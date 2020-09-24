Assumção quer fazer mudanças na Guarda Municipal de Vitória

Eu vejo há muito tempo esse discurso de que Vitória vai ter problema porque perdeu o Fundap. Na nossa Academia da Polícia Militar, nós somos formados para sermos administradores e para administrar na crise. Eu não gosto desse discurso de que, porque foi perdendo recursos, a gente vai deixar de investir nas coisas. Antes de ver como a gente vai trabalhar com os recursos que tem, a gente vai começar a ver como os contratos estão sendo feitos e como as compras estão sendo feitas. Isso é o mais importante. Eu tenho certeza absoluta que grande parte desses contratos e dessas compras estão sendo majorados. A gente vai ter que fazer um levantamento para corrigir isso. Há quanto tempo estamos vendo, nos finais de semana, as vias sendo reservadas para os ciclistas, e uma parte da faixa sendo balizada por cones? Eu estou indo do mínimo para chegar no grande. Esses cones são alugados. Isso, na administração pública, ou o cara faz porque é inepto, ou está fazendo alguma coisa errada. Então a gente vai ter que mexer nisso para depois pensar nessa forma de investimento. Se você quer entrar na vida pública, você não pode dizer bem assim: “Ah, eu assumi agora no dia 1º de janeiro, mas nós perdemos lá atrás o Fundap, então nossa capacidade de investimento está comprometida”. A gente não pode fazer isso. Vamos ter que trabalhar sério. Quem quiser prestar serviço para a prefeitura, pode ter certeza que ele vai ter o ganho real dele. Não vai ter, desculpe o termo, sacanagem no contrato não.