Assumção aposta em polarização com a esquerda na disputa em Vitória

O motivo da minha escolha: se você acompanhar a trajetória dele nas redes sociais, verá que tenho quase o mesmo perfil que o dele. Primeiro que ele é um bolsonarista. Segundo que ele é um perfil técnico. A nossa formação na Academia Militar é essencialmente para administrar a coisa pública. O oficial é preparado para isso. E ele também tem uma formação na área jurídica. É bacharel em Direito. O Capitão Tristão é um amigo pessoal meu, de muitos anos, na Polícia Militar. Durante toda a sua vida, ele jamais saiu do bairro dele, que é São Cristóvão. Tem um bom convívio com todo mundo da região da Grande Maruípe. Além disso, vamos supor que eu ganhei a prefeitura e assumi em 1º de janeiro. Vou entrar para administrar Vitória por quatro anos. Se acontecer alguma fatalidade comigo, tenho certeza que ele vai levar adiante tudo o que a gente planejou e que todas as nossas metas serão executadas. É uma pessoa que respeito muito.