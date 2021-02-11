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Amigos e familiares prestam homenagem a Lula Rocha em Vitória

Representante do Movimento Negro e ativista dos Direitos Humanos no Espírito Santo, Lula Rocha morreu na manhã desta quinta-feira (11)
Glacieri Carraretto

Glacieri Carraretto

Publicado em 

11 fev 2021 às 20:55

Publicado em 11 de Fevereiro de 2021 às 20:55

Na Praça Costa Pereira, homenagem a Luiz Inácio Silva Rocha, ou Lula Rocha, militante aguerrido dos direitos humanos que morreu hoje após duas paradas cardíacas e complicações renais
Homenagem a Lula Rocha Crédito: Fernando Madeira
"Combinamos de não morrer". Era o que  estava escrito no estandarte do Bloco Afro Kizomba. A frase faz parte da letra de uma das músicas preferidas de um dos fundadores do bloco, Luiz Inácio Silva da Rocha, o Lula Rocha, que morreu nesta quinta-feira (11) após dias de internação hospitalar por problemas renais. Durante a tarde, parentes e amigos fizeram uma homenagem para Lula no Centro de Vitória.  
O pai  Isaías Santana, a mãe Maria da Penha  e os irmãos foram acolhidos e abraçados durante a homenagem. 
Amigos estiveram presente, muitos deles discursaram e se emocionaram ao dividir com o grupo palavras e lembranças de Lula Rocha. Também estiveram presente a vice-governadora Jacqueline Moraes e o petista Perly Cipriano.
"Lula era minha referência política. Aprendi muito com ele, pois ele sabia dialogar com todas as vertentes. ensina como a gente deve se manifestar, falar sobre a comunidade,  se organizar e propor mudanças.  Até me candidatar a um cargo político eu fiz por iniciativa dele. Ele lutava por direitos que foram renegados às pessoas, por acesso à políticas públicas, por direitos sociais. Desejava o bem sem olhar a quem", contou o amigo Jocelino Júnior. 
Na Praça Costa Pereira, homenagem a Luiz Inácio Silva Rocha, ou Lula Rocha, militante aguerrido dos direitos humanos que morreu hoje
Jocelino Júnior não conteve as lágrimas ao falar de Lula, de quem era amigo desde a adolescência   Crédito: Fernando Madeira
Representantes da escola de samba Piedade,  do Círculo Palmarino de vários movimentos sociais  acompanharam a homangem. 
Na praça Costa Pereira, o grupo formou uma roda, muitos fizeram declarações e o ato de encerrou, depois mais de uma hora, com canções de artistas que conheciam Lula Rocha. 

Homenagem de "adeus" a Lula Rocha, Centro de Vitória

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O legado de Lula Rocha na luta pelas vidas negras do ES

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Centro de Vitória espírito santo Vitória (ES) Direitos humanos mulher
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