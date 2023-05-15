Desejamos apenas outros voos de galinha para a economia no horizonte?

Desde o ano passado, já estava bem claro que havia uma desaceleração contratada no horizonte para a economia brasileira. Com a economia se recuperando lentamente em 2021, a partir da reabertura de atividades, o Banco Central (BC) iniciou uma série de elevações da taxa básica de juros. Conforme destacou recentemente o portal de notícias G1, temos “a maior taxa de juros reais do mundo”.

O G1, em matéria publicada no dia 3 de maio, mostrou que “a taxa básica de juros brasileira (Selic) não sobe desde junho de 2022, mas o país continua no topo do ranking global de juros reais”. Os efeitos dessa política monetária ultraortodoxa se fazem sentir em termos dos desempenhos da economia e do mercado de trabalho.

Em artigo anterior citei o documento “Depois do desmonte”, do Instituto de Estudos Socioeconômicos (Inesc), que trouxe o balanço do desmonte das políticas públicas em todos os programas sociais e ambientais no Brasil entre 2019 e 2022. Conforme publicou o Inesc, “foram 4 anos de ajuste fiscal, à custa de pobreza, fome e retrocessos nos direitos humanos”.

De acordo com o Inesc, “passados os 100 primeiros dias do mandato do presidente Lula, ainda é grande a dificuldade para superar o cenário de terra arrasada detectado no relatório de transição do governo”. A insegurança alimentar avançou para mais da metade da população brasileira e a fome atingiu 33 milhões de pessoas em 2022, com um quadro de precarização laboral, de informalidade próxima de 40%, mesmo após a reforma trabalhista de 2017.

Ainda citando o Inesc, destaquei então que “a política de ajuste fiscal imposta nos últimos 4 anos não só se provou ineficiente para a recuperação da economia, como também aumentou a injustiça social, ambiental, climática, racial e de gênero”. Em síntese, a “estratégia de subfinanciar o Estado, elevar a taxa de juros, ignorar uma tributação progressiva e percorrer regras fiscais restritivas só agravou as desigualdades”.

Outra matéria do G1, assinada por Raphael Martins, publicada no dia 4 de maio, revelou que o BC brasileiro teria “critérios de espera” para baixar os juros. Em um momento em que a economia brasileira segue a marcha para a desaceleração, a matéria apontou para o fato de que “o BC poderá voltar a aumentar a Selic em outro momento, se necessário”. Está difícil sustentar que tal critério se justifique a partir de uma inflação de demanda.

A matéria escutou o economista André Roncaglia, professor da Universidade Federal de São Paulo, que citou o desemprego e o episódio da paralisação de montadoras de automóveis como mostras de desaceleração econômica e da ociosidade industrial. Na crítica aos critérios do presidente do BC, Roberto Campos Neto, o professor afirmou que “até algum tempo atrás, era a inflação que estava em nível muito elevado, agora, (ele) mudou para expectativas que não estão ancoradas”.

“Os elementos técnicos que Campos Neto deveria seguir - de acordo com o que prega o estatuto do regime de metas de inflação -, não estão sendo seguidos”, declarou Roncaglia. Não cabe ao BC querer ditar termos de como deve ser a política fiscal para um governo democraticamente eleito. O Fundo Monetário Internacional (FMI), por exemplo, já sinalizou para a desaceleração econômica brasileira e para um desempenho aquém da economia mundial no horizonte.

O Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M), divulgado para o mês de abril pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), acumulou queda de 2,17% em doze meses. O Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA), por sua vez, acumulou queda de 4,53% para o mesmo período, com destaque para a queda de 8,94% dos preços das matérias-primas brutas. O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) registrou desaceleração, mas seguiu pressionado pelos reajustes de preços administrados, como gasolina, energia e medicamentos.

O IBGE divulgou números mostrando que o desemprego cresceu no primeiro trimestre de 2023 em relação ao último trimestre do ano passado e que a taxa composta de subutilização laboral se manteve alta, em 18,9%. O nível da ocupação, percentual de pessoas ocupadas na população em idade de trabalhar, estimado em 56,1%, caiu frente ao trimestre anterior (57,2%). O rendimento médio real habitual permaneceu praticamente inalterado na mesma comparação.

Publicado pela S&P Global, em 4 de maio, a pesquisa PMI (índice de gerentes de compras) mostrou para o Brasil que “enquanto a produção industrial contraiu a uma taxa mais acentuada em abril, o crescimento da atividade de serviços aumentou e contribuiu para uma nova expansão da produção agregada”. O setor de serviços, de baixa produtividade intrínseca, impulsionará a recuperação econômica de forma sustentada?