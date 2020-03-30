Câmara de Vila Velha faz sessão presencial em plena pandemia

Ivan Carlini, presidente da Câmara de Vila Velha Crédito: Amarildo

Câmara de Vila Velha realizou nesta segunda-feira (30) sessão presencial, iniciada às 17 horas e convocada pelo presidente da Casa, Ivan Carlini (DEM). A sessão durou até às 18h40, totalizando 100 minutos. Somando os dois tempos e o intervalo, é quase o tempo total de transmissão de uma partida de futebol. Em plena pandemia do novo coronavírus , arealizou nesta segunda-feira (30) sessão presencial, iniciada às 17 horas e convocada pelo presidente da Casa,(DEM). A sessão durou até às 18h40, totalizando 100 minutos. Somando os dois tempos e o intervalo, é quase o tempo total de transmissão de uma partida de futebol.

Ivan não usa Whatsapp. Por isso pediu ao vereador Arnaldinho Borgo (Podemos) para espalhar a convocação para os demais, no grupo dos vereadores de Vila Velha no aplicativo de troca de mensagens, o que realmente foi feito no domingo (29).

A coluna teve acesso a prints com trechos do diálogo dos edis no grupo em face da informação de que teriam que comparecer pessoalmente à Câmara nesta segunda-feira (30). Houve quem ficasse meio incrédulo e perguntasse a Arnaldinho, o emissário de Ivan nesse caso, se a sessão seria mesmo presencial, o que foi confirmado (veja prints no pé desta coluna).

Conversando sob anonimato com a coluna, alguns vereadores expressaram preocupação pelo fato de terem que comparecer ao plenário da Câmara de Vila Velha, local fechado e não muito espaçoso, num momento em que a orientação do governo do Estado, do Ministério da Saúde, da OMS e de autoridades sanitárias do mundo inteiro é que se evitem aglomerações de pessoas e que se mantenha distância de pelo menos um metro de uma pessoa para a outra.

A Câmara de Vila Velha tem 17 vereadores. Todos compareceram.

Vale salientar que o próprio Ivan, autor da convocação, tem 59 anos. Em 14 de maio, daqui a 45 dias, ele completa 60 redondos. Tecnicamente, portanto, está à beira de se tornar um cidadão idoso e de ingressar em um dos grupos de risco em se tratando de infecção pelo novo coronavírus. Além dele, o vereador PM Chico Siqueira (PSC) também é quase um idoso, do alto dos seus 59 anos de vida.

Oficialmente mesmo, quatro dos parlamentares que se encontraram no plenário nesta segunda-feira são representantes da terceira idade: Valdir do Restaurante (Avante), 62 anos; João Artem (PSB), 65; Zé do Renascer (PTC), 68; e a vovó da Casa, Dona Arlete (PSL), 72 – a outra vereadora de Vila Velha, além de Ivan Carlini, que não está no grupo dos vereadores no WhatsApp porque não usa o aplicativo de troca de mensagens (sorte dela: não briga com ninguém!).

Sessão ordinária da Câmara Municipal de Vila Velha na tarde do dia 30/03/2020 Crédito: Fonte da coluna

IVAN MENTE A IDADE?!?

Um registro curioso: a biografia de Ivan Carlini na página oficial da Câmara de Vila Velha apresenta uma data de nascimento diferente daquela que ele declarou ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) na última eleição municipal, em 2016. No site da Câmara, consta que ele veio ao mundo em 14/05/1962 (caso esse em que teria 57 anos); no do TSE, verifica-se que ele nasceu em 14/05/1960.

Com base nestes registros, o site da Câmara de Vila Velha, sobre o qual o presidente pode influir, apresenta um Ivan Carlini dois anos mais jovem do que realmente é, de acordo com o cadastro oficial do TSE.

O QUE FOI VOTADO

A pauta da sessão tinha dois projetos para serem votados (ambos aprovados). Um deles, de autoria do vereador João Artem, dispõe sobre o exercício da atividade do monitor de trânsito voluntário em Vila Vela. O outro, apresentado por Tia Nilma (Republicanos), alterou a redação de um artigo do Regimento Interno da Câmara.

Mais importante, porém: o prefeito Max Filho (PSDB) enviou quatro projetos para serem votados em regime de urgência pelos vereadores. Um deles mexe com regras de aposentadoria dos servidores municipais de Vila Velha. O projeto, segundo a ementa, "dispõe sobre a adequação das alíquotas de contribuições previdenciárias ao RPPS de Vila Velha-ES à Emenda Constitucional nº 103/2019".

O segundo institui gratificação especial ao profissional efetivo do magistério municipal da educação escolar básica como forma de incentivo à dedicação exclusiva. O terceiro e o quarto projetos de Max abrem crédito adicional especial para a administração municipal. Um deles, no valor de R$ 9,5 milhões; o outro, no valor de R$ 1,630 milhão.

No entanto, na sessão presencial desta segunda-feira, os vereadores só deliberaram sobre os dois últimos. O que abre crédito adicional de R$ 1,6 milhão foi votado e aprovado em regime de urgência. Já no caso do que abre crédito de R$ 9,5 milhões, só o regime de urgência foi aprovado, mas o projeto ainda será apreciado em uma próxima sessão.

PRÓXIMA SESSÃO: VIRTUAL (ALELUIA!)

Pelo menos, os vereadores decidiram que a próxima sessão da Câmara Municipal de Vila Velha será realizada no formato online, pela primeira vez na história – diga-se de passagem, como a grande maioria das casas parlamentares país afora, incluindo o Senado Federal e a Assembleia Legislativa do Espírito Santo, já estão fazendo . A próxima sessão já tem data e horário definidos: será nesta quarta-feira, dia 1º de abril, a partir das 16 horas.

Veja, abaixo, prints de parte da conversa entre os vereadores de Vila Velha pelo WhatsApp no domingo:

Conversa no grupo dos vereadores de Vila Velha no WhatsApp neste domingo (29/03/2020) - Parte 1 Crédito: Fonte da coluna