do eleitorado Crédito: Amarildo

A militarização e a “policialização” da política brasileira nos últimos anos se expressam agora, nas eleições municipais 2020, por meio de um assombroso número de candidaturas de origem militar. O fenômeno é nacional e ecoa no Espírito Santo. O crescimento das candidaturas policiais se manifesta particularmente na eleição majoritária (a prefeito e a vice-prefeito).

Levantamento feito pela repórter Natalia Devens revela que, no Espírito Santo , contando todos os agentes de segurança pública (não só os de origem militar), tivemos somente dois candidatos a prefeito em 2016, contra 14 agora. Em 2016, quatro profissionais de forças de segurança pública se candidataram a vice-prefeito no Estado. Agora, são 17. Considerando os dois cargos majoritários, o número saltou de seis para 31: cinco vezes mais. Entre os dois pleitos municipais, tivemos a vitória de Bolsonaro na eleição para a Presidência em 2018.

Considerando exclusivamente policiais militares, os candidatos a prefeito e a vereador em 2016 foram 97. Neste ano, chegam a 133. Com um detalhe: esses números podem estar subestimados, já que, ao pedirem o registro da candidatura à Justiça Eleitoral, alguns não se declararam especificamente policiais, mas servidores públicos etc.

A primeira explicação para tal contingente de candidatos fardados (ou não) é que os policiais militares no Espírito Santo estão extremamente bem organizados politicamente, de uma maneira que a sociedade civil nem desconfia. Desde a greve da PMES em fevereiro de 2017, na qual essa faceta política da instituição de Estado começou a ser entrevista, esse processo tem se aprofundado. E, desde o imediato pós-greve, a politização da PMES se materializa no chamado PPM: o Projeto Político-Militar.

Trata-se de um movimento para o qual confluem as várias associações de representação de classe dos policiais militares no Estado, de praças a oficiais, e que teve no tenente-coronel Wagner Borges, dos Bombeiros Militares, hoje candidato a prefeito de Vila Velha, um de seus cofundadores e coordenador-geral até o fim de 2019. O grande objetivo do PPM é justamente eleger o maior número de militares nos vários cargos eletivos em disputa para começarem a ocupar mais espaços de poder político, no Congresso, na Assembleia Legislativa e agora também nas prefeituras e câmaras municipais.

Em 2018, toda essa articulação começou a render frutos para as associações de classe organizadas no PPM, que obteve êxito considerável na eleição parlamentar. Além de emplacar dois dos seus candidatos na Assembleia Legislativa (Coronel Quintino e Assumção, os quais depois se mostrariam antagônicos), o movimento ajudou a eleger o cabo da reserva da PMES Josias da Vitória para a Câmara dos Deputados e o instrutor de segurança Marcos do Val para o Senado (ambos pelo Cidadania, mas Do Val migrou para o Podemos em 2019).

O movimento se declara apartidário, mas na prática funciona como um grande partido militar, com candidatos espalhados por várias siglas, com predomínio absoluto de legendas consideradas “conservadoras” e de direita.

Em entrevista concedida à coluna em 2019, ainda na condição de coordenador do PPM, o tenente-coronel Wagner Borges afirmou que, a priori, os representantes do PPM poderiam se candidatar por qualquer partido político, inclusive aqueles de esquerda, e que, da parte da direção do projeto, não havia nenhum impedimento para isso. Pode até não ter havido impedimento, mas, na prática, esquerda ali não se vê.

E então passamos à segunda grande explicação para o fenômeno da militarização político-eleitoral que ganha corpo nessa disputa municipal: a forte identificação da maioria desses candidatos com Bolsonaro e, especialmente, com o bolsonarismo.

É preciso sempre recordar que os brasileiros no momento são governados por um capitão reformado do Exército que tem como vice-presidente um general reformado. A ascensão da chapa Bolsonaro/Mourão ao poder central sem dúvida serve de motivação a esse regimento de militares bolsonaristas para entrarem na disputa.

Não só aqui como em todos os Estados (vide a greve da PM do Ceará em fevereiro deste ano), as polícias militares constituem uma base social importantíssima de Bolsonaro. Assim, esse altíssimo número de policiais militares bolsonaristas concorrendo a prefeituras em grandes cidades aqui e no resto do país está intimamente relacionado ao projeto de permanência do presidente no Palácio do Planalto, com sua reeleição em 2022.

Todo mundo sabe que uma eleição leva à outra. Para o presidente e seus apoiadores, é mais que estratégico ocupar o maior número de prefeituras agora de modo a aumentar as ramificações de poder e influência de Bolsonaro sobre os eleitores nos próximos anos. Basicamente, quanto mais prefeitos aliados eles elegerem agora, melhor para Bolsonaro daqui a dois anos.

