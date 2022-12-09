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Governo Federal

'Transição foi participativa e plural', diz Alckmin durante anúncio de ministério

O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, salientou no final da manhã desta sexta-feira, 9 que a transição, formada por 31 grupos técnicos, foi bastante diversificada

Publicado em 09 de Dezembro de 2022 às 11:30

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

09 dez 2022 às 11:30
Geraldo Alckmin, vice-presidente eleito do Brasil, fala durante uma coletiva de imprensa para anunciar os nomes da equipe de transição do governo em Brasília, 10 de novembro de 2022.
Geraldo Alckmin, vice presidente eleito Crédito: MATEUS BONOMI/AGIF
O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, salientou no final da manhã desta sexta-feira, 9 que a transição, formada por 31 grupos técnicos, foi bastante diversificada. "Foi a transição mais participativa e plural", disse o ex-governador de São Paulo, acrescentando que, após a entrega dos relatórios, na segunda-feira (12), o governo de transição se encerrará.
Alckmin salientou que o relatório final de cada área trará alertas para os primeiros meses do governo, as emergências orçamentárias, sugestões de revogações em cada área e propostas de estrutura para cada área e ações prioritárias.
O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva acrescentou que foi o governo de transição mais democrático. "Me impressionou a quantidade de voluntários na transição, não utilizamos o dinheiro disponibilizado", salientou.

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