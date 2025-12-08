É professor do Instituto Federal do Espírito Santo. Em seus artigos, trata principalmente dos desafios estruturais para um desenvolvimento pleno da sociedade. Escreve quinzenalmente, às segundas
Quando parlamentares assumem leis escritas por lobistas, o seu papel perde sentido
Não se trata de uma questão de demonizar qualquer participação da sociedade organizada, mas de garantir que o jogo seja justo, com regras claras, rastreabilidade e o devido equilíbrio de vozes
OFERTA ESPECIAL
Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!
A Gazeta ilimitada + Bônus Clube
6 MESES POR
R$4,99/mês
APROVEITAR AGORA
Cancele quando quiser
Entre para receber conteúdo exclusivo.
0:00