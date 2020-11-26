O que esperar da Black Friday em tempos de pandemia?

Assim, em tempos de pandemia, o comportamento do consumidor também foi modificado e poderemos ver uma acentuação nas compras de produtos muito diferentes dos outros anos. A Folha de São Paulo destacou em reportagem publicada ontem realçando que “o consumidor deve manter na Black Friday desse ano hábitos adquiridos na pandemia”. A matéria realça que itens para casa, home office e bem-estar estão entre as preferências dos consumidores.

Segundo realça o Meio Mensagem, site onde a pesquisa foi publicada, o levantamento ainda mostrou que, além de descobrirem novas lojas on-line favoritas durante a pandemia, os consumidores brasileiros aumentaram a diversidade de produtos que compram on-line, comportamento que deve permanecer em alta durante a Black Friday.

Se por um lado temos um grande desafio na produção e na escala de produtos, por outro temos os brasileiros com expectativa e dispostos a gastarem suas granas nessa Black Friday. O que esse paradoxo pode render? Ainda não sabemos! A razão é que parece termos uma adesão significativa por compra e um risco do produto logo se esgotar, ou então não ter produto para entrega e muitos não terem produtos para serem colocados na vitrine da Black Friday. Precisamos trabalhar nossa expectativa para não haver nenhum tipo de frustração, pois a pandemia mudou muita coisa e a Black Friday não escapou das mutações desse vírus.