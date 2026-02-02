Rodrigo Medeiros
É professor do Instituto Federal do Espírito Santo. Em seus artigos, trata principalmente dos desafios estruturais para um desenvolvimento pleno da sociedade. Escreve quinzenalmente, às segundas

O lado B do acordo entre o Mercosul e a União Europeia

A economia brasileira se tornará ainda mais exposta à concorrência externa, sem garantias concretas de ganhos sistêmicos de produtividade, inovação ou adensamento industrial

Publicado em 02/02/2026 às 03h00


