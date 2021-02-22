Lula Rocha: os bons morrem jovens

Homenagem à Lula Rocha Crédito: Fernando Madeira

Era 10 de fevereiro quando um jovem de 36 anos e com uma história robusta de luta pelos d ireitos humanos fez sua Páscoa. Após enfrentar uma batalha cardíaca e renal, nos deixou, causando uma tristeza enorme e trazendo a certeza que ele era maior do que imaginávamos.

Quando um militante de direitos humanos tomba, o vazio que deixa na luta é de uma dor imensurável. Ainda com o impacto da notícia e a dormência dos movimentos corporais, as estratégias para continuar o caminho sem a pessoa passam a povoar os pensamentos, abrindo espaço para descobertas de que a presença não deixa acontecer. Eterniza-se nas suas ações que era a concretização de seus ideais.

Lula Rocha pensava no coletivo e somente conjugava verbos no plural. Como bem asseverou Padre Kelder, era o melhor militante de direitos humanos na contemporaneidade, com abrangência de capilaridade nacional de suas atividades incalculável, e ainda, possuidor de uma ternura e contundência absurdas. Atuava nos mais diversos segmentos e de forma horizontalizada, acolhia a todos sem vaidade ou arrogância. Nunca flertou com o poder, e tinha a capacidade de sentar em uma mesa de decisão ou estar na rua em sede de reivindicação com a mesma veemência e intransigente frente a uma violação de direitos humanos.

Oriundo da periferia de Cariacica , com uma formação cristã-popular sólida, foi forjado na luta acompanhando seus pais, Isaías e Penha, que nas dobras da aspereza da lida não deixaram de ensinar a seu filho o valor de celebrar cotidianamente a vida, à beira de uma boa cadência de samba e com uma gargalhada larga que amenizava qualquer tensão.

Não se queixava de nada, nem mesmo da enfermidade que o levou. Para tudo tinha uma palavra de coragem equilibrada que nos exortava a seguir na travessia. A sua frugalidade nos reposicionava perante às urgências da vida.

Lula Rocha, 36 anos, morreu em 10 de fevereiro Crédito: Arquivo pessoal/Facebook

Lula Rocha, ao nos deixar tão precocemente, além de nos ensinar que precisamos estar permanentemente atentos aos sinais da vida quanto ao autocuidado, ainda nos revela que o tamanho de uma pessoa mantém um vínculo intrínseco com a história que ela escreve, dos atravessamentos que realiza e das transformações que possibilita acontecer. No caso de Lula Rocha, as suas características humanísticas e seu compromisso com o outro foram responsáveis por determinar que ele era uma pessoa necessária para que o mundo fosse um lugar melhor de se viver e a certeza de que, como bem versou Renato Russo, “os bons morrem jovens”.