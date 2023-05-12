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Privatização aprovada

Superintendência do Cade aprova aquisição da ES Gás pela Energisa

Companhia de Gás do Espírito Santo foi privatizada pelo valor de R$ 1,423 bilhão, em leilão realizado no último dia 31 de março
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

12 mai 2023 às 19:20

Publicado em 12 de Maio de 2023 às 19:20

SÃO PAULO - A Superintendência Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou sem restrições a aquisição pela Energisa S.A da Companhia de Gás do Estado do Espírito Santo (ES Gás).
O despacho está publicado no Diário Oficial da União desta sexta-feira (12), e aprova o resultado do leilão de privatização realizado em 31 de março, quando a Energisa adquiriu a ES Gás, pelo valor de R$ 1,423 bilhão.
ES Gás será privatizada
ES Gás atende 70 mil consumidores em 13 municípios capixabas: Crédito: ES Gás/Divulgação
A ES Gás é responsável pela distribuição de gás natural canalizado no Estado. A companhia atende 70 mil consumidores, entre residenciais e empresariais, em 13 municípios capixabas: Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Viana, Anchieta, Itapemirim, Cachoeiro de Itapemirim, Linhares, São Mateus, Aracruz, Colatina e Sooretama.
Com a privatização da companhia, a expectativa é que a rede de gás encanado chegue a mais cidades nos próximos anos, atendendo 50% a mais de clientes.
Há 118 anos no mercado, a Energisa é o maior grupo privado com capital nacional do setor elétrico brasileiro. São 20 milhões de pessoas atendidas em 862 municípios de todas as regiões do país, e mais de 15 mil colaboradores pelo país. O foco da empresa é na distribuição e transmissão de energia.
A Energisa controla distribuidoras em 11 estados do Brasil: Paraíba, Sergipe, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Paraná, São Paulo, Rondônia e Acre.

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