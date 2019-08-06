Conciliador, Audifax puxa aplausos para Sérgio Vidigal

Um Audifax altamente conciliador foi o prefeito que subiu ao palanque na solenidade de assinatura de convênios do governo Casagrande com a Prefeitura da Serra, na última segunda-feira, para compra de equipamentos para o Hospital Materno Infantil e urbanização da Avenida Talma Rodrigues.

Desarmado, Audifax agradeceu ao deputado e ex-prefeito Sérgio Vidigal (PDT), sentado na primeira fila, e chegou a puxar palmas para o seu maior adversário político nos últimos 12 anos. “Alguns podem até me criticar pelo que vou falar agora. Eu fiz isso, Vidigal, em uma reunião do Orçamento Participativo, onde eu falei, e é importante a gente enxergar isso: nestes 20 anos, esta cidade, o que era e o que ela é hoje, deve-se muito ao senhor também. Uma salva de palmas.”

Após os aplausos do público para Vidigal, Audifax arrematou: “Nós temos que reconhecer as coisas. Temos que reconhecer as coisas...”

Audifax também fez uma menção honrosa à mulher de Vidigal, a ex-deputada federal Sueli Vidigal. Lembrou que, em 2011, quando ele mesmo e Sueli eram deputados federais em Brasília, ambos assinaram a emenda da bancada do Espírito Santo que permitiu o início da realização das obras do hospital. E chamou Sueli de “guerreira”.

“A deputada federal Sueli Vidigal foi uma guerreira para isso. Tem que reconhecer. Não tem nenhum demérito nisso, gente.”

DEPOIS DE DEUS, CASAGRANDE

O discurso de Audifax na cerimônia também pode ser compreendido como o gesto definitivo do prefeito buscando a reaproximação política com Renato Casagrande (PSB).

Sentado na primeira fila e mantendo o semblante sério, o governador ouviu o prefeito agradecer a ele várias vezes pela ajuda ao município – o governo anunciou quase R$ 19 milhões em investimentos na Serra nas áreas de saúde, educação, infraestrutura e segurança, sendo R$ 8,3 milhões em equipamentos para o hospital.

“Conte com o prefeito Audifax. Você está contando com o nosso deputado da Rede (Xambinho). Conte com o nosso partido. Em vários momentos, tenho colocado isso para o senhor e pro governo, porque sei da importância daquilo que o senhor está fazendo”, disse o prefeito para Casagrande, no início da fala, logo após agradecer muito a Deus.

Ao destacar a evolução da Serra na cobertura de saneamento básico, Audifax fez novo agradecimento a Casagrande. “Isso em parceria com a Cesan. Quero agradecer ao governador. Foi o senhor, lá atrás, que iniciou tudo isso.”

Além da reiterada gratidão, Audifax aproveitou para pedir publicamente ainda mais apoio do Estado para o município. “Governador, estou muito feliz, repito, com esta parceria. Conto com o senhor, porque esta cidade precisa muito do senhor, por ser a maior cidade do Espírito Santo, onde a população pobre está aqui.”

CONTEXTO

Ao longo do primeiro semestre, a relação política de Audifax com o governo Casagrande não foi das melhores. Após a eleição de outubro do ano passado, o prefeito fez movimento aberto de aproximação com o então governador Paulo Hartung (sem partido).

Depois, chegou a aproximar-se do grupo encabeçado pelo deputado federal Amaro Neto (PRB) e pelo presidente da Assembleia Legislativa, Erick Musso (PRB), mas a movimentação não foi à frente.

No início do ano, Audifax resistiu à decisão de Casagrande de suspender os convênios firmados por Hartung com os municípios, inclusive a Serra, no último trimestre de 2018. O governo de Casagrande chegou a anunciar o cancelamento do convênio com a Serra para aquisição de equipamentos para o Hospital Materno Infantil, mas posteriormente as partes se entenderam.

TRÉGUA COM A CÂMARA

No pronunciamento, Audifax também emitiu novo sinal da trégua política com a Câmara da Serra. Um por um, ele fez questão de saudar todos os vereadores presentes, nominalmente, começando pelo presidente do Legislativo municipal, Rodrigo Caldeira (Rede).

DEPUTADOS

Na solenidade, Audifax ainda puxou aplausos para o deputado estadual Xambinho (Rede) e Bruno Lamas (PSB), a quem também agradeceu. Desde fevereiro, Lamas está licenciado do mandato para dirigir a Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social.

“Esses dois deputados estaduais são duas bênçãos na minha vida. Futucaram muito para esses convênios saírem. Tenho que reconhecer.”

