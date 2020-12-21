Uma mulher perigosa é aquela que luta por direitos

Ethel é inspiração, é exemplo, é fortaleza, é coragem. Por isso, perigosa. Por isso, premiada. Mulheres perigosas são a ignição para as mudanças no tempo. Em seu discurso ao receber o prêmio, reafirmou, destemidamente, o seu compromisso, me fazendo lembrar da música de "Sá & Guarabira", quando verseja que “não há pedra em seu caminho, não há onda no seu mar, não há vento ou tempestade que te impeçam de voar”.