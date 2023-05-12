Superintendência do Cade aprova aquisição da ES Gás pela Energisa

O despacho está publicado no Diário Oficial da União desta sexta-feira (12), e aprova o resultado do leilão de privatização realizado em 31 de março, quando a Energisa adquiriu a ES Gás, pelo valor de R$ 1,423 bilhão.

ES Gás atende 70 mil consumidores em 13 municípios capixabas: Crédito: ES Gás/Divulgação

A ES Gás é responsável pela distribuição de gás natural canalizado no Estado. A companhia atende 70 mil consumidores, entre residenciais e empresariais, em 13 municípios capixabas: Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Viana, Anchieta, Itapemirim, Cachoeiro de Itapemirim, Linhares, São Mateus, Aracruz, Colatina e Sooretama.

Com a privatização da companhia, a expectativa é que a rede de gás encanado chegue a mais cidades nos próximos anos, atendendo 50% a mais de clientes.

Há 118 anos no mercado, a Energisa é o maior grupo privado com capital nacional do setor elétrico brasileiro. São 20 milhões de pessoas atendidas em 862 municípios de todas as regiões do país, e mais de 15 mil colaboradores pelo país. O foco da empresa é na distribuição e transmissão de energia.