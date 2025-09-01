Rodrigo Medeiros
É professor do Instituto Federal do Espírito Santo. Em seus artigos, trata principalmente dos desafios estruturais para um desenvolvimento pleno da sociedade. Escreve quinzenalmente, às segundas

Por que a tecnologia não se traduz automaticamente em ganhos de produtividade?

A célebre constatação de Solow permanece como um alerta prático: a produtividade não emerge da tecnologia de forma automática; ela depende da capacidade das organizações de internalizá-la estrategicamente

Publicado em 01/09/2025 às 03h30


