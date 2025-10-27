Rodrigo Medeiros
É professor do Instituto Federal do Espírito Santo. Em seus artigos, trata principalmente dos desafios estruturais para um desenvolvimento pleno da sociedade. Escreve quinzenalmente, às segundas

A qualidade das elites importa

A posição do Brasil no ranking mundial de qualidade das elites revela o quanto ainda predomina a extração de valor sobre a criação de riqueza para a sociedade

Publicado em 27/10/2025 às 03h00


