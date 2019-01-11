Novos tempos e a metamorfose econômica global

Entre as grandes questões que afetam a frágil recuperação da economia brasileira, o ritmo do crescimento chinês merece alguma reflexão. A economia brasileira sofreu um processo de desindustrialização precoce e sua pauta exportadora é composta majoritariamente por commodities. Nesse sentido, a reflexão proposta por Martin Wolf, comentarista-chefe de economia no jornal “Financial Times”, ganha destaque.

Publicado também no jornal “Folha de S. Paulo”, no dia 2 de janeiro, o artigo de Wolf pondera sobre o futuro da economia chinesa. Citando diversas fontes, Wolf afirma que o período de desempenho forte da China poderá chegar ao fim em breve. Para Wolf, “como no caso do Japão da década de 1980, as políticas de investimento ultrarrápido e a rápida acumulação de dívidas, que permitiram que a China continuasse a crescer muito depois da crise financeira de 2008, tornam o país vulnerável a uma desaceleração igualmente rápida”.

O patamar do investimento chinês, na casa de 40% do Produto Interno Bruto (PIB), é insustentável. Segundo pondera Wolf, “não surpreende que o retorno sobre o investimento tenha despencado. Em resumo, o crescimento puxado pelo investimento vai chegar ao fim, e logo”. A guerra comercial com os Estados Unidos, por sua vez, expõe a dificuldade de um novo impulso do crescimento puxado pelas exportações líquidas.

O crescimento chinês dependerá cada vez mais da elevação da participação do consumo doméstico e do crescimento da produtividade total dos fatores no lado da oferta. De acordo com Wolf, “o maior obstáculo de todos, especialmente para o avanço rápido no crescimento da produtividade, está na virada a um sistema político mais autocrático”. Se tornar uma economia de alta renda no curto prazo será difícil para a China porque as distorções em sua economia são grandes e o ambiente internacional está mais hostil.