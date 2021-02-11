Amigos e familiares prestam homenagem a Lula Rocha em Vitória

Homenagem a Lula Rocha Crédito: Fernando Madeira

O pai Isaías Santana, a mãe Maria da Penha e os irmãos foram acolhidos e abraçados durante a homenagem.

Amigos estiveram presente, muitos deles discursaram e se emocionaram ao dividir com o grupo palavras e lembranças de Lula Rocha. Também estiveram presente a vice-governadora Jacqueline Moraes e o petista Perly Cipriano.

"Lula era minha referência política. Aprendi muito com ele, pois ele sabia dialogar com todas as vertentes. ensina como a gente deve se manifestar, falar sobre a comunidade, se organizar e propor mudanças. Até me candidatar a um cargo político eu fiz por iniciativa dele. Ele lutava por direitos que foram renegados às pessoas, por acesso à políticas públicas, por direitos sociais. Desejava o bem sem olhar a quem", contou o amigo Jocelino Júnior.

Jocelino Júnior não conteve as lágrimas ao falar de Lula, de quem era amigo desde a adolescência Crédito: Fernando Madeira

Representantes da escola de samba Piedade, do Círculo Palmarino de vários movimentos sociais acompanharam a homangem.

Na praça Costa Pereira, o grupo formou uma roda, muitos fizeram declarações e o ato de encerrou, depois mais de uma hora, com canções de artistas que conheciam Lula Rocha.