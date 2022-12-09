'Transição foi participativa e plural', diz Alckmin durante anúncio de ministério

Geraldo Alckmin, vice presidente eleito Crédito: MATEUS BONOMI/AGIF

O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, salientou no final da manhã desta sexta-feira, 9 que a transição, formada por 31 grupos técnicos, foi bastante diversificada. "Foi a transição mais participativa e plural", disse o ex-governador de São Paulo, acrescentando que, após a entrega dos relatórios, na segunda-feira (12), o governo de transição se encerrará.

Alckmin salientou que o relatório final de cada área trará alertas para os primeiros meses do governo, as emergências orçamentárias, sugestões de revogações em cada área e propostas de estrutura para cada área e ações prioritárias.