Um exemplo de como as duas coisas estão vinculadas é o PTB, que virou quase uma incubadora de candidatos bolsonaristas nestas eleições municipais; uma legenda temporária para abrigar candidatos de origem militar que apoiam Bolsonaro. Exemplos no Espírito Santo são Assis, Assumção e Alemães.

Mas, como mencionamos acima, esse fenômeno tem a ver com Bolsonaro, mas tem a ver, acima de tudo, com o bolsonarismo, que vai além de Bolsonaro. A maioria desses militares que ora disputam prefeituras vêm como representantes do bolsonarismo, como chamamos a ideologia de extrema-direita que encontra hoje na pessoa do presidente a sua principal referência e expressão, mas que está presente na sociedade brasileira independentemente de Jair Bolsonaro.

É uma ideologia baseada na negação de direitos humanos, contrária a minorias, a movimentos sociais, ao ambientalismo e ao chamado “politicamente correto”; uma ideologia que manifesta pouco apreço pela cultura, pelas artes, pela academia, pelo saber científico e pela imprensa profissional. Acima de tudo, uma ideologia baseada em uma pauta conservadora de costumes, que valoriza conceitos como Deus, pátria e família e que prioriza valores como ordem social e disciplina.

Nos últimos anos, desde os grandes protestos de rua de 2013, com o esfacelamento do governo Dilma, o fim da era do PT no governo e os esquemas de corrupção revelados pela Lava Jato, esse discurso de ordem e disciplina recobrou muita força na sociedade brasileira, encontrando personificação na figura de Jair Bolsonaro. E, no inconsciente coletivo das pessoas, esses valores estão muito associados exatamente às Forças Armadas e às polícias militares.

Diga-se de passagem, a associação de tais valores a militares e a instituições militares é extremamente relativa, como nos ensina, por exemplo, a greve da PMES em fevereiro de 2017, um movimento baseado em quebra de hierarquia, insubordinação e indisciplina, cujo resultado foi desordem e caos social. O próprio Bolsonaro, como militar, teve uma carreira curta e conturbada, marcada por atos de insubordinação que abreviaram os seus dias na ativa e o levaram para a reserva com menos de 40 anos.

Em todo caso, a grande maioria desse pelotão militar de que falamos é formada por candidatos filiados a partidos de direita; muito identificados com o presidente Bolsonaro e com o discurso dele, dizendo-se admiradores e apoiadores dele. Mas há exceções.

Em Cachoeiro, por exemplo, o Capitão Sousa (Rede), vice na chapa de Joana D’Arck (PT), integra um movimento denominado “Policiais Antifascismo”, em oposição ao governo Bolsonaro. É um candidato de esquerda, que chama a atenção nesta análise exatamente por fugir inteiramente à regra.

Mas, mesmo entre os candidatos autodeclarados de direita, percebem-se algumas diferenças, que não são pequenas, de perfil, postura, discurso, ideias e até de concepção sobre o que significa ser “conservador” e “de direita”. Ou seja, alguns desses candidatos militares de direita manifestam compreensões muito distintas sobre o que é ser um candidato de direita.

Para citar exemplos gritantes, os coronéis Daltro Ferrari (Guarapari) e Nylton Rodrigues (Vitória) não são politicamente ligados a Bolsonaro, e sim ao ex-governador Paulo Hartung, por sua vez crítico e opositor do atual presidente da República.

Nylton tem Hartung como conselheiro político. Chegou ao comando-geral da PMES no 4º dia da greve da tropa (apoiada à distância por Bolsonaro) e liderada, entre outros agentes, de dentro de batalhões, por Capitão Assumção, por sua vez amigo de Bolsonaro. Enquanto Assumção ajudou a sustentar o motim por mais de 20 dias (após o qual ficou preso por meses), Nylton atuou para debelar o movimento.

Ou seja, esta eleição a prefeito de Vitória coloca frente a frente Nylton e Assumção, adversários na greve, na tropa e donos de visões muito diversas sobre o governo Paulo Hartung, sobre Jair Bolsonaro e sobre os conceitos de “ordem e disciplina”. Mas ambos se declaram candidatos de direita. E vêm para essa disputa com o mesmíssimo slogan: “Vitória Merece Mais”.

Isso só prova o quanto a discussão maniqueísta entre “direita” e “‘esquerda” revela uma compreensão muito superficial acerca da política, como se a luta política não passasse de uma relação binária (A ou B, preto ou branco, direita ou esquerda) e como se “direita” e “esquerda” fossem categorias estanques e homogêneas.

Em um país democrático como o Brasil, não existe uma só “esquerda”, unificada. O que existem historicamente são várias esquerdas, isto é, várias forças de esquerda, as quais vivem brigando entre si. A história da esquerda é a história da luta dentro da própria esquerda, entre os partidos de esquerda e às vezes dentro do mesmo partido (por exemplo, as correntes internas do PT).