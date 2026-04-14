Morte de empresário na Praia da Costa: cinco vão a júri pelo crime

Por nota, o assistente de acusação, Rodrigo Horta, que representa a família da vítima, apontou que a sentença traz a descrição da atuação de cada um dos acusados, como mandante, intermediários e executor.

“Com isso os acusados foram encaminhados a julgamento perante o Tribunal do Júri de Vila Velha. A decisão, acertadamente, usou moderadamente os termos e limitou-se a indicar as razões sobre a existência da materialidade e indícios de autoria, sem emitir juízo de certeza sobre o mérito, como determina a legislação”.

Finaliza destacando que compete ao Tribunal do Júri a avaliação dos casos de homicídio. “Uma linguagem mais moderada, nesta fase, é adequada, apesar da barbaridade do crime cometido, conforme apurado pela Polícia Civil e confirmado nos depoimentos em Juízo, por tratar-se de homicídio triplamente qualificado”.





A defesa dos acusados não foi localizada, mas o espaço segue aberto a manifestações.