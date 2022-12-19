Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Governo federal

Entre o "não mais" e o "ainda não", vivemos uma transição de sobressaltos

Esses dois meses entre o resultado das eleições e a posse, ocasião esta em que um novo governo se inicia com desafios imensos, têm sido marcados por momentos densos e tensos

Publicado em 19 de Dezembro de 2022 às 00:05

Públicado em 

19 dez 2022 às 00:05
Verônica Bezerra

Colunista

Verônica Bezerra

O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, durante entrevista coletiva após reunião com o relator-geral do Orçamento 2023, senador Marcelo Castro, e equipe de transição
O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, durante entrevista coletiva após reunião com o relator-geral do Orçamento 2023, senador Marcelo Castro, e equipe de transição Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Desde a noite do dia 30 de outubro vive-se no Brasil um período de transição de sobressaltos, em que todos os dias acontecimentos diversos mantêm o clima de tensão permanente. A democracia brasileira e a pressão arterial do povo são colocadas à prova a cada amanhecer. Cada anúncio é prenúncio de frisson no “mercado”, no “centrão”, na “oposição” ou na “situação”.
A Equipe de Transição, que não conta com muita boa vontade dos que deixam o governo federal, a cada informação a que tem acesso, na maioria dos casos pelo esforço de instituições, solidifica a compreensão das dificuldades que o novo governo terá para, de prima facie, promover uma política de restauro das políticas públicas basais, para somente depois tentar avançar.
Lado outro, uma diminuta parcela do povo, alimentado por um fenômeno que ainda deveremos compreender com profundidade, insiste no descompasso democrático, ao não aceitar o resultado legítimo das urnas e questionar o estado de direito.

Veja Também

Transição pede ao governo liberação imediata de residência oficial para Lula

'Transição foi participativa e plural', diz Alckmin durante anúncio de ministério

Senado aprova da PEC da Transição com impacto de R$ 168 bilhões

Esses dois meses entre o resultado das eleições e a posse, ocasião esta em que um novo governo se inicia com desafios imensos, têm sido marcados por momentos densos e tensos. Desde a redemocratização, em que os períodos de transição ocorrem sem muito holofote, não víamos tanto frisson. Tudo é motivo para um debate, tendo alguns alcançado patamares inimagináveis.
Importante destacar a atuação proativa e incisiva do STF e do TSE, em tentar fazer barrar o festival antidemocrático que se espraiou pelo país de forma irresponsável e deletéria para atacar um sistema sociopolítico que tem lutado para sobreviver.
Viver em um país entre o “não mais” e o “ainda não” após a eleição determinante para o futuro é viver em permanente alerta, e com possibilidade de aprendizados inimagináveis, considerando que o fenômeno que tem levado pessoas ao delírio psicodélico, produzido em bolhas e agudizado o que podemos chamar de fundamentalismo pseudopolítico irracional, está longe de ser arrefecido, diante de posturas irresponsáveis de alguns de seus “líderes”.

Veja Também

Dois alvos de operação da PF lideram atos antidemocráticos na Prainha, diz MPES

Atos antidemocráticos: não se pode confundir falta de responsabilidade com liberdade

Pacificar o país depende da resposta aos atos antidemocráticos

Para além das responsabilizações daqueles atos ou omissões que configuram crimes, deverá a sociedade entabular um debate profícuo e profundo sobre as raízes desse fenômeno que é produtor de morte e violações de direitos da grande maioria, em detrimento da manutenção de privilégios de uma minoria.
Esse tempo de sobressaltos está longe de acabar. Resta-nos procurar novas formas de resistir e novas estratégias de sobrevivência, mesmo em um governo que se propõe a fazer o básico para garantir o alcance de uma vida digna para todas a pessoas.

Verônica Bezerra

Advogada, coordenadora de Projetos CADH, mestre em Direitos e Garantias Fundamentais (FDV) e especialista em Direitos Humanos e Seguranca Publica

Tópicos Relacionados

Jair Bolsonaro Lula STF TSE Atos Antidemocráticos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'A Riqueza das Nações': como livro escrito há 250 anos ainda influencia nossas vidas
Imagem de destaque
Mulher é detida após esfaquear o ex-companheiro em Vitória
Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados