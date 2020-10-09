Gandini promete reduzir pela metade todos os crimes em Vitória

É porque houve um avanço muito grande de tecnologia. Quando estive na Secretaria de Gestão, Planejamento e Comunicação, estive à frente de um movimento que culminou com a instalação do Cerco Inteligente em Vitória. As pessoas acham que o Cerco Inteligente é um mecanismo para recuperar carro. E não é. É um mecanismo para evitar o crime, tanto que a gente começa a ter uma diminuição muito grande do roubo de veículos na cidade, mas isso também ajuda a impedir diversos outros crimes que são motorizados. Nós temos agora, numa segunda onda de tecnologia que queremos implantar na cidade, a possibilidade de avançar para outras ações super importantes. A principal ação de prevenção é a criação de um sistema de informações para entender as vulnerabilidade das pessoas. Em médio prazo, vamos começar a colher efeitos disso. Temos informações da rede de saúde, da rede de educação, da rede de assistência social, temos diversos dados públicos disponibilizados pela Secretaria de Estado de Justiça. Nós temos inúmeras informações. Quando começamos a cruzar isso tudo e a criar um mecanismo de inteligência artificial, conseguimos descobrir onde está a maior vulnerabilidade, onde há uma criança ou uma mulher, por exemplo, que está sofrendo algum tipo de violência. E, com inteligência, acredito que vamos conseguir reduzir muito esses crimes. Me arrisco a dizer que vamos conseguir até mais. Nos quatro anos, a gente consegue. Outra ação muito forte que faremos são as câmeras que vamos utilizar para reconhecimento facial, para identificação de armas, e também integrar as câmeras particulares à rede pública. Então isso tudo vai criar uma grande rede de informações que vai nos ajudar muito a reduzir todos esses tipos de crimes na cidade. Estou propondo uma rede de proteção fantástica com informação